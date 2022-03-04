Пушков призвал применять жесткие санкции к соцсетям за неудаление противоправного контента

Нужно применять более жесткие меры к соцсетям, которые игнорируют требования по удалению противоправного контента, заявил глава Комиссии СФ по информполитике взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В прошлые два года в РФ был выработан ряд законодательных мер для регулирования деятельности зарубежных интернет-гигантов на территории нашей страны. Но многие иностранные глобальные IT-компании до сих пор игнорируют требования Роскомнадзора (РКН) по удалению противоправного контента, а с началом военной спецоперации на Украине на этих площадках стали массово блокировать российские информационные ресурсы, рассказывающие о ситуации», – передает «Сенатинформ».

Пушков напомнил, что существуют семь «побудительных шагов» для того, чтобы повлиять на эти компании – это «не только требования и штрафы, это замедление трафика, запрет на рекламу, запрет на определённые виды деятельности», вплоть до блокировки. Но до сих пор за нарушение отечественного законодательства IT-гиганты получают максимум штрафы.

Сенатор также отметил, что компания Meta (Facebook) игнорирует предписание РКН «демонстративно», и блокирует информационные каналы российских пользователей.

«Почему мы не можем принять более жёсткие меры, возможно, даже самые жесткие, возможно, временно но, тем не менее, по отношению к одной из интернет-компаний? Что нас удерживает от этого? Это вопрос, естественно, ко всем тем, кто занимается этой проблемой, но в каком-то смысле и к нам самим», – сказал Пушков.

Он подчеркнул, что закон сейчас действует, но «используется в очень ограниченном масштабе». Между тем, ситуация во взаимоотношениях интернет-компаний и России существенно поменялась, ввиду тех мер, которые были приняты по отношению к нашей стране.

Спикер СФ Валентина Матвиенко обратилась к членам комиссии которую возглавляет Пушков, чтобы они совместно с Временной комиссией СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, а также с Комитетом СФ по конституционному законодательству и госстроительству занялись данным вопросом и выработали конкретные предложения по данной теме.