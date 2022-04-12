Путин пообещал работать над популяризацией космонавтики

Российские власти будут работать над тем, чтобы популяризировать ракетно-космическую отрасль и ее достижения, в том числе создавая фильмы и книги, а также ведя просветительскую деятельность в школах, сообщил президент Владимир Путин во время общения с работниками этой сферы на космодроме Восточный.

Один из участников встречи высказал пожелание, чтобы подрастающее поколение как можно больше знало о достижениях отрасли. Он спросил, как будет осуществляться поддержка государства по этому направлению, в том числе в части популяризации профессии.

«Это очень важный вопрос. [Писатель] Даниил Александрович Гранин мне когда-то говорил, что нужно этому больше внимания уделять со стороны государства – науке в целом и таким высокотехнологичным отраслям, как космос, тоже», – передает ТАСС слова Путина. «Будем соответствующие фильмы создавать, будем работать над соответствующей литературой – в качестве практических задач. Будем пропагандировать все это в школе», – пояснил он.

По мнению президента, достижения России в космосе – это то, чем можно и нужно гордиться, и «то, что привлекает талантливых молодых людей в отрасль». «Безусловно, это одно из важнейших направлений», – согласился он.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин при этом заметил, что конкурс на обучение по профильным специальностям сейчас увеличился и составляет семь человек на одно место.

Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что в России будет возобновлена лунная программа, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса. Также Путин в День космонавтики вручил госнаграды сотрудникам ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина».