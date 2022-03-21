Украинские силовики обстреляли Донецк из «Градов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Донецку из установок «Град», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, в 00.10 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Новомихайловка – Донецк (Петровский район), в результате которого выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», передает ТАСС.

Накануне в результате обстрела украинских силовиков повреждения получила Детская городская больница Донецка, повреждения также получили 30 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Еленовке и 13 объектов гражданской инфраструктуры. Днем ранее украинские силовики обстреляли хлебозавод в ДНР.

Кроме того, в воскресенье российские средства ПВО сбили в Харьковской области украинскую тактическую баллистическую ракету «Точка-У». За день до этого ракетному обстрелу со стороны украинских военных подвергся Мелитополь.

Ранее Россия уведомила СБ и ГА ООН об обстреле Донецка ракетой ВСУ «Точка-У». Ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате погиб 21 человек. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В ДНР установили фамилии виновных. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.

Президент России Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарля Мишеля на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.

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