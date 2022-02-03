Налог на роскошь захотели ввести в Казахстане

Дроздов назвал предсказывающий весну российский аналог американского сурка

Птицы – главные предвестники весны в России, с прилетом и пением которых можно говорить о приближении тепла. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД российский ученый-зоолог, телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, говоря о том, кто из представителей животного мира России может быть предвестником весны по аналогии с сурком из США.

Ежегодно 2 февраля в Соединенных Штатах Америки и ряде других стран отмечается День сурка. В этот день принято смотреть на поведение грызуна – как он выползает из своей норы. Считается, что согласно его поведению, можно судить о близости наступления климатической весны: если выходя из норки сурок увидит свою тень, то следующие шесть недель будут холодными, а если нет – теплыми. А какое животное может служить символом наступления весны в России?

«Естественно, что в День сурка не все сурки вылезают. Все зависит от погоды, широты расположения жилищ сурков. На севере они вылезают позже, южнее – примерно в эти дни, но не в один день, кто-то может вылезти и раньше, кто-то позже», – говорит Дроздов.

В России же предвестником наступления весны являются скорее не конкретные животные, а прилет птиц. «У нас много птиц, предвещающих весну: трясогузка, грачи одни из первых прилетают. Стрижи прилетают последними, по ним уже можно понять, что лето наступает», – рассказывает зоолог.

Также весенние песни запевают синицы, правда, в среднем по календарю это происходит примерно 4 января. Пение их связано с тем, что они ощущают прибавление солнца: света становится больше, у самцов поднимается настроение, и они начинают чирикать.

При этом он подчеркнул, что не считает нужным перенимать какие-либо западные праздники или создавать в России их аналоги. По его мнению, в стране и своих хороших праздников достаточно.

Ранее в пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что сурки традиционно проспали свой «официальный праздник» День сурка, пояснив, что связано это с особенностями столичного климата. Для российских сурков характерна более длительная спячка.