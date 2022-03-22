Жителя Татарстана задержали за продажу сахара через соцсеть по спекулятивной цене

Полицейские задержали жителя Татарстана, продававшего сахар без необходимых разрешительных и сопроводительных документов и по значительно превышающей рыночную цене, сообщили в МВД республики.

«Сотрудники... МВД по Татарстану во время мониторинга социальных сетей и сети интернет установили факт размещения спекуляционного предложения по продаже товаров, пользующихся повышенным спросом. В ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» задержан мужчина, который осуществил доставку и реализацию мешка сахара массой 50 кг по цене, превышающей рыночную стоимость», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Полицейские установили, что у мужчины отсутствовали декларация о соответствии, товарно-сопроводительные документы, а также документы на осуществление предпринимательской деятельности (государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица).

По информации МВД, в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Мужчине грозит административная ответственность.

Ранее в прокуратуре заявили о запланированной проверке сообщений об увеличении стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями. Прокуроры 26 регионов, на территории которых производится и поставляется товар, проведут проверку законности этих действий.

Сообщалось также, что Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок.

Напомним, президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России заявил, что в ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты. До этого Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.