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В администрации США пригрозили расширить санкции против России
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Соединенные Штаты могут расширить введенные против России санкции, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных особенно с энергоносителями, сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS.
Отвечая на вопрос о том, какие рестрикции Вашингтон еще может ввести против Москвы в связи с ситуацией на Украине, заместитель директора Национального экономического совета Белого дома сказал: «Мы можем расширить наши санкции. Принять [дополнительные ограничительные] меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, [но] применить их в отношении большего количества целей. <…> Больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались», передает ТАСС.
Сингх, являющийся также заместителем помощника президента США по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики, пояснил, что ограничения могут коснуться «стратегически важных направлений российской экономики». «В основном речь идет о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что [президент России Владимир] Путин знает, о чем речь», – выступил с утверждением заместитель директора Национального экономического совета Белого дома.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
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В США восхитились мощью и точностью «умной» российской артиллерии
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Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об «умной» российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей с одного выстрела.
«Управляемый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь» – один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Как пишет военный, технология высокоточного наведения позволяет не тратить много снарядов, а сразу засечь цель и сделать один или несколько выстрелов, чтобы уничтожить ее.
Аналитики из США отмечают, что русский «Краснополь» превосходит американский аналог M712 Copperhead по дальности, массе, поражаемости целей и простоте обращения.
В прошлое воскресенье Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС России.
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Лавров: Спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада
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Российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Это все лишь доказывает одно – проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались», – приводит ТАСС слова министра.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом: посмотрит, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.
«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему санкции против России напугали союзников США – Саудовскую Аравию, которая готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Блинкен озвучил цель санкций США против России
У США нет цели сохранять санкции против России навечно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен сказал, что «цель санкций – изменить поведение» России. Однако, по его словам, следует «быть готовым», что санкции будут сохранятся «определенное время», а желаемый результат не будет достигнут сразу, передает ТАСС.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Болтон обвинил Байдена и НАТО в стратегической ошибке на Украине
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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что глава американской администрации Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, постоянно заявляя, что Запад ни в коем случае не будет вмешиваться в ситуацию на Украине.
«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», – приводит слова Болтона ТАСС. Такое мнение он высказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности выразил мнение, что это было «большой ошибкой». «Если бы [действующий] президент [США] Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», – полагает Болтон. Он выразил мнение, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.
Болтон заявил о необходимости выработки нового подхода к РФ – «стратегии Рональда Рейгана», которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции. «Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как «Радио Свобода*» (признана в РФ СМИ-иноагентом). Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации», – заявил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
В четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Вместе с этим канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность установления бесполетной зоны над Украиной, так как это бы означало прямую военную конфронтацию НАТО с Россией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден считает, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к войне с Россией.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.
Между тем в МИДе заявляли о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине против России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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США не исключили введения санкций против Китая за поддержку России
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США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что у США «есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены и санкции – один из инструментов». По ее словам, Байден ясно изложил китайскому лидеру возможные последствия. Однако США не собираются озвучивать эти варианты публично, поскольку сохранение их между официальными лицами считается более эффективным. Как заявила Псаки, США все еще обеспокоены, что Китай может предоставить помощь России в контексте спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
Другой высокопоставленный представитель администрации США заявлял, что глава американского государства Джо Байден «дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России». При этом чиновник не уточнял, идет ли речь о санкциях, заявив, что не будет «обсуждать публично возможности» США.
Он добавил, что Байден обещал реакцию не только от США, «но и от всего мира». По словам чиновника, Байден не говорил Си Цзиньпину о конкретных ожиданиях США о действиях, которые мог бы предпринять Пекин в контексте ситуации вокруг Украины, предоставив это решение лидеру Китая.
Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.
Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
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Захарова: США запустили платную программу «стукачества» на сотрудничающих с РФ
Власти США запустили программу «доносительства и стукачества»: за информацию о средствах, которые были получены в результате сотрудничества с российским правительством, обещано вознаграждение сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«США в нынешних сложных экономических условиях (инфляция бьет рекорды за полвека, цены на бензин ушли на заоблачные высоты), видимо, решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества. Вашингтон призвал своих граждан сообщать, куда следует, обо всех средствах, «полученных в результате коррупционных действий с участием Правительства Российской Федерации», – написала она в Telegram-канале, отметив, что за это США обещают материальное вознаграждение.
По ее словам, поскольку программа называется Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program, то в первую очередь американцам стоило бы обратить внимание на свои дела.
Она предложила выяснить, куда были потрачены «афганские миллиарды», выделенные на восстановление страны и развитие ее инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа?
«Куда уходят миллионы, выделенные на программы USAID (Агентство США по международному развитию – прим.ВЗГЛЯД)? Где отчетность о результатах? На каком основании проводится нелегитимная заморозка зарубежных активов? В общем, есть, над чем поработать», – отметила представитель МИДа.
При этом она подчеркнула, что раз уж американский минфин решил сосредоточиться на России и членах ее правительства, то органам власти США стоит поинтересоваться источником доходов проживающего в США члена бывшего российского правительства Андрея Козырева (министр иностранных дел России в 1990-е гг.), а также всеми его контактами и бизнес-связями.
«Есть сведения, что свои доллары он получал не в кассе МИДа. Положенное мне материальное вознаграждение американское правительство может перечислить в фонд Клинтонов, а заодно его тоже проверить», – добавила Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи.
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В США назвали условие для отмены санкций против России
Многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости республики, заявила в пятницу представитель Госдепартамента высокого ранга.
«Я бы просто сказала, что санкции не предназначены для того, чтобы быть перманентными. Они являются инструментом, и, если мы увидим результаты, которых мы пытаемся достичь в плане прекращения российской агрессии, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то, как мы надеемся, многие из инструментов, которые мы применяем <…>, перестанут использовать», – цитирует ТАСС представителя Госдепа.
Ранее конгрессмены США проголосовали за приостановку «нормальной торговли» с Россией.
Напомним, беспрецедентных по масштабу санкций, которые ввели США против России, испугались союзники США. В результате Саудовская Аравия уже готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
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США решили ограничить обслуживание используемых в России «Боингов»
Минторг США предупредил о мерах в отношении ряда самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля. В список попали 99 «Боингов», а также самолет Романа Абрамовича.
Американский Минторг направит различным компаниям по всему миру уведомление о том, что заправка, техническое обслуживание, ремонт, предоставление запчастей или услуг коммерческим и частным самолетам, «летавшим в Россию с очевидным нарушением правила экспортного контроля США», требуют разрешения.
«Компании, оказавшие эти услуги указанным транспортным средствам, могут подвергнуться мерам со стороны США, которые могут включать «существенные тюремные сроки, штрафы, потерю экспортных привилегий или иные ограничения», – приводит ТАСС сообщение ведомства США.
Опубликованный ведомством список воздушных судов включает 99 самолетов Boeing, которые эксплуатируются российскими пассажирскими и грузовыми авиаперевозчиками, в том числе «Аэрофлотом», AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и «Авиастаром». В списке также оказался самолет Gulfstream G650, принадлежащий российскому предпринимателю Роману Абрамовичу.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций, а также разбиралась, что будет с рынком авиаперевозок внутри страны.
Пентагон дал оценку российской операции на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, чего, по его мнению, ожидала Москва от военной операции на Украине.
Остин утверждает, что российские силы якобы «продвинулись не так далеко и не так быстро, как им хотелось бы». По его версии, они «испытывают трудности с логистикой», недостаточно хорошо «используют разведку» и координируют действия на земле и в воздухе, передает CNN.
«Есть ряд вещей, которые мы ожидали увидеть, но не увидели», – сказал он, предположив, что Москва якобы ожидала быстрого продвижения и «очень быстрого захвата» Киева.
Напомним, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Украинские войска используют жителей украинских городов и сел как живой щит и препятствуют эвакуации, поэтому российским военным приходится действовать аккуратно.
В связи с этим следует отметить, как американские СМИ оценивали военные операции США. По сообщениям СМИ, Пентагон не предавал огласке информацию о большом числе жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане среди мирного населения. Военные при подготовке ударов неверно оценивали ситуацию на земле, записывая мирных жителей в число террористов. Не учитывалось, что в зданиях, которые занимали боевики, могли находиться гражданские. Также военные иногда просто не сообщали руководству, что среди террористов могут находиться мирные жители, в том числе дети.
А представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан, оценивая удары американцев по мирным жителям, заявлял, что ошибка «не является поводом для дисциплинарных взысканий», если ее допустили «при наличии наиболее полной информации и при соблюдении поставленных задач».
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предполагаемые сроки завершения спецоперации России на Украине Кремль не озвучивает, однако она идет по плану и завершится в полном объеме.
Медведев: Народы Запада предъявят своим правительствам счет за санкции против РФ
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Ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе запредельно плохая, и в этом пытаются обвинить Россию, но народы этих стран скоро предъявят счет своему руководству, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе запредельно плохая, и местные элиты пытаются свалить ее на Россию. Но народы этих стран – не старые маразматики из их русофобского руководства. Они все понимают и скоро предъявят им счет за цену «антироссийских санкций», которые оплачены из кошельков граждан западных стран», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Медведев заявил, что западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате. Также запред Совбеза заверил, что коллапса в экономике России не будет.
Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.
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Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине
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Российская сторона требует от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, заявило посольство России.
«О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон», – заявило посольство, указав, что обвинения США в адрес России в якобы нарушениях Конвенции о запрещении химоружия не выдерживают критики. При этом сами США, как указали в посольстве, не соблюдают свои обязательства, передает РИА «Новости».
Москве «достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей», заявили дипломаты.
Подчеркивается, что при этом планировалось обвинить Россию в применении химоружия против населения Украины. Подобная информация «не может не вызывать серьезную озабоченность», заявили дипломаты. В посольстве указали, что американская сторона «до сих пор не уничтожила национальные запасы боевых отравляющих веществ».
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
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Пентагон отверг возможность введения США бесполетной зоны над Украиной
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Американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине, США не собираются вводить над ней бесполетную зону, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Как заявил Остин, глава американского государства Джо Байден «ясно дал понять», что военные США «не будут вовлечены в бои с Россией на Украине». Установление бесполетной зоны означало бы прямое вовлечение США, так как пришлось бы предпринимать действия против нарушителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
«Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт», – заявил он, подчеркнув что в странах НАТО США будут защищать «каждый дюйм» территории.
Остин также заявил: «Никто не хочет увидеть, я думаю, как используют ядерное оружие. Я думаю, любая чрезмерная риторика о ядерном оружии, о его позиционировании не помогает». Он заверил, что «США уверены в своих возможностях и способности защитить себя».
По словам шефа Пентагона, США ясно дали понять Китаю, что поддерживать российскую операцию на Украине – «плохой выбор». Он выразил надежду, что Пекин не станет поддерживать Москву, но отказался «спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения» на эту тему.
Напомним, Киев просил у Запада введения бесполетной зоны над Украиной, но получил отказ. Администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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Лавров: Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США
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Ряд стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Мексику, не станут плясать под дудку США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки – это Китай, Индия, Бразилия, Мексика», передает RT.
«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.
Министр также заявил, что наблюдаемое на Украине в данный момент – это «квинтэссенция западного стратегического курса, а именно: маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании».
Для этих целей Запад, по его словам, предпринимает сегодня «беспрецедентные шаги»: «Одна из основополагающих тенденций сейчас – это желание США, которое в последнее время становится все более явственным, привести мир снова к однополярному порядку. Мне кажется, что Европа уже 99% прекратила попытки сохранять независимость, хотя президент (Франции Эммануэль) Макрон и говорит о том, что стратегическая автономия для Европейского союза является его целью и он будет за нее бороться, однако я полагаю, что он не преуспеет».
Министр также обратил внимание в этой связи на Германию, которая «уже абсолютно готова следовать инструкциям США, и ситуация с «Северным потоком – 2» говорит нам четко о том, какое место в мировой политике сейчас занимает ФРГ».
«США убедили европейцев, что им известно куда лучше, чем самим европейцам, что именно нужно для безопасности и благополучия Европы», – констатировал Лавров.
Ранее США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России. В НАТО призвали Турцию ввести санкции против России, хотя до этого Анкара заявляла, что не намерена вводить санкции против России.
Байден обсудил с Си Цзиньпином биолаборатории на Украине
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Глава американского государства Джо Байден в беседе с китайским лидером Си Цзиньпином поднимал тему биологических лабораторий на Украине, заявил чиновник Белого дома высокого ранга.
В администрации США рассказали, что Байден «выразил озабоченность» распространением Россией «дезинформации относительно наличия биологического оружия на Украине». США утверждают, что Москва делает это «в качестве предлога для проведения операции под ложным флагом». Байден «подчеркнул свою обеспокоенность насчет этой повторяющейся дезинформации», передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
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Посол КНР в США: Китай не помогает России в военном плане
Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган в интервью CBS.
«Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это», – цитирует его РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Китай на стороне мира и призывает к прекращению огня. «Во второй день российской военной операции Си Цзиньпин просил Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной», – сказал Ган.
Он подчеркнул, что Китай и Россия при этом сохраняют свои нормальные торговые отношения, в том числе в сфере энергоресурсов.
Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.
Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.