Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Myśl Polska назвал «безумием» гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой.

Эксперт указал на усиление милитаристской риторики в польском информационном пространстве, отметив, что СМИ «готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить еще большую неприязнь к ненавистной России». Кроме того, он указал на антироссийскую политику официальной Варшавы, упомянув, в частности, об отправке оружия на Украину.

«А это безумие чистой воды. Во-первых, потому, что с Россией, которая предстает в глазах польских политиков и выслуживающихся перед ними журналистов некой демонической силой, мы сейчас не имеем никаких полей конфликта», – передает РИА «Новости» слова Пясты.

Он указал, что у Москвы и Варшавы нет территориальных претензий друг к другу, нет внутригосударственных конфликтов, связанных с одной из двух стран, они не борются за сферы влияния. Также отношениям России и Польши не мешают экономические вопросы.

«Реальных причин для конфликта с Россией у нас нет, но нам предлагается встать на защиту Украины, с которой проблем у нас как раз непочатый край. Напомню только об основных. Серьезные украинские политические силы, в том числе парламентские, выдвигают Польше территориальные претензии. <...> Украина – бандитское государство, которое прибегает к террору в отношении проживающих на ее территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств», – заявил Пяста.

Историк напомнил, что современные украинские власти возвели в ранг национальных героев националистов из ОУН*-УПА*, которые в годы Второй мировой войны вырезали мирное польское население.

Он отметил, что жителям Польши предлагается вместе с «враждебной и потенциально опасной» Украиной воевать против «потенциально дружественного, а в настоящее время нейтрального соседа» ради интересов союзников Варшавы по НАТО – США и Великобритании, которые, как указал Пяста, «намерены сражаться с Россией до последнего польского солдата».

«Скажем прямо: интересам Польши соответствует мир в регионе, а не развязывание военного конфликта с Россией, тем более что в нем мы, скорее всего, понесем поражение. <...> Это не наша война, не наше дело. Тот, кто утверждает обратное, или глупец, или работает на заграницу», – заключил Пяста.

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