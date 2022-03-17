Путин назвал воссоединение Крыма и России правильным решением

Воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением, достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас на Донбассе, заявил президент Владимир Путин.

Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя напомнил, как «в сложные недели февраля-марта 2014 года крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве», передает РИА «Новости».

«Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясным», – сказал он.

Президент предложил продлить сроки реализации госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя до 2027 года с перспективой до 2030 года, предусмотрев финансирование. Программа ранее была продлена до 2025 года.

«Нам еще многое предстоит сделать в расширении транспортной, энергетической и другой инфраструктуры», – напомнил Путин, передает ТАСС.

Также он потребовал не сокращать объем финансирования программы создания комфортной городской среды в Крыму и Севастополе.