Стоимость бензина в Британии обновила исторический максимум из-за санкций против России

Цены на бензин в Великобритании продолжают расти на фоне антироссийских санкций, на текущий момент его стоимость превышает отметку 1,67 фунта (2,2 доллара) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране, сообщает Independent со ссылкой на отраслевое исследование.

Дизель в среднем по стране теперь продается за максимальные 1,79 фунта (2,35 доллара) за литр. Эксперты отмечают, что цены на бензин в Великобритании продолжают устанавливать рекордно высокие значения, несмотря на снижение стоимости нефти и газа на европейских рынках по сравнению с ценовыми показателями начала марта, пишет газета, передает ТАСС.

Вследствие усиления политической напряженности в Европе наблюдается заметный рост стоимости углеводородов, что, как подтверждали власти ряда европейских стран, серьезным образом отразится на уровне жизни в Старом Свете.

Ранее в понедельник Reuters сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.