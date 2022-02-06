В массовом ДТП в Калужской области пострадал ребенок

Эпидемиолог: В школах перейдут на советские противоэпидемические нормы в борьбе с«омикроном»

Школьники, которых отправили на «удаленку» из-за одного заболевшего коронавирусом в классе, с понедельника смогут вернуться в школу, сказала газете ВЗГЛЯД профессор Наталья Пшеничная. По новым правилам Роспотребнадзора, теперь класс на дистанционное обучение будет отправляться при 20 % и более заболевших детей в коллективе. Эти же нормативы распространяются и на детские сады.

«В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20 % и более детей в коллективе», – говорит замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Ранее для вывода детей на дистанционку, напомнила Пшеничная, достаточно было одного заболевшего COVID-19 ребенка в группе или классе. «Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ. Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20 % и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в Российской Федерации», – объяснила профессор.

«Такой подход будет применяться с 6 февраля, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции с 7 февраля могут приступать к очным занятиям», – говорит Пшеничная.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов тоже считает правильным применять к штамму «омикрон» противоэпидемические критерии для ОРВИ: «Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом «омикрон», стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа».

Горелов говорит, что схожесть эпидемического процесса (источники инфекции, пути передачи, продолжительность инкубационного периода, сезонность, клиническое течение и др.) СOVID-19 – «омикрон» и ОРВИ и гриппа, по мнению экспертов, позволяет внести изменения в схему противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19: сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания. При этом изоляции контактных нецелесообразна при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами.

В субботу было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача России, которое вносит изменения в санитарно-эпидемиологические правила о профилактике COVID-19. Оно отменяет карантин и, соответственно, больничный для людей, контактирующих с больными коронавирусом. Для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих.

Кроме того, приказом Минздрава воодится новый порядок оформления больничных людям с признаками ОРВИ или COVID-19. Он будет выписываться на 7 дней после дистанционной консультации с врачом поликлиники. ПЦР или экспресс-тест сдавать при этом не обязательно. Через 7 дней врач свяжется с больным и, если он чувствует себя хорошо, больничный будет закрыт. Если болезнь продолжается, медработник придет на дом, проведет осмотр и продлит больничный еще на 7 дней. ПЦР или экспресс-тест сдавать при выписке не обязательно.

Также врач теперь будет приезжать к больному с экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс-тест на месте покажет две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение посредством ПЦР больше не требуется.

О том, что ограничения для контактировавших с пациентами с коронавирусом теряют смысл из-за особенностей нового штамма «омикрон», говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, свойства «омикрона» в очень быстрой передаче и «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл».

Напомним, президент России Владимир Путин также говорил о планах властей снять ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.

За прошедшие сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусом составило 18032, что на 1,3% больше по сравнению с данными за пятницу. За сутки в стране выявлено 177 282 случая заболевания.

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