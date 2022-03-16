В России нашли замену импортным подгузникам

Дальневосточная компания «Диона», занимающаяся производством детских подгузников, поставляет продукцию не только в собственный регион, но и в магазины Сибири, Урала и даже в Калининград, заявили на предприятии.

Компания «Диона» является одним из новых резидентов Свободного порта Владивосток, она выпускает пять серий подгузников-трусиков для детей, которые продаются в магазинах по всей России, но больше, конечно, представлены на Дальнем Востоке, пишет «ФедералПресс».

Производство подгузников во Владивостоке находится в таможенной зоне на улице Снеговой. Компания создала собственное производство подгузников-трусиков под марками «ЭлараKIDS» и TokiBABY.

«У японских производителей есть одна проблема – как и у всех гигантов индустрии. У них огромное количество заводов по всей стране, и чтобы внести изменения в продукцию, нужно много сил, времени и денег. А по факту это невозможно. У нас же это дело нескольких дней – мы вносим изменения, улучшаем продукцию», – сказал директор компании Константин Стефашин.

Все оборудование на производстве из Китая. Станки 2020 года выпуска: запчасти закупили впрок на случай санкций. С сырьем все сложнее. Пока склады забиты, но что будет потом – сказать сложно: часть сырья идет из Китая, часть – из Японии, например абсорбент.

Цикл производства начинается с создания впитывающего слоя. Есть супертонкий пласт, сложенный в несколько слоев, – для дневных трусиков. Есть и классический абсорбент из целлюлозы – для подгузников с повышенной впитываемостью.

Стоимость пачки подгузников от «Дионы» – на 20–30 % меньше среднерыночной цены, в компании пояснили, что это объясняется налоговыми льготами.

«Почему так дешево? Тут много причин, но главное – налоговые льготы, которые дает нам режим СПВ. Мы не должны платить за растаможку сырья от поставщиков: мы и так находимся в таможенной зоне, платим только за готовый товар, который уезжает со складов в торговые сети. Кроме того, у нас снижена ставка по отчислениям в соцстрах с зарплат сотрудников», – пояснил Стефашин.

Руководитель производства Михаил Вильховой уточнил: японские или китайские стоят дороже не потому что лучше по качеству. Все гораздо проще: их надо отгрузить в контейнеры, отправить в Россию морем, разгрузить, растаможить, отправить в сети. Это очень дорогой и трудоемкий процесс.