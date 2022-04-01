Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с российских видеоблогеров

Роскомнадзор требует от YouTube снять ограничения с каналов «Политической России». Регулятор полагает, что действия администрации американской площадки в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания «Политическая Россия», а также объяснить причины их введения. Такие действия администрации американской площадки в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – приводит ТАСС сообщение РКН. Ведомство в очередной раз потребовало от Google прекратить ограничивать на YouTube российские СМИ и ресурсы.

Роскомнадзор также призвал компанию Google обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации – в соответствии с действующим российским законодательством. Согласно статистике Роскомнадзора, зафиксировано порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.

Cообщество «Политическая Россия» уже заявило, что считает односторонние действия американского видеохостинга незаконными и рассматривает возможность подачи иска о признании недействительным отказа от договора и обеспечении доступа к удаленным аккаунтам.

По словам владельца удаленных каналов – журналиста, блогера и политолога Руслана Осташко – при удалении исчезли не только каналы, но и «абсолютно все, что с нами связано». По словам Осташко, на хостинге заодно удалили аккаунты администраторов «Политической России», а также его личный аккаунт. Монтажеру одного из каналов «убили» почту на gmail. Администраторы также заблокировали ютуб-канал музыкальной группы Осташко.

«Совершенно новая тактика, беспрецедентная, с которой мы вчера столкнулись, – это массовое удаление всего, что связано с нашими каналами, всех людей, которые так или иначе связаны, – администраторы и так далее. Возникает вопрос, а зачем нам «Ютуб», в котором нет нас?» – заявил Life.ru блогер.

По мнению Осташко, после начала «Операции Z», сложилось четкое ощущение, что западная повестка на YouTube выиграет после блокировки каналов наших блогеров. Однако это оказалось не так. Если посмотреть на стримы, которые идут, максимальное количество просмотров стали набирать именно ресурсы, которые не связаны с прозападной повесткой, отметил блогер.



«Хостинг постоянно нарушает свои же собственные правила, причем нарушает их, в основном, только применительно к российским и пророссийским каналам. Запрет, который администрация хостинга наложила на группы каналов «Политической России», показывает, что YouТube не заинтересован в плюрализме политических мнений», – заявляет директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

По его мнению, платформа «вычищает» все, что касается пророссийской информационной повестки, тогда как проукраинскую и прозападную позиции YouТube не только сохраняет, но и тиражирует. «Администрация хостинга попросту зажимает в тиски свободу слова», – подчеркнул он.

Собеседник также напомнил, что YouТube ранее закрыл вещание каналов «Спас», ТНТ и «Культура», которые вообще не являются политическими. «Думаю, Роскомнадзор должен и дальше принимать меры воздействия к администрации YouТube, чтобы добиться прекращения практики двойных стандартов в работе этого хостинга», – заявил директор АППСИМ.

Как уже сообщалось, ранее YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), на котором была размещена видеозапись розыгрышей министров обороны и внутренних дел Великобритании Бена Уоллеса и Прити Пател.

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