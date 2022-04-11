Кремль предупредил об угрозе расширения НАТО

НАТО заточена на конфронтацию, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, стали ли сообщения про возможное расширение НАТО неожиданностью и есть ли в этом новые угрозы для России.

По его словам, США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО.

Пескова попросили прокомментировать колонку экс-президента США Билла Клинтона в журнале «Атлантик» о том, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО в будущем якобы оставалась открытой. У пресс-секретаря президента уточнили, действительно и Клинтон когда-либо подтверждал Владимиру Путин открытость альянса для членства России.

«Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. И, собственно, де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно», – сказал Песков.

Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.