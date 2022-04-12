Гознак рассказал о внедрении новых купюр в России

Внедрение модернизированных бумажных рублей не должно вызвать трудностей у банков и бизнеса благодаря преемственности между старыми и новыми банкнотами, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков.

«Это не должно вызвать никаких затруднений. Такой процесс отработан еще на банкнотах 200 и 2000 рублей. В этом смысле будет преемственность между этими банкнотами и той банкнотой, которая создается. Поэтому никаких принципиальных трудностей это вызвать не должно», – передает РИА «Новости» слова Трачука.

По его словам, процесс внедрения новых рублей будет выглядеть следующим образом: сначала Банк России объявит о том, что такие банкноты выходят в обращение; затем экземпляры новой банкноты передадут для тестирования всем, кто вовлечен в настройку банкоматов, вендинговых машин и прочего оборудования, участвующего в денежном обращении. В течение нескольких месяцев пройдет адаптация этого оборудования, и только после этого банкноты поступят в обращение.

Ранее в Банке России сообщили, что на новой сторублевой купюре будут изображены объекты, расположенные на Красной площади, Шуховская башня, центр «Зарядье», а также здание МГУ на Воробьевых горах. Зампредседателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, что на новых банкнотах номиналом в 100 рублей появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.

Напомним, в марте 2021 года регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, 10 и 50 рублей - в 2025 году.