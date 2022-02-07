США пообещали увеличить военную помощь Украине

Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с героями «Кавказской пленницы»

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила власти Украины, США и Великобритании с героями советской комедии «Кавказская пленница». По ее словам, Киев – Трус, которого держат Балбес и Бывалый – Вашингтон и Лондон.

«Она (Украина – прим. ВЗГЛЯД) периодически – помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница», там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон», – сказала Захарова в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Захарова напомнила о недавней публикации Bloomberg о якобы «вторжении» России на Украину. Дипломат пояснила, что перед публикацией подобного материала он должен пройти большое количество внутренних редакционных фильтров.

«Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности», – цитирует Захарову РИА «Новости».

«Все свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий... Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций», – подчеркнула представитель МИДа.

Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину.

До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.

В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. Москва неоднократно отвергала обвинения в намерении «напасть» на Украину.