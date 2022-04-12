Кудрин спрогнозировал спад ВВП на 10% в 2022 году

Российская экономика в 2022 году сократится чуть более, чем на 10%, что повлияет на доходы бюджета и регионов, власти будут следить за ситуацией, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на комитете Совета Федерации по бюджету с отчетом о работе Счетной палаты за 2021 год.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают прогноз снижения ВВП в этом году. Он, безусловно, будет снижаться – официально прогноз будет больше около 10% снижения», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению Кудрина, это повлияет «на наши бюджеты, на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми субъектами России». Однако, по его словам, федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.

Глава Счетной палаты добавил, что Минфин уже проводит перераспределение расходов внутри бюджета. «В этом году нам придется больше работать, в том числе мониторить эти вопросы», – сказал он.

Также Кудрин подчеркнул, что не может представлять каких-либо прогнозов за правительство. Он уточнил, что у разных официальных органов власти прогнозы по спаду экономики России на текущий год составляют около 10%. «Есть ниже, а есть выше: примерно снижение на 8% с небольшим, или на 10%, или чуть больше. Но не больше чем 10% с небольшим – от 8% с небольшим до чуть больше чем 10%. А по экспертам есть, безусловно, и более высокие оценки», – отметил он.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» западных стран экономика России в этом году сократится на 11,2%. В целом ожидается, что совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.