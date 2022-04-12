Путин анонсировал расширение потенциала спутниковой группировки

Количественный и качественный потенциал спутниковой группировки Россиибудет существенно расширен, заявил президент Владимир Путин.

«Для дальнейшего внедрения цифровых сервисов во всех отраслях экономики, госуправлении, в образовании, здравоохранении, в повседневной жизни людей необходимо на новом уровне задействовать возможности космических информационных технологий. Для этого в рамках программы «Сфера» намерены существенно расширить количественный и качественный потенциал нашей спутниковой группировки», – передает РИА «Новости» слова Путина на церемонии награждения космонавтов.

По его словам, Россия и Белоруссия будут совместно участвовать в крупном проекте по производству и запуску специальных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.

«Что касается дистанционного зондирования Земли, то начат крупный проект по производству и запуску специальных космических аппаратов. Объединили для этого научно-промышленный потенциал России и ведущих предприятий Белоруссии, которые всегда славились, еще с советских времен, своими компетенциями в производстве высокоточного оборудования, сложнейших оптоэлектронных и радиотехнический систем», – сказал президент России.

Путин сообщил также, что Россия и Белоруссия будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере.

«Еще одним важным знаковым направлением нашего взаимодействия станет совместное формирование инфраструктуры, которая гарантирует Союзному государству независимый выход в космос», – сказал он.

Путин добавил, что «уже в самое ближайшее время рабочие и специалисты, компании и предприятия Белоруссии получат возможность участвовать в развитии города Циолковский и космодрома Восточный».

«Существующие изменения в российском законодательстве уже одобрены Государственной Думой, и в самое ближайшее время должно состояться решение Совета Федерации, и разумеется, будет сразу же подписано, новый закон будет подписан и мной», – сказал президент России.

Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что в России будет возобновлена лунная программа, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса. Также Путин в День космонавтики вручил госнаграды сотрудникам ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина», пообещал работать над популяризацией космонавтики и поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии.