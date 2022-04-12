Газпром провел презентацию отечественных газовых плит и встраиваемой бытовой техники

На предприятии АО «Газпром бытовые системы» в Чайковском (Пермский край) состоялась презентация новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники.

Участие принимали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, гендиректор АО «Газпром бытовые системы» Алексей Самсоненко и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Линейка включает в себя более 20 моделей. Особое внимание было уделено многофункциональности, надежности и удобству в эксплуатации. Запланированный объем производства новой линейки в 2022 году – более 40 тыс. единиц стационарных плит, варочных поверхностей и духовых шкафов.

«Как часть группы Газпром, мы участвуем в программе развития газоснабжения и газификации регионов России. Объем реализации основного ассортимента нашим предприятием в Чайковском – более 400 тыс. в год стационарных плит и встраиваемой техники, а новой линейки – 40 тыс. Такие мощности позволяют нам эффективно справляться с задачами, на 100% обеспечивая потребность населения Пермского края и – в перспективе – России в целом», – рассказал Алексей Самсоненко.

Отмечается, что продукция соответствует требованиям и стандартам технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

«Благодаря открытию новых отечественных заводов, развитию новых линеек продукции каждый житель страны сегодня может купить надежное российское газовое оборудование – плиту, котел, узел учета. И все для того, чтобы по-настоящему безопасно, удобно и комфортно пользоваться экологичным топливом в быту», – подчеркнул гендиректор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Пермский край является активным участником программ газификации и догазификации. Помимо этого, регион предоставляет компенсацию при покупке или замене газового оборудования льготным категориям граждан. В 2021 году поддержкой воспользовались почти 4 тыс. жителей на общую сумму более 46 млн руб. из средств краевого бюджета. Для дальнейшей реализации этих мероприятий значимо, что все необходимое оборудование, которое не уступает по качеству зарубежным производителям и главное, не зависит от иностранных комплектующих, производится у нас в регионе», – отметил Дмитрий Махонин.