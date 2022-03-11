Агрегатор такси Gett решил реорганизовать российское подразделение

В России начал дешеветь бензин

Крупные компании сократили экспорт на фоне санкций против банков. Кроме того, белорусские НПЗ перенаправили поставки на российский рынок. Но дальнейшему снижению цен может помешать высокая ключевая ставка ЦБ, пишут СМИ.

Как пишет РБК, падение цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже началось на прошлой неделе. С 28 февраля по 5 марта цена бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 – на 9,6%. Дизтопливо подешевело примерно на 12%. На этой неделе падение оптовых цен продолжилось. Только за четверг, 10 марта, АИ-92 подешевел на бирже на 6,4% – до 36,88 тыс. рублей за тонну (это минимум с апреля 2020 года). Снижение с конца февраля составило 24,5%. АИ-95 за четверг потерял около 2% стоимости, снизившись до 40,18 тыс. рублей (-22% за последние десять дней).

По данным Московской топливной ассоциации, цены на бензин на АЗС Москвы остаются стабильными с конца февраля, хотя ранее росли примерно на 0,02-0,05% в неделю. Однако в других регионах уже наблюдается снижение цен на заправках, особенно тех, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже – через трейдеров или напрямую. В частности, с 1 по 5 марта цены на топливо снизили в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.

Например, на заправках сети АЗС «Стандарт ойл» в Нижегородской области 1 февраля бензин АИ-92 стоил 46,9 руб. за литр, АИ-95 – 50,9 руб. С 1 марта она снизила цены на оба сорта бензина на 1 рубль, рассказал РБК владелец этой сети Александр Вахрушин. По его словам, потенциал для снижения цен на бензин появился за счет того, что снизились цены топлива на НПЗ крупных нефтяных компаний.

Независимые сети АЗС в Приморье также снижают цены на бензин на один-два рубля за литр (в зависимости от сорта) до уровня цен нефтяных вертикально интегрированных компаний, говорит Юрий Чубко, вице-президент Приморского топливного союза, директор компании «УссурНефтеПродукт» (владеет сетью АЗС в Приморье). Например, АИ-92 стоит у них 49,7 руб., а у крупных нефтяных компаний – от 49,4 до 49,9 руб. за литр. Это происходит благодаря росту предложения на бирже, также из-за субсидий железнодорожного тарифа на перевозку топлива на Дальний Восток, которые начали действовать с февраля.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что ведомство видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых.

Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.