|
|
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
«Разговор Лукашенко и Путина завершился только что», – говорится в сообщении канала.
Подробностей разговора не приводится.
Напомним, в первой половине марта состоялась встреча Путина и Лукашенко в Кремле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин предупредил о риске деиндустриализации Европы
|
|
Европейским странам грозит деиндустриализация и потери миллионов рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, к этому же можно отнести попытки перевода Европы на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).
«В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест», – подчеркнул глава государства.
Он предупредил, что вслед за продовольственным кризисом неизбежно последует новая волна миграции, прежде всего в европейские страны.
«Тем не менее, шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису», – добавил Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолетов
|
|
Партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
«Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. По сути, они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», – передает его слова ТАСС.
«Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки. Отмечу только, что российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить», – сказал Путин.
Глава государства предложил «исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в ближайшее время не будет». «Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», – отметил он.
Путин добавил, что у России есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития. «Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Это оперативные, неотложные меры», – заключил президент.
Напомним, Европа запретила России покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.
Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
|
|
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», – сказал он на совещании по авиационной отрасли, передает РИА «Новости».
По словам Путина, новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля, а также уточнил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России.
«Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», – сказал Путин, выступая на совещании по авиационной отрасли.
Он добавил, что отказ стран платить за топливо в рублях будет считаться неисполнением обязательств, и в таком случае действующие контракты будут остановлены.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британия потребовала от теннисиста Медведева письменный отказ от поддержки Путина
|
|
Российский теннисист Даниил Медведев может принять участие в Уимблдонском теннисном турнире в случае, если даст британскому правительству гарантии, что он не поддерживает президента России Владимира Путина, заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.
«Мы обратились к руководящим органам с просьбой по спортсменам в индивидуальных видах, что если они хотят участвовать в турнирах Великобритании, то они – независимы и нейтральны по-настоящему», – сказал Хаддлстон The Mirror, передает «Коммерсант»
Британские власти требуют от теннисиста Медведева и белорусской теннисистки Арины Соболенко письменные гарантии в том, что они не получают деньги от правительств России и Белоруссии. Также атлеты должны гарантировать, что не будут делать заявлений в поддержку спецоперации на Украине.
Также эти требования распространятся на других спортсменов, если федерации, проводящие турниры, разрешат российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.
Напомним, Медведеву приходилось убирать российский флаг из своего профиля в Instagram* после того, как ему пригрозили отстранением от участия в Уимблдонском турнире.
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только после завершения работы по тексту договоренностей между сторонами, четких временных рамок нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне. Не стал бы давать какие-то четкие рамки», – передает его слова ТАСС.
Также Песков заявил, что о продолжении переговоров Кремль сообщит отдельно. «Что касается возобновления [переговоров Москвы и Киева] завтра – если это произойдет, мы вас проинформируем», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о возможности встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: При неоплате недружественными странами газа рублями контракты будут остановлены
|
|
Отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в авиационной отрасли.
«Если же такие [рублевые] платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями», – передает его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия в ситуации с поставками газа не будет заниматься благотворительностью. «Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты [в случае неуплаты за газ рублями] будут остановлены», – сказал президент.
Между тем в указе главы государства говорится, что оплата газа в рублях касается только поставок Газпрома по трубопроводам и также распространяется на все контракты с компаниями, зарегистрированными в недружественных странах.
«Установить, что с 1 апреля 2022 года: а) оплата поставок природного газа в газообразном состоянии... осуществляемых после 1 апреля 2022 года резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа» исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии (далее – российские поставщики), производится в рублях», – цитирует документ РИА «Новости».
Согласно закону «Об экспорте газа», исключительным правом на экспорт газа в газообразном состоянии, то есть по газопроводам, сейчас обладает только Газпром.
Платить за такой газ в рублях необходимо по контрактам Газпрома с иностранными компаниями на поставку топлива в недружественные страны, а также по контрактам с иностранными компаниями, которые зарегистрированы в недружественных странах.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал санкции платой за свободу и независимость
Введенные западными странами антироссийские санкции – это плата за свободу и независимость, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
«По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими интересами и традиционными ценностями», – цитирует Путина РИА «Новости».
Российская сторона намерена расширять сотрудничество в рублях и национальной валюте других стран, подчеркнул он.
«Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана. Увеличивать во внешней торговле долю расчетов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надежными партнерами», – сказал президент.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, который включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Депутат: В условиях санкций Россия сможет производить самолеты
|
|
«Главное, что Путин на первое место ставит интересы людей – пассажиров, работников отрасли. К примеру, решено выплатить им компенсации за вынужденный простой», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя решения президента по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения.
«Совещание по развитию авиационных перевозок и авиастроения, которое провел Путин, очень важно для страны. Его итоги выходят за рамки вопросов промышленной политики», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). Он упомянул временное ограничение на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга России и отметил, что глава государства предложил компенсировать расходы таких аэропортов на время их вынужденного простоя.
«Кстати, я бы лично предложил персоналу таких аэропортов, чтобы не терять время, пройти пока переподготовку, повысить свою квалификацию. Было бы очень разумно дать сотрудникам возможность лучше подготовиться к будущему возобновлению полетов, к возросшему потоку пассажиров», – отметил собеседник.
Наумов высоко оценил решение Путина дотировать отрасль, чтобы для рядовых пассажиров сохранился приемлемый уровень стоимости билетов. Еще одним важным аспектом депутат назвал заботу Путина об авиакомпаниях, предпринимателях и в целом о рынке пассажирского авиасообщения. «Рынок сможет сохраниться таким, каким он сложился в нашей стране – с конкуренцией и разнообразием перевозчиков. Обычно в такой ситуации всегда все перерастает в какую-нибудь одну госмонополию. Но Путин показал понимание ценности предпринимательского опыта, накопленного разными авиакомпаниями. Это нужно не только для сохранения внутреннего рынка, но и для его будущего расширения, в том числе за счет стран Евразийского экономического союза – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии», – подчеркнул парламентарий.
Наумов назвал еще один итог совещания: авиастроение России сохранит все накопленные компетенции. «За десятилетия у нас наработаны современные подходы к проектированию и созданию целостных продуктов в авиации. Не надо переживать по поводу запчастей и сервиса. Мы сами сможем производить самолеты. У нас есть 18 исследовательских университетов, которые получили поддержку в рамках программы «Приоритет-2030», – пояснил парламентарий.
По его словам, России, в частности, нужен хороший самолет для ближнемагистральных рейсов, который целесообразно использовать между регионами. «Не надо постоянно всем летать через Москву, можно напрямую летать, условно говоря из Магнитогорска в Екатеринбург», – сказал парламентарий. «По итогам совещания приняты системные меры, которые должны быть реализованы в достаточно короткий срок», – подытожил депутат.
В четверг президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения. Он, в частности, поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Президент призвал поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний в новых экономических условиях не за счет пассажиров. Путин указал, что объем внутрироссийских авиаперевозок в этом году должен вырасти, а пассажиропоток составить не менее 100 млн человек.
«Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить», – добавил глава государства.
В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов на совещании сообщил, что российский самолет МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14, при этом серийное производство самолета сдвинется на год-два. По его словам, Россия сможет эксплуатировать и остающийся в стране парк иностранных самолетов. Борисов уточнил, что вопрос эксплуатации остающихся у российских авиакомпаний самолетов Boeing и Airbus прорабатывается Минтрансом, Минпромторгом, а также транспортным и промышленным блоками правительства.
Путин поручил обеспечить возврат пассажирам денег за отмененные рейсы
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения поручил правительству в сжатые сроки обеспечить возврат денежных средств гражданам, купившим билеты на авиарейсы, которые были отменены.
«Многие рейсы, на которые граждане купили уже билеты, отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера эти вопросы с коллегами. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга.
Песков заявил о непонимании в США стиля работы Кремля
|
|
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Владимиру Путину якобы «докладывают не все». Он указал, что в Вашингтоне не понимают, как работает Кремль.
Блинкен заявил, что советники Путина якобы не говорят ему правду. Также директор по коммуникациям Белого дома заявил, что у Вашингтона есть информация, что российский президент якобы считает себя введенным в заблуждение российскими военными.
«К нашему сожалению – и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность – получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений и они не понимают стиль нашей работы», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Он отметил, что это беспокоит, поскольку такое «полное непонимание» приводит к ошибочным и опрометчивым решениям, «которые имеют очень плохие последствия».
Ранее президент США Джо Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Путин высказался о возможности встречи с Зеленским в разговоре с премьером Италии
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин выразил мнение, что время для его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским еще не пришло.
Драги в разговоре с Путиным «выразил свое убеждение в том, что для развязывания некоторых основных «узлов» необходима встреча с президентом Зеленским», о которой тот и сам не раз просил с начала спецоперации России, передает РИА «Новости».
«Ответ (Путина) был: время еще не пришло, нужно, чтобы переговорщики продвигались вперед», – сказал премьер.
Тогда Драги спросил, «когда предусмотрено и предусмотрено ли прекращение огня», так как «главное сейчас (...) продемонстрировать, что желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня».
«(Ответ был) «Условия еще не созрели». Тем не менее потом был открыт гуманитарный коридор в Мариуполе, о чем вы сегодня прочитали в газетах», – добавил политик.
По словам Драги, российский лидер сообщил ему также, что сделаны «маленькие шаги вперед на переговорах».
«И действительно позиции сторон по многим проблемам немного сблизились», – констатировал он.
Премьер также подчеркнул, что в связи с последним развитием событий на Украине надо прежде всего говорить о фактах, и отметил, что на данный момент еще существует «много скептицизма».
Также, по мнению Драги, то, что Италию хотят видеть в качестве гаранта безопасности и Украина, и Россия, является «положительным фактором», передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует в скором времени провести переговоры с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Также он намерен поднять тему организации их встречи.
Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин разъяснил премьеру Норвегии причины спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин подробно разъяснил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере причины проведения специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что состоялся телефонный разговор Путина и Стере, в ходе которого российский лидер «разъяснил причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи».
В свою очередь офис норвежского премьера сообщил, что премьер-министр Стере обсудил с Путиным ситуацию на Украине, разговор состоялся по инициативе Норвегии, передает РИА «Новости».
«Я призвал президента России прекратить боевые действия на Украине, вывести российские войска и обеспечить гуманитарный доступ», – заявил Стере.
Он также заявил, что гражданское население Мариуполя должно иметь гуманитарный доступ.
Также премьер выразил озабоченность в связи с тем, что страдает мирное население Украины, что миллионы людей стали беженцами, призвав «сделать все возможное, чтобы найти решение путем переговоров».
Кроме того, в среду Стере провел переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Ранее Владимир Путин поговорил премьер-министром Италии Марио Драги, объяснив ему процедуру оплаты газа рублями. Он также высказался о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин обвинил США в попытках заработать на глобальной нестабильности
США попытаются решить свои проблемы за чужой счет и свалить ошибки на Россию, а также заработать на нестабильности в мире, заявил Владимир Путин.
«Понятно, что США вновь попытаются решить свои проблемы за чужой счет, в том числе запустят новую волну эмиссии и бюджетных дефицитов – он и так вырос непомерно. И в ведущих европейских экономиках рекорд бьет инфляция, и в Соединенных Штатах», – цитирует RT Путина.
По его словам, США попытаются еще и заработать на текущей глобальной нестабильности, как они это делали в периоды Первой и Второй мировых войн, во время своей агрессии против Югославии, Ирака, Сирии.
«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет», – подчеркнул президент.
Ранее Путин предупредил о риске деиндустриализации Европы.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин подал декларацию о доходах
Президент Владимир Путин уже подал декларацию о своих доходах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА «Новости».
Напомним, декларации о доходах необходимо подавать в срок до 1 апреля.
Ранее в Госдуме опровергли отказ от публикации деклараций о доходах депутатов.
Путин поручил выработать меры по решению проблем лизинговых платежей авиакомпаний
|
|
Необходимо снизить нагрузку авиакомпании по лизинговым платежам, и уточнить объем программы субсидирования авиаотрасли, заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании по поддержке авиаотрасли.
«Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить», – цитирует ТАСС главу государства.
По поводу лизинговых платежей Путин напомнил, что значительная их часть «предполагалась к уплате компаниям из так называемых недружественных стран, а они нарушили свои контрактные обязательства».
«В этой связи прошу правительство подготовить комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей. Естественно, принимая во внимание то, резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания», – заключил президент.
Также он дал поручение правительству уточнить объем программы субсидирования авиаотрасли.
«Министр транспорта [РФ Виталий Савельев] назвал конкретные параметры такой программы (субсидирования авиаотрасли). Я вижу и знаю о спорах, которые идут на этот счет. Предлагаю, конечно, ориентироваться, прежде всего, на это», – отметил Путин.
«Тем не менее цифра, которая звучит, 65 млрд рублей, или 47 млрд, или 113 млрд – поскольку нет все-таки в правительстве единства в том, как нужно осуществлять эти подсчеты, связанные с субсидированием, давайте мы поставим для начала цифру 100 млрд, если иметь ввиду 10% на резерв, то как раз получится 110 млрд», – добавил президент и подчеркнул, что при необходимости можно будет сумму скорректировать.
Ранее Путин заявил, что партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга.
Напомним, Европа запретила России покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.