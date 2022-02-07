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7 февраля, понедельник | Последнее обновление — 14:29 | vz.ru
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Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона
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В Москве не ждут «решительных переломов» от предстоящей встречи президента Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, ситуация в отношениях России и Европы сейчас слишком сложная, чтобы ожидать серьезных изменений от одной встречи, сообщает РИА «Новости».
В то же время представитель Кремля заявил, что в Москве ожидают «весьма субстантивного и продолжительного» разговора от лидеров двух стран.
«Мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе. И он едет поделиться этими идеями с Путиным», – сказал Песков.
Он уточнил, что на встрече Путина и Макрона будут доминировать темы напряженности в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности. Представитель Кремля напомнил, что этим контактам предшествовали несколько телефонных разговоров двух президентов.
Кроме того, Песков уточнил, что если журналисты Deutsche Welle приедут в Россию в составе пула с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, то смогут освещать его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Другое дело, что компания не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации», – добавил Песков.
Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.
В четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встречей с Путиным Макрон решает две проблемы.
Кремль спросили о «трудностях» с посадкой самолета Путина в Пекине
Самолет президента России Владимира Путина «покачало» во время посадки в Пекине, соответствующее видео появилось в Сети, сообщают СМИ. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию о каких-либо сложностях с посадкой.
В Сети появился ролик, на котором якобы запечатлено, как самолет Путина «покачало» во время захода на посадку в Пекине, передает «Царьград».
Видео вызвало споры среди пользователей. Многим показалось, что во время посадки самолет «махнул крылом».
При этом самолет сел успешно.
«Все хорошо», – сказал Песков на просьбу прокомментировать информацию о «сложностях» при посадке, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу Путин прибыл в Китай. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня.
Также компания «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока. Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая.
После переговоров Владимир Путин планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
Кандидат в президенты Франции по-русски обратилась к жителям России
Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу».
Пекресс заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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Эксперт объяснил резкое желание французских политиков вести диалог с Россией
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«Несмотря на критику в адрес России из-за Украины, большинство политиков Франции выступают за диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил ключевую роль России в стабилизации ситуации вокруг Украины, а кандидат в президенты Валери Пекресс обратилась по-русски к «гордому русскому народу».
«Отношения с Россией были важны для Франции и до начала президентской кампании. Несмотря на критику со стороны других западных стран, Макрон все время говорил, что диалог с Москвой необходим, поскольку без нее не решить ни мировых проблем, ни вопросов европейской безопасности», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Эксперт напомнил, что летом прошлого года Франция и Германия предлагали провести саммит ЕС – Россия, однако эту идею блокировали «страны-русофобы» – Польша, Прибалтика. При этом, по его словам, «отрадно, что кандидат в президенты Франции, Валери Пекресс, несмотря на серьезное давление, тоже выступает за диалог с Россией. Особенно приятно, что она когда-то изучала русский язык и бывала в Москве», – добавил он.
«Нацеленность на диалог с Москвой звучит у многих участников французской президентской гонки. Здесь и Эрик Земмур, и Марин Ле Пен. Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», также выступает за диалог с Россией, выход из НАТО и так далее», – рассказал Федоров.
«На этом фоне особую важность представляет визит Макрона в Москву, – считает политолог. – Скорее всего, он будет говорить с российским лидером не только об Украине, но и о европейской безопасности в целом. Россия четко обозначила свои озабоченности и видение европейской безопасности. Поэтому логично, что страны ЕС, а сейчас Франция там председательствует, тоже хотят участвовать в дискуссии о создании новой архитектуры безопасности в Европе».
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины.
Макрон подчеркнул, что его мнение может подтвердить ухудшение ситуации в регионе после отказа Европы от проведения саммита ЕС – Россия. О необходимости встречи в таком формате заявляли Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.
В минувший четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что встречей с Путиным Макрон решает две проблемы.
Между тем в понедельник Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу». Она заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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Путин поздравил лыжника Большунова с победой на Олимпиаде
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Президент России Владимир Путин поздравил победителя Олимпийских игр в скиатлоне Александра Большунова, он отметил отличные бойцовские качества спортсмена.
«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства выразил уверенность в том, что выступление Большунова «станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев».
Напомним, Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов.
Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).
Политолог: От сотрудничества России и Китая зависит судьба всего мира
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«Поддержка Китаем предложений России по гарантиям безопасности означает, что теперь эти две страны определяют погоду на международной арене», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Гераскин, комментируя результаты переговоров президентов России и Китая в ходе визита Владимира Путина в Пекин.
«Встреча лидеров России и Китая носит очень важное значение для международной обстановки. Важно отметить тот факт, что Си Цзиньпин принимает Владимира Путина первым после начала пандемии и в период начала Олимпиады. Это говорит о том, что Китай готов сотрудничать с Россией с целью преодоления международных кризисов», – считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин.
По мнению эксперта, первым контуром нашего двустороннего сотрудничества является экономика. «Европа скоро доиграется с постоянными угрозами в адрес «Северного потока – 2», – уверен собеседник. – А Китай, пользуясь европейской недальновидностью и осознавая масштабы и экономические возможности России, заключает контракты с Газпромом и Роснефтью. Это показатель того, что наше экономическое сотрудничество носит стратегический характер. За долгое время нам удалось развеять миф о том, что главный партнер России – это ЕС. Теперь и формально, и на уровне организаций Китай выходит на российский рынок в качестве полноценного игрока».
«Политическим и геополитическим выражением российско-китайского сотрудничества стало то, что Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Этот факт имеет колоссальное значение для международной обстановки, – отметил Гераскин. – Это очередная точка сборки в мире. Китай и Россия определяют погоду на международной арене».
По мнению аналитика, Китай не случайно поддержал в этом вопросе Россию. «Мудрое китайское руководство, философия китайских политиков свидетельствуют о том, что Пекин уже выбрал Москву в качестве партнера для долгосрочного сотрудничества. Заверения в поддержке ее политического курса – это сигнал коллективному Западу о том, что Китай будет поддерживать Россию, поскольку от разрешения вопроса по гарантиям безопасности в Европе зависит не одна страна, а будущее всего мира», – заключил политолог.
В пятницу президент России Владимир Путин посетил Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В пятницу главы государств провели в Пекине переговоры и приняли участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
По итогам беседы стороны приняли заявление, в котором указывается, что человечество вступает в новую эпоху масштабных преобразований, когда развивается многополярность и трансформируется система миропорядка.
При этом в документе высказывается озабоченность в связи с тем, что «некоторые силы, представляющие меньшинство», продолжают практиковать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, вмешиваются во внутренние дела других стран.
Также Путин и Си условились углублять партнерство в Арктике, развивать Евразийский экономический союз и проект «Один пояс, один путь» в рамках создания Большого евразийского партнерства.
Помимо этого, Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в рамках формата «Россия – Индия – Китай», а также укреплять взаимодействие на таких площадках, как Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности.
В документе говорится, что Россия и Китай продолжат наращивать совместную работу по созданию и производству вакцин против COVID и намерены создать механизм совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах.
Кроме того, Россия подтвердила, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и выступила против независимости острова. Си поблагодарил Путина за такую позицию.
Помимо этого, в заявлении подчеркивается, что Москва и Пекин будут наращивать совместное противостояние «цветным революциям».
«Стороны выступают против
дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны», – отмечается в тексте, а также выражается беспокойство созданием США, Великобританией и Австралией союза AUKUS.
Китайская сторона поддержала выдвинутые Россией Западу предложения по формированию юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.
Также Путин и Си подчеркнули, чтобы США, как единственное государство-участник Конвенции о запрещении химоружия, не завершившее процесс уничтожения своих запасов, ускорили их ликвидацию.
Со своей стороны, Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год, говорится в сообщении российского холдинга. В свою очередь, Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая.
Ле Пен обещала вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен пообещала, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из НАТО.
Выступая в Реймсе перед своими сторонниками, Ле Пен заявила, что Франции необходимо «свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков». Он заверила, что в случае ее победы на президентских выборах Франция «выйдет из объединенного командования НАТО», чтобы страну «не могли втянуть в чужие конфликты», передает РИА «Новости».
Как заявила Ле Пен, в мире, который «придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место» в СБ ООН. Она заявила, что в Европе Франция «реформирует» ЕС, его заменят Европейским альянсом наций, работа которого «будет основана на суверенитете народов».
Напомним, кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс заявила, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не объявляет о своем участии в выборах главы государства из-за ситуации вокруг Украины.
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Французы обвинили Макрона в плохих отношениях с Россией
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве, многие пользователи осудили французского лидера за плохие отношения с Россией.
«Перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО, поэтому ему нельзя доверять», – считает DidierLAGARDE, сообщает РИА «Новости».
«У него было пять лет, чтобы наладить отношения с Россией, однако теперь уже поздно», – отметил Xophe.
Другие комментаторы сошлись во мнении, что Париж не должен вмешиваться в украинский кризис.
«В этой ситуации должны разбираться США/НАТО и Россия. Точка. От остальных толку ноль», – убежден PLR-Ethic.
«Франция и большая часть Европы входят в НАТО. Не пойму, что вас не устраивает?» – ответил ему azincourt.
«Макрону приходится играть по-крупному на мировой арене из-за ужасной внутриполитической ситуации», – добавил bosport75.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен 7 февраля посетить Россию.
Путин поприветствовал российских спортсменов в Пекине
В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр, на которых присутствует президент России Владимир Путин.
В качестве гостя он находится на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо», глава страны стоя поприветствовал российских спортсменов, когда они проходили, передает ТАСС.
Кадры с Путиным появились в эфире американского телеканала NBC.
Президент России находился на трибуне один. Он был в теплой зимней куртке черного цвета – в Пекине сейчас около 5 градусов ниже нуля. На отдельной трибуне пекинского стадиона расположились председатель КНР Си Цзиньпин и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Напомним, российским спортсменам запрещено использовать национальный гимн и символику.
Джонсон и Макрон обсудили укрепление восточных рубежей НАТО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров 5 февраля обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины.
Политики обсудили укрепление восточных рубежей НАТО и пришли к выводу, что необходимо единство членов альянса, передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства по итогам телефонной беседы двух лидеров.
«Лидеры обсудили проводимую работу по укреплению восточных рубежей НАТО, которая должна гарантировать, что союзники будут полноценно защищены от злонамеренных действий России, где бы и как бы они не проявлялись», – отмечает канцелярия.
Париж и Лондон продолжат сотрудничество в вопросе выработки санкций против России в случае вторжения на Украину.
«Премьер-министр и президент подчеркнули, что НАТО должна сохранять единство перед лицом российской агрессии. Они условились продолжать совместную работу по подготовке пакета санкций, которые незамедлительно вступят в силу в случае дальнейшего вторжения России на Украину, – отмечается в документе.
При этом поиск дипломатических решений проблемы Макрон и Джонсон считают приоритетным в этой ситуации.
Эрдоган оценил значение предстоящего визита Путина в Турцию
Предстоящий визит президента России Владимира Путина имеет очень большое значение, в том числе для обсуждения российско-украинского кризиса, заявил глава республики Тайип Эрдоган по возвращению из Киева.
«У нас сейчас серьезные двусторонние отношения с Россией. Эти отношения неординарны. Шаги, которые необходимо предпринять для этого, также важны. Поэтому я придаю большое значение встрече с господином Путиным. Конечно, украинская тема тоже носит важный характер», – передает его слова РИА «Новости».
«Был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию после возвращения господина Путина из Китая. Сейчас мы устанавливаем дату», – добавил Эрдоган.
По словам президента Турции, что Запад ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений.
«На этот раз я должен сказать это очень открыто и ясно. Если обратить внимание на этот процесс, то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса», – сказал он.
«Мы хотим провести эту встречу, чтобы на высоком уровне организовать встречу господина Путина и господина Зеленского. Наша договоренность с господином Зеленским именно в этом направлении. Я считаю, что если мы сможем достичь этого на высоком уровне, не снижая его до более низких уровней, то результат, который мы отсюда получим, даст возможность новой формации в регионе. Эта надежда зародилась у меня во время встречи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», – заключил президент Турции.
Напомним, Эрдоган в четверг находился с визитом в Киеве, он провел встречу с украинским коллегой. В ходе нее были заключены договоры о свободной торговле между странами, а также о расширении производства турецких беспилотников на Украине. Сам Эрдоган поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине».
Ранее Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине.
Путин направил телеграмму заразившемуся COVID Эрдогану
Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану, пожелав ему и его супруге полного выздоровления от коронавируса и «крепкого здоровья на долгие годы», сообщает пресс-служба Кремля.
«Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом», – говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.
Президент России добавил, что от души желает Эрдогану и его супруге полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. Эрдоган сообщил, что болезнь проходит в легкой форме.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский пожелал выздоровления своему турецкому коллеге Тайипу Реджепу Эрдогану, заболевшему COVID-19 после поездки в Киев.
Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.
Байден не увидел «ничего нового» в отношениях России и Китая
После встречи главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в отношениях России и Китая не произошло существенных изменений, считает президент США Джо Байден.
Отвечая на вопрос о российско-китайских отношениях, Байден сказал, что не видит «в этом ничего нового», передает РИА «Новости».
При этом Байден ушел от прямого ответа на вопрос о возможности отправки дополнительных подразделений американских вооруженных сил в Европу, передает ТАСС.
Напомним, политолог Илья Гераскин, комментируя результаты переговоров лидеров России и Китая, отметил, что «поддержка Китаем предложений России по гарантиям безопасности означает, что теперь эти две страны определяют погоду на международной арене».
Анонсировано заседание Путина с Советом по науке
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию, а также совещание судей общей юрисдикции и арбитражных судов, об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».
Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что 7 февраля Путин встретится в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров запланирована пресс-конференция, сообщает РИА «Новости».
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен 7 февраля посетить Россию.
Песков назвал теплой и конструктивной встречу Путина и Си Цзиньпина
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина была теплой, конструктивной, партнерской и союзнической, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Это была очень теплая, конструктивная, партнерская и союзническая встреча», – сказал Песков, отметив, что переговоры были «субстантивными».
Представитель Кремля добавил, что акцент был сделан на двусторонних отношениях и торгово-экономическом сотрудничестве, передает РИА «Новости».
После завершения переговоров лидеры вдвоем отправились на рабочий ланч, где продолжат общение.
«Сейчас главы государств Путин и Си [Цзиньпин], они обедают вместе, рабочий обед. Они обсуждают уже международные дела, в том числе и ситуацию с гарантиями безопасности для Российской Федерации», – сообщил Песков.
Ранее в Пекине завершились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые продолжались почти три часа.
Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня. Путин также изложил линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности, китайский лидер поддержал Россию.
После переговоров Владимир Путин планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
Путин поздравил с днем рождения президента Южной Осетии
Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днем рождения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что президенты также обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений и условились продолжать контакты на различных уровнях.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Южной Осетии Анатолию Бибилову по случаю национального праздника – Дня республики.
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