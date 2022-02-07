Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона

В Москве не ждут «решительных переломов» от предстоящей встречи президента Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация в отношениях России и Европы сейчас слишком сложная, чтобы ожидать серьезных изменений от одной встречи, сообщает РИА «Новости».

В то же время представитель Кремля заявил, что в Москве ожидают «весьма субстантивного и продолжительного» разговора от лидеров двух стран.

«Мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе. И он едет поделиться этими идеями с Путиным», – сказал Песков.

Он уточнил, что на встрече Путина и Макрона будут доминировать темы напряженности в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности. Представитель Кремля напомнил, что этим контактам предшествовали несколько телефонных разговоров двух президентов.

Кроме того, Песков уточнил, что если журналисты Deutsche Welle приедут в Россию в составе пула с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, то смогут освещать его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Другое дело, что компания не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации», – добавил Песков.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.

В четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.

Газета ВЗГЛЯД писала, что встречей с Путиным Макрон решает две проблемы.