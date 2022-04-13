Депутат: Правительству в условиях санкций удалось остановить рост цен

«Первый зампред правительства Андрей Белоусов – один из самых успешных антикризисных менеджеров в команде премьера Михаила Мишустина. Его инициативы уже не раз доказали свою эффективность», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов. В среду Белоусов в рамках правительственного часа проинформировал сенаторов о действиях правительства в условиях санкций.

В общей сложности, за последний месяц правительство утвердило более двух с половиной сотен инициатив по поддержке экономики, благодаря чему удалось избежать шоковых последствий, подчеркнул депутат, напомнил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Речь идет, как о локальных, «точечных» мерах поддержки (например о создании 1,5 тысяч новых рабочих мест для молодых предпринимателей в региональных технопарках), так и о масштабных решениях – например о сохранении 750 тысяч существующих рабочих мест в областных центрах», – указал депутат. Собеседник особо отметил меры государства по помощи малому и среднему бизнесу – снижение финансовой нагрузки на предпринимателей, облегчение регуляторных правил.

При этом для правительства сдерживание роста цен «важнее мер по формированию комфортного финансового климата», считает зампред комитета ГД по экономической политике. «Белоусов зафиксировал еженедельный темп снижения цен на социальные группы товаров, – указал парламентарий. – Это хороший сигнал потребительскому рынку. В магазинах мы не видим ежедневно меняющихся ценников. Товары возвращаются на полки торговых сетей».

«Кроме того, мне понравилась готовность первого вице-премьера Белоусова рассматривать предложения депутатов об адресной продовольственной помощи пенсионерам, многодетным семьям и тем людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации», – рассказал депутат Наумов. «Ближайшие меры правительства должны быть направлены на обеспечение людей медикаментами, на лекарственную безопасность России», – добавил собеседник.

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Наумов согласился с оценкой, которую дал Белоусов – Запад фактически пытается установить блокаду России. «Но и в этих условиях Россия продолжает оставаться участником самых важных международных экономических отношений, – отметил депутат. – Количество контактов будет расти. Поэтому важно, чтобы отечественное законодательство при всей своей «антисанкционности» не становилось менее понятным для наших зарубежных партнеров. И самое важное – должно быть максимально комфортно российским хозяйственникам, предпринимателям», – подытожил депутат.

В среду первый замглавы правительства Андрей Белоусов в рамках правительственном часа в Совете Федерации сообщил, что правительство может выделить на поддержку экономики до 8 трлн рублей без угрозы разгона инфляции. По словам первого вице-премьера, рынок труда пока не пострадал из-за санкций. «Один из главных на сегодня рисков – просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности, с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», – сказал он.

Белоусов также акцентировал внимание сенаторов на мерах социальной поддержки россиян в сложный период. Правительство разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми для максимального снижения последствий скачка инфляции. Чиновник пояснил, что в первые три недели после введения санкций цены на потребительские товары росли в среднем на 2% в неделю. Однако после этого рост стал замедляться, составив на последней отчетной неделе 0,66%.