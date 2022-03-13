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Le Figaro удалила репортаж о положении мирных жителей в ДНР и ЛНР
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Французское издание Le Figaro удалило с сайта материал о положении мирного населения Донбасса, сообщила автор репортажа, журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель.
«И Le Figaro только что отозвала мою опубликованную статью и с этого момента сделала ее невидимой. Почему? Спросите их», – рассказала журналистка. После нескольких вопросов в адрес редакции издания она назвала произошедшее «цензурой», передает ТАСС.
На сайте издания все еще присутствуют ссылки на материал под заголовком «Украина: в Донбассе, где все началось», а также короткий отрывок из беседы с жителями города Амвросьевка на территории Донецкой народной республики (ДНР) близ границы с Россией.
Журналистка также пожаловалась на блокировку видеохостингом Youtube ее репортажа о ситуации в Мариуполе от 10 марта. На странице с видео говорится, что оно якобы нарушает правила платформы о распространении ненависти.
Анн-Лор Боннель – французский режиссер и журналист, сняла документальный фильм о жителях Донбасса, вышедший в 2016 году. В сентябре 2020 года на площадке ассоциации «Франко-российский диалог» она рассказала, что на протяжении некоторого времени снятые ею материалы пропадали из общего доступа в сети, а о ее фильме «нельзя было писать в прессе». Позже она рассказала, что собиралась снять вторую часть фильма с украинской стороны, однако не получила разрешения от властей. Она также обвиняла французские СМИ в однобоком освещении конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
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Конгрессмен: По данным секретных брифингов, у Зеленского нет шансов
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У президента Украины Владимира Зеленского нет никаких шансов, в нынешней ситуации киевские власти «быстро развалятся», заявил американский конгрессмен Даррелл Исса, добавив, что это обсуждается на секретных брифингах без участия президента Украины.
«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов, он не выживет и быстро рухнет. Мы снабжаем его как будто для того, чтобы он потерпел неудачу», – заявил в эфире Fox Business Дарелл Исса, передает «Комсомольская правда».
Также конгрессмен добавил, что помощь американской стороны сейчас, по сути, не несет реальной пользы для Украины. Однако он отметил, что считает санкции США, которые вводятся против России, «неблагоразумными».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить президента России Владимира Путина об убежище для Владимира Зеленского, если тот будет готов к диалогу, иначе украинского лидера ждет участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Также Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.
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В ООН назвали основания для инспекции биолабораторий на Украине
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Заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине рекомендовала задействовать пятую и шестую статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Накамицу указала, что в КБТО «нет многостороннего механизма проверки, который бы контролировался независимой организацией, такой как ОЗХО», «таким образом оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции – это задача стран-участниц», передает РИА «Новости».
При этом она указала, что несмотря на недостаток международного режима проверки, КБТО содержит ряд мер, к которым государства-участницы могут прибегнуть «для разрешения ситуаций, в которых у стран-участниц есть опасения или подозрения в отношении деятельности их коллег».
Речь идет о Статьях пять и шесть. Статья пять конвенции гласит в частности, что «государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции». Как указала Накамицу, страны участницы КБТО разработали процедуры для прояснения неоднозначных и нерешенных вопросов, включая возможный созыв официального консультативного совещания для рассмотрения таких вопросов.
Статья шесть КБТО гласит, что «любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН».
«В случае согласия Совета безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы», – сказала Накамицу, добавив, что Статья шесть Конвенции никогда не применялась.
«Я призвала бы страны-члены КБТО рассмотреть возможность использования доступных процедур для консультаций и сотрудничества для разрешения этих вопросов», – добавила она.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.
Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.
В пятницу постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
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Подоляка объяснил, почему Украина официально не объявляет войну России
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Украинский блогер и журналист Юрий Подоляка в одном из своих выпусков объяснил, почему Украина официально не объявляет войну России.
Он подчеркнул, что ни Россия, ни Украина формально друг другу войну не объявляли. По его словам, официальный Киев не решится это сделать лишь по причине того, что это не совсем выгодно Европейскому союзу.
«То, что сегодня пожинают жители ЕС – это последствия тех решений, которые были приняты руководством ЕС. Россия никаких действий в отношении ЕС не предпринимала. <…> Если привести пример Украины, которая говорила, что она воюет с Россией, то после 24 февраля стало понятно, что несмотря на заявления о якобы войне с Россией, Украина на самом деле воевала сама с собой. Расплачиваясь за собственные решения. Все жители страны осознали – никакой войны с Россией до 24 февраля не было. Более того, ее нет до сих пор. Если официальный Киев объявит войну России, то Россия, согласно договору прокачки природного газа через территорию Украины, может поставки прекратить», – сказал Подоляка в одном из выпусков на youtube.
Он подчеркнул, что войны между Россией и Украиной сейчас нет.
Ранее сообщалось, что Газпром продолжает поставлять газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,5 млн кубометров на 12 марта, сообщила компания.
Появилось видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэродрома Гостомель
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль аэродрома Гостомель.
Передовые подразделения Воздушно-десантных войск высадились с вертолетов, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием новых сил десанта. На видео запечатлены действия подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и минометы, передает РенТВ.
Особое внимание командиры уделили недопущению причинения вреда мирным жителям, а также сохранности их имущества, которое находится в районе аэродрома.
Ранее Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом. Отмечается, что потерь среди вооруженных сил России нет. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением ПВО и изоляцией района десанта с воздуха.
Газета ВЗГЛЯД писала, как подвиг бойцов российского спецназа при взятии аэродрома Гостомель открыл дорогу на Киев.
Париж анонсировал новые санкции против России
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Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина.
По его словам, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал Бэ-эф-эм.
Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора российский лидер рассказал о выявленных многочисленных фактах нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. По его словам, операции по спасению гражданского населения систематически срывают националистические батальоны Украины.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Под Киевом заметили турецкие военные самолеты
Появилось фото киевского аэропорта Борисполь, где видно два «застрявших» там военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции, прибывших туда в начале военной операции России на Украине.
«В киевском аэропорту Борисполь, к которому приближаются российские войска, по-прежнему находятся два «застрявших» там военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции, прибывших туда 23 февраля», сообщается в Telegram-канале bmpd.
СМИ сообщали, что Турция пытается вернуть с Украины свои военные самолеты. 24 февраля турецкие самолеты доставили на Украину гуманитарную помощь. Этими же бортами планировалось осуществить эвакуацию граждан Турции, но в связи с закрытием воздушного пространства оба самолета находятся в аэропорту Борисполь.
Ранее Минобороны России опубликовало видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэропорта Гостомель.
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Рябков: Конвои с западным оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ
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Накачка Украины западным оружием только усложняет ситуацию, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, США предупреждены, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы.
Ранее в СМИ сообщили, что Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300 и якобы ведутся переговоры о покупке.
До этого Россия предупредила об угрозе гражданской авиации из-за поставок Западом ПЗРК Украине.
В Минобороны Британии заявили, что продолжают поставки противотанковых ракет на Украину, изучается вопрос отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что американские ПЗРК «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.
Житель Херсона показал, как город возвращается к нормальной жизни
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Украинский город Херсон, ранее освобожденный российской армией от ВСУ, постепенно возвращается к привычной жизни, об этом рассказал местный житель.
Один из жителей показал нынешнюю жизнь в Херсоне, а также рассказал о проблемах из-за отсутствия газа. Он записал видеозапись, на которой показал работу рынка и снял улицы города.
«Херсон 12 марта. Жизнь в городе налаживается, стало больше людей на улицах. Часть светофоров работает. Коммунальный транспорт ходит, но только электротранспорт. На маршрутные такси не хватает бензина. В городе спокойно – нет случаев мародерства или грабежей. Большие очереди, правда, перед магазинами», – рассказал мужчина.
По его словам, сейчас у магазина Херсонского молокозавода примерно 250 человек стоят в очереди за продукцией. Он добавил, что очень много людей стоят у банкоматов, которые начали выдавать купюры. Есть ажиотаж вокруг бензина, который еще можно найти, но вот газа практически нет.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что восстановлено техническое железнодорожное сообщение от Крыма до Херсона, по этой дороге проводится доставка гуманитарной помощи.
Напомним, рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону.
В Минобороны заявили об уничтожении военного аэродрома и центра радиоразведки ВСУ
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Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Кроме того, авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два «Байрактара», а также тактическую ракету «Точка-У».
«Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал.
Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.
Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники украинских войск.
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Зеленский выразил готовность идти на переговоры с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Он также выразил надежду, что процесс мира начнется на практике, а не на бумаге, добавив, что Киеву нужны гарантии безопаности не только от России, но и от Запада.
Комментируя процесс переговоров между российской и украинской делегациями, он отметил, что вопросы обсуждаются, а стороны начали «о чем-то договариваться», передает РИА «Новости».
«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», – сказал он на пресс-конференции иностранным журналистам.
Ранее в Белоруссии пришли уже три раунда переговоров России и Украины по урегулированию отношений.
Помимо этого, украинский лидер рассказал о своем предложении премьер-министру Израиля Нафтали Бенету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.
Напомним, Россия выдвинула киевским властям ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники украинских войск
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Видео уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России в ходе спецоперации на Украине показало Минобороны России.
«Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот», – указывается в описании к видео, передает РИА «Новости».
Также показан взлет четырех вертолетов Ка-52, оснащенных неуправляемыми реактивными снарядами, а также управляемыми ракетами «Вихрь» и полет ударных вертолетов над населенным пунктом.
Демонстрируется запись с прицелов вертолетов, где они наносят удар неуправляемыми ракетами по украинской колонне на дороге, и точное попадание ракеты «Вихрь» в украинскую гусеничную бронемашину, предположительно, БМП-2.
К настоящему времени известно, что с начала спецоперации ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
СМИ: Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300
Украинская сторона запросила у западных стран зенитно-ракетные комплексы С-300, сейчас идут переговоры о возможности их поставок.
«Украина запросила зенитно-ракетный комплекс С-300, сообщил высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ситуацией. По словам чиновника, переговоры о такой возможности продолжаются», – сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника, передает РИА «Новости».
По данным издания, виды вооружений, которые могут попасть на Украину от стран НАТО, ограничены. Акцент сделан на использовании вооружений советского или российского производства.
Как отмечает газета, на следующей неделе запланирована поездка шефа Пентагона Ллойда Остина в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО и в Словакию. Визит может быть использован для заключения дополнительных соглашений об использовании железных дорог для ускорения доставки гуманитарной помощи и топлива на Украину.
Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море
Украинские военнослужащие обстреляли в Азовском море российское гражданское судно, шедшее из Греции в Таганрог, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с обстрелом российского судна», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
12 марта украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря. Оно направлялось из порта Греции в Таганрог. Пострадавших нет.
Зеленский: Украине придется расплачиваться за помощь Запада
Западные страны предоставляют Украине помощь, но не безвозмездно, Киеву предстоит за нее расплачиваться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для иностранных журналистов.
«Сегодня деньги, которые выделяет нам Европа, мир, они идут все-все на гуманитарную помощь или оружие. Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяют, вы должны понимать, что не везде, но у всего этого есть счет. И когда будут обсуждать те суммы, которые нам выделяют, все это стоило, это не бесплатно», – передает ТАСС его слова.
По словам Зеленского, Украина заслужила быть в ЕС. «И не нужно нам ничего обещать, нас нужно конкретно поддержать», – добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
Между тем участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС.
Болгары возмутились высказыванием Байдена о спецоперации на Украине
Читатели болгарского издания Fakti.bg прокомментировали заявление в соцсети президента США Джо Байдена о ходе российской спецоперации на Украине.
Глава США заявил, что Москва не добьется победного результата, поскольку не смогла, по его словам, «сломить решимость Европы» и «расколоть Америку», передает РИА «Новости».
Читатели начали обвинять США в эскалации напряженности, а также задали вопрос, как часто сами США одерживали победы.
«Этот конфликт породила не Украина, а вы. А то, что глупые украинцы попались на вашу удочку, действительно ужасно и прискорбно», – написал пользователь с ником Сивата чапла.
Еще один подписчик спросил – а ковбои победили во Вьетнаме, Северной Корее, Афганистане, Ливии, Сирии?
Кто-то отметил, что США на другой части планеты, а конфликт и глубокий финансовый кризис в Европе.
Напомним, Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины.