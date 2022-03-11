Беженцы из Донбасса рассказали, почему приехали в Северную Осетию

Беженцы из Донбасса продолжают приезжать в Северную Осетию. Жителей ЛНР и ДНР расселяют в санаториях «Юность» и «Тамиск», где им оказывается вся необходимая помощь.

В «Тамиск» направили 77 человек, из них 63 ребенка и 14 взрослых. Здесь они смогут учиться, получат необходимую медицинскую, а также психологическую помощь. В основном в Осетию прибыли ученики школ № 6, 7, 11 города Ясиноватая, передают «Народные Новости».

Замдиректора по учебно-воспитательной работе реабилитационного центра «Тамиск» Сослан Тигиев рассказал, что для беженцев из Донбасса созданы комфортные условия для проживания.

Жительница города Ясиноватая Наталья Жовба рассказала, что последние восемь лет она и ее семья жили в постоянном состоянии войны.

«Дети знают, если громко, значит надо бежать в коридор. О прилетах никто не предупреждает. Дети пугаются, теряются. В подвалах ненамного тише. Очень рады, что оттуда вырвались. С 24 февраля ждали, что быстро закончится. Вся техника начала прилетать в любое время дня и ночи. Приходится срывать с кровати детей. Очень хочется, чтобы это закончилось и был мир. Мы мечтаем о мире. Чтобы это было не страшно съездить в Донецк, чтобы к нам приезжали люди, чтобы, отравляя детей в школу, мы не боялись, справятся ли учителя с эвакуацией», – рассказала Наталья.

Дочка Натальи Дарья Жовба рассказала, что ее семья долго собиралась покинуть родной город, но по разным причинам поездка переносилась. Девочка добавила, что во время обстрелов ее семья пряталась в подвале дома, приходилось делать это часто, поскольку ВСУ в последнее время усилили обстрел мирных городов.

«Иногда бахало. Там было громко, все слышали, как бахало. У нас есть большой длинный подвал, мы туда можем перейти. Первый раз в поезд села, ехали, переживала, что будет бахать», – поделилась эмоциями девочка.

Жительница Ясиноватой Елена Сороколетова отметила, что обстрелы города со стороны ВСУ в последнее время усилились. Буквально каждый день люди слышат разрывы снарядов и свист пуль.

«Бомбят, сейчас опять начали обстреливать. Недалеко прилетало. Мечтаем вернуться домой, чтобы все было спокойно. Три снаряда прилетело во двор», – рассказала Елена.

Беженка Любовь Рожкевич отметила, что приехала в Северную Осетию вместе с внучкой. По словам женщины, ВСУ ежедневно открывают огонь по Ясиноватой.

«Сильные обстрелы были. Продвижение ожидается. Города может не быть. В 14 году сильные обстрелы были. Дом повредился. Две мины в огороде легло. Как -то сами залатали. Сделали. Недолго радовались. Начал ребенок бояться любых шумов. Ребенок, который толком не научился разговаривать. На днях градом обстреляли. Уезжали, когда тоже был сильный обстрел. Спасибо богу, что не задело нас. Очень хочется, чтобы было куда возвращаться», – поделилась она.

Ранее сообщалось, что число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины беженцев превысило 204 тыс. человек.