В Госдуме предложили передавать таможенный конфискат социально ориентированным НКО

О необходимости внести в Госдуму законопроект о передаче таможенного конфиската социально ориентированным НКО заявил зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

Депутат совместно с экспертами ОНФ готов обеспечить его обоснование и скорейшее принятие. Действующее законодательство предписывает уничтожать такой конфискат, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Парламентарий убежден, что события на Украине многократно актуализировали значимость законопроекта о передаче таможенного конфиската социально ориентированным НКО.

«У людей нет денег для приобретения самого необходимого, и одной рукой раздавать гуманитарную помощь, а другой уничтожать те же самые товары было бы непростительной ошибкой. Я считаю, что неправильно выбрасывать нужные и полезные вещи. Вдвойне неправильно, когда эти вещи новые. И уж совсем никуда с точки зрения морали, когда государство выбрасывает нужные новые вещи, в которых есть жизненная необходимость», – сказал он.

Инициатива передачи конфиската социально ориентированным НКО прорабатывалась Леоновым совместно с ОНФ в прошлом году. Предполагалось, что НКО будут раздавать конфискат нуждающимся людям. 21 декабря 2021 года во время Правительственного часа в Госдуме инициатива была озвучена депутатом Леоновым министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

«Министр ответил, что видит здесь высокие коррупционные риски, однако работающие схемы передачи ФТС таких товаров в исключительных случаях уже имеются, и надо дальше прорабатывать вопрос, чтобы исключить злоупотребления», – поделился депутат.

ОНФ продолжил работу над этим вопросом, и 16 марта 2022 года направил письмо в Министерство финансов РФ на имя Антона Силуанова с просьбой рассмотреть инициативу передачи конфиската социально ориентированным некоммерческим организациям.

Леонов пояснил, что «конфискованные потребительские товары – в значительной своей части абсолютно нормальные товары, порой известных марок, такого же качества, как и на полках магазинов, но ввезенные с нарушением процедур. Это детские подгузники, предметы гигиены, одежда, обувь, предметы быта – все то, в чем остро нуждаются, но не могут себе позволить купить люди из социально незащищенных слоев населения, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а с февраля к ним добавились еще и украинские беженцы».