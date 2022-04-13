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Депутат: Правительству в условиях санкций удалось остановить рост цен
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«Первый зампред правительства Андрей Белоусов – один из самых успешных антикризисных менеджеров в команде премьера Михаила Мишустина. Его инициативы уже не раз доказали свою эффективность», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов. В среду Белоусов в рамках правительственного часа проинформировал сенаторов о действиях правительства в условиях санкций.
В общей сложности, за последний месяц правительство утвердило более двух с половиной сотен инициатив по поддержке экономики, благодаря чему удалось избежать шоковых последствий, подчеркнул депутат, напомнил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.
«Речь идет, как о локальных, «точечных» мерах поддержки (например о создании 1,5 тысяч новых рабочих мест для молодых предпринимателей в региональных технопарках), так и о масштабных решениях – например о сохранении 750 тысяч существующих рабочих мест в областных центрах», – указал депутат. Собеседник особо отметил меры государства по помощи малому и среднему бизнесу – снижение финансовой нагрузки на предпринимателей, облегчение регуляторных правил.
При этом для правительства сдерживание роста цен «важнее мер по формированию комфортного финансового климата», считает зампред комитета ГД по экономической политике. «Белоусов зафиксировал еженедельный темп снижения цен на социальные группы товаров, – указал парламентарий. – Это хороший сигнал потребительскому рынку. В магазинах мы не видим ежедневно меняющихся ценников. Товары возвращаются на полки торговых сетей».
«Кроме того, мне понравилась готовность первого вице-премьера Белоусова рассматривать предложения депутатов об адресной продовольственной помощи пенсионерам, многодетным семьям и тем людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации», – рассказал депутат Наумов. «Ближайшие меры правительства должны быть направлены на обеспечение людей медикаментами, на лекарственную безопасность России», – добавил собеседник.
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
Наумов согласился с оценкой, которую дал Белоусов – Запад фактически пытается установить блокаду России. «Но и в этих условиях Россия продолжает оставаться участником самых важных международных экономических отношений, – отметил депутат. – Количество контактов будет расти. Поэтому важно, чтобы отечественное законодательство при всей своей «антисанкционности» не становилось менее понятным для наших зарубежных партнеров. И самое важное – должно быть максимально комфортно российским хозяйственникам, предпринимателям», – подытожил депутат.
В среду первый замглавы правительства Андрей Белоусов в рамках правительственном часа в Совете Федерации сообщил, что правительство может выделить на поддержку экономики до 8 трлн рублей без угрозы разгона инфляции. По словам первого вице-премьера, рынок труда пока не пострадал из-за санкций. «Один из главных на сегодня рисков – просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности, с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», – сказал он.
Белоусов также акцентировал внимание сенаторов на мерах социальной поддержки россиян в сложный период. Правительство разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми для максимального снижения последствий скачка инфляции. Чиновник пояснил, что в первые три недели после введения санкций цены на потребительские товары росли в среднем на 2% в неделю. Однако после этого рост стал замедляться, составив на последней отчетной неделе 0,66%.
Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ
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Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 100 тыс. человек.
«Идет подготовка к окружению самой мощной группировки украинских войск... По предварительным данным, группировка оценивается от 90 до 100 тыс. штыков», – пояснил он, передает РИА «Новости».
По его словам, это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине. «После блокирования данной группировки и, если они не сдадутся, полностью ее уничтожения Украина фактически теряет свою армию... и вопрос демилитаризации, можно будет сказать, решен на 90%», – добавил Басурин.
Он подчеркнул, что группировка находится на территории от «южнее Донецка» до Славянска, на длину фронта около 200 км и глубиной до центральной Украины.
В понедельник Басурин заявил, что жилой массив Мариуполя фактически освобожден от украинских боевиков.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать 5 тыс. человек.
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Минобороны показало видео уничтожения базового лагеря «Правого сектора» под Донецком
Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения базового лагеря запрещенного в России «Правого сектора*» в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области высокоточным оружием уничтожен базовый лагерь националистов террористической организации «Правый сектор*» (запрещен в России), передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский спецназ ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» (запрещен в России) Тараса Бобанича в пяти километрах южнее города Изюма.
В понедельник российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения дроном украинского бронетранспортера.
Минобороны: Комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт группировки ВСУ
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Вооруженные силы России авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожили заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе», – приводит его слова ТАСС.
Конашенков также добавил, что ВС России в течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Донецкой области уничтожили: командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а также два места скопления личного состава, вооружения и военной техники.
Он подчеркнул, что «всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50 боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России овладели селом Каменка, одним из самых укрепленных рубежей ВСУ в Изюмском районе Харьковской области.
В воскресенье в ведомстве сообщили, что ВС России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.
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Путин: Спецоперация на Украине идет по плану
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Специальная военная операция России на Украине идет по плану, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.
«Ход специальной военной операции идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», – подчеркнул глава государства.
По его словам, задача России – достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. «И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», – сказал Путин.
Он добавил, что «действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру».
«Я смотрю внимательно за дискуссией в обществе, мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту боевую работу объективно», – заявил президент.
«Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. Выполняя сложные, опасные задачи в Донбассе и на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», – подчеркнул глава государства.
«Я до начала операции говорил, что столкновение с теми силами, которые с детства воспитывались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами, неонацистами на Украине неизбежно, это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий», – сказал Путин.
Ранее президент заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Лукашенко: Запад мог нанести удар по России, если бы она опоздала со спецоперацией
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Если бы Россия начала военную операцию позднее, по ней нанесли бы «сокрушительный удар», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.
«Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, «сокрушительный удар» по соседним областям», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Лукашенко отметил, что настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени.
В феврале в Госдуме заявили, что президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине за сутки до того дня, когда должно было начаться вторжение украинской армии в республики Донбасса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минобороны заявило о пытках жителей Славянска за пророссийские взгляды
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Боевики на Украине пытают жителей Славянска Донецкой народной республики (ДНР), угрожают им передачей в Службу безопасности Украины (СБУ) и расправой над родственниками за пророссийские взгляды, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По его словам, боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в Славянске Донецкой народной республики, чтобы проверить местных жителей на любые «признаки пророссийских взглядов», передает ТАСС.
«Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие. Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей), а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов», – заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.
Ранее житель освобожденного города Рубежное в Донбассе Николай рассказал, что украинские силовики обстреливали жилые кварталы на тот момент подконтрольного им Рубежного для того, чтобы потом продемонстрировать разрушения иностранным журналистам.
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Путин: Переговоры с Киевом вернулись в тупиковую ситуацию
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Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», – цитирует его ТАСС.
Путин подчеркнул, что теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. «То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», – отметил он.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласится на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
В Херсоне на Аллее Славы зажгли Вечный огонь
В освобожденном городе Херсоне на Аллее Славы Героев Великой Отечественной войны зажгли Вечный огонь.
Об этом передает RT в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что флаги России подняли над зданием администрации города Херсона и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Минобороны: ПВО России сбили два украинских беспилотника под Николаевом
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Российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев», – цитирует его РИА «Новости».
Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила за день 38 военных объектов Украины.«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области», – отметил он, передает ТАСС.
Ранее Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска и Мелитополя, всего за время операции уничтожены 443 беспилотника и 130 самолетов.
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Песков: Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков.
«По Медведчуку – я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности», – приводит его слова ТАСС.
Песков считает, что сейчас было бы неправильно что-то говорить на эту тему без каких-либо подтверждений. «Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, и такое количество фейков – профессионально или непрофессионально – генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверно», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России
Главы России и Белоруссии «не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя разговоры о возможном включении Белоруссии в состав России.
«Вот якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее президент республики заявил, что Белоруссия останется рядом с Россией в любой ситуации.
Напомним, США ввели санкции против 120 юридических лиц из России и Белоруссии. В конце марта главы МИД РФ и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран.
Кроме того, 12 марта президенты России и Белоруссии на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
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Путин: Все двери и окна для России никому захлопнуть не удастся
Сотрудничая с высокотехнологичными странами, Россия «подсела» на чужие технологии и перестала развивать свои компетенции, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы «подсели» на чужие технологии и чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы на определенных направлениях. А в рамках системы, которая сложилась и до сих пор еще действует в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят», – цитирует его ТАСС.
Он признал, что «сложности неизбежны, но есть и открывающееся окно возможностей». «Оно заключается в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции, свою науку, и на этой базе двигаться вперед, конечно, имея в виду и достижения стран. Все двери и все окна никому захлопнуть не удастся», – заявил Путин.
В качестве примера глава государства привел реализацию проекта отечественного самолета МС-21. «Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же – шлеп! – и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований, только чтобы затормозить, и чтобы наш продукт не вышел быстрее «Боинга» на рынок. Вот и все правила», – констатировал президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих уже через два-три года.
Россия передала ООН информацию о готовящихся провокациях Киева
Россия передала в ООН собранную информацию о новых провокациях, которые готовят украинские власти, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Полянский отметил, что «провокация в Краматорске» не удалась Киеву. «Но украинские пропагандисты явно пытаются учесть свои ошибки и сработать чище. Они очень стараются. Только за последние дни мы передали в ООН информацию о следующих готовящихся провокациях», – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что речь, в частности, идет о постановочном обнаружении массовых захоронений в селе Раковка под Киевом.
По его словам, при тщательном анализе действий укронацистов сложно избавиться от «дежавю». «В 1994 году идейные учителя киевских радикалов, действуя в лучших традициях главного гитлеровского пропагандиста Геббельса, устроили провокацию с якобы зверски убитыми красноармейцами в деревне Неммерсдорф в Восточной Пруссии мирными жителями», – уточнил Полянский.
Он подчеркнул, что, несмотря на все ухищрения, даже до западного читателя временами доходит о зверских пытках мирного населения садистами из украинских националистических батальонов.
Полянский также отметил, что в Одессе замечены украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации.
«Украина докатилась до безудержной жестокости, до слепого, не отстающего от игиловского радикализма и экстремизма. Видя это, лишь убеждаешься в необходимости и безальтернативности осуществляемой Россией спецоперации», – пояснил он.
В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров допустил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них фактами.
Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.
Напомним, что Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС России не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.
Российские журналисты попали под обстрел ВСУ под Луганском
Журналисты из России и Луганской народной республики (ЛНР) попали под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке городского типа Фрунзе, сообщили в Народной милиции ЛНР.
«Во время фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ в поселке Фрунзе под артиллерийский обстрел попала группа журналистов», – приводит заявление ведомства ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.
Ранее сообщалось, что группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО «Град» во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик (около 20 километров от Мариуполя).
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Москве начался запуск инструментов для развития связей в сфере импортозамещения
В Москве для развития деловых связей в сфере импортозамещения начнут применять новые инструменты, которые помогут бизнесу наладить выпуск продукции и найти поставщиков, сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.
«Столичная экономика адаптируется к новым реалиям работы в условиях внешнего давления, и помочь предпринимателям наладить новые деловые связи, создать площадки для эффективной кооперации, дать новые инструменты для того, чтобы импортозамещающая продукция выпускалась без задержек и промедлений, – это важная работа, которая ведется на уровне города. Одной из площадок, которые помогут отладить выпуск товаров, оборудования, обмен информацией, станет центр компетенций при особой экономической зоне «Технополис «Москва», – передает «Вечерняя Москва» ее слова.
Гусева добавила, что на площадке технополиса «Москва» на сегодняшний день работает свыше 200 компаний, выпускающих важные для экономики товары. По ее словам, высококвалифицированные специалисты компаний ОЭЗ совместными усилиями помогут обеспечить производство сырьем, оборудованием, а также проработать новые логистические цепочки.
Депутат отметила, что уже 12 компаний выразили желание принять участие в работе центра компетенций. Кроме того, к работе привлекут ученых, которых поддержит научно-технический совет технополиса, при этом в настоящее время ряд предприятий пересматривает планы на ближайшие три года.
«Информационная работа на площадках поможет построить эти планы с учетом потребностей отраслей, возможностей сбыта, скоординировать перспективы с учетом меняющегося спроса, особенно в сфере госзаказа», – подчеркнула она.
Резюмируя, Гусева добавила, что в центре компетенций особое внимание уделят работе с городскими заказчиками столицы. По ее словам, этот процесс будет влиять на стабильную работу всех систем города: социальной, транспортной, а также коммунального хозяйства. Так, благодаря совместной работе на новой площадке предприятия можно будет оперативно информировать об антикризисных мерах.
Тем временем экономическая ситуация в мире из-за антироссийских санкций представляет собой сложную картину. Эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций.
Так, в Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством. В публикации издания Compact говорится, что антироссийская санкционная политика приведет Германию к краху во всех сферах экономики – наращивание госдолга, оказание военной помощи Украине, а также возможный отказ от российского природного газа идут вразрез с интересами Германии.
Прогнозирует голод на Ближнем Востоке и в Африке доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев в связи с тем, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.
Британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания.
Также известно, что 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров.
Более того, Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин.
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