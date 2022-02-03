Правительство Эстонии расширило санкции в отношении транзита продукции из Белоруссии

Власти Эстонии приняли решение ввести санкции в отношении транзита минеральных масел из Белоруссии.

«Правительство одобрило предложение министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс о введении государственных санкций в отношении минеральных масел из Белоруссии. Государственные санкции будут применены к минеральным маслам, произведенным на основе белорусского угля, т. е. к товарной группе 2707, на которую не распространяются отраслевые санкции, установленные Европейским союзом, и транзит которой через Эстонию до сих пор был возможен», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Напомним, ранее правительство республики прекратило транзит нефтепродуктов из Белоруссии через свою территорию. Решение принято в качестве дополнительных санкций, которые должны оказать давление на белорусский режим, заявила премьер-министр Кая Каллас.

Все началось с того, что правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».

В августе 2021 года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска. Тогда в связи со скандалом глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка решил подать в отставку. Премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса.

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») может попасть под санкции США, если компания и дальше будет перевозить белорусские удобрения.