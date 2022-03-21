Берлускони сыграл «символическую свадьбу» с 32-летней подругой

Бывший премьер Италии, 85-летний медиамагнат Сильвио Берлускони сыграл «символическую свадьбу» со своей подругой, депутатом парламента от его партии «Вперед, Италия» 32-летней Мартой Фашиной.

Внешне церемония напоминала настоящее бракосочетание. Фашина предстала на нем в белоснежном платье с двухметровым шлейфом, которое кутюрье Антонио Рива создал из французского кружева. Патриарх итальянской политики был в традиционном темно-синем костюме от Джорджо Армани. Кульминацией праздника стало разрезание трехэтажного «свадебного» торта на открытом воздухе, за которым последовал импровизированный концерт.

Берлускони, как в молодости, исполнил под аккомпанемент своего старинного друга Феделе Конфалоньери неаполитанские и французские песни, передает РИА «Новости».

По свидетельству известного арт-критика, депутата парламента Витторио Згарби, «все было очень просто, около 60 гостей за длинным столом, в том числе некоторые дочери (Берлускони) и близкие друзья». Згарби заметил, что на празднике не было ни официального лица, ни священника, которые могли бы зарегистрировать законный брак. По его словам, торжество напоминало помолвку.

Слухи, что Берлускони и Фашина собираются сыграть свадьбу, появились в Италии в феврале. Тогда информацию о третьем браке экс-премьера опубликовала на первой полосе газета Libero, главный редактор которой Алессандро Саллусти считается одним из друзей Берлускони. Издание указывало, что многое зависит от «сопротивления» детей политика от второго брака, а также от предостережений близких друзей, напоминающих о двух прежних семейных союзах, закончившихся разводом.

В специальном сообщении для СМИ Берлускони заявил, что «отношения любви и уважения, связывающие меня с госпожой Мартой Фашиной, настолько глубоки и прочны, что нет никакой необходимости оформлять их посредством брака».

Имя Фашины до последнего времени было не слишком известно в итальянских политических кругах. После окончания университета девушка решила связать свою судьбу с журналистикой, вскоре она устроилась работать в пресс-службу футбольного клуба «Милан», который тогда принадлежал Берлускони. Впоследствии она вернулась к журналистской деятельности, публикуя статьи на политические темы в миланской газете Il Giornale. По результатам мартовских выборов 2018 года Фашина стала членом Палаты депутатов национального парламента от партии Берлускони.

Берлускони был женат дважды, оба раза гражданским браком.

Напомним, что до встречи с Мартой у Берлускони уже были романы с юными девушками. Так, в 2011-м он начал встречаться с 26-летней моделью Франческой Паскале. Эти отношения продолжались вплоть до 2020 года. Парочка даже хотела сыграть свадьбу, но в итоге церемония так и не состоялась. Еженедельник Oggi сообщил, что Берлускони выплатил ей «выходное пособие» в 20 млн евро, а также обязался ежегодно выдавать еще по 1 миллиону евро в качестве своеобразных «алиментов», хотя пара никогда официально не оформляла отношения.