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Кремль опроверг ведение переговоров с Макроном и Шольцем о гарантиях безопасности
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Переговоры по гарантиям безопасности непосредственно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем не ведутся, при этом эта тема поднимается в ходе контактов президента России Владимира Путина с лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Как таковые переговоры по гарантиям безопасности с Макроном, Шольцем и так далее, они же не ведутся. Эти переговоры велись с американцами, с НАТО и в рамках ОБСЕ. Другое дело, что эта тема постоянно затрагивается в двусторонних контактах», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, визит Шольца в Россию для встречи с Путиным прорабатывается. «Как только появится ясность, мы вас проинформируем. Это есть на повестке дня», - сказал представитель Кремля.
Напомним, на днях Путин провел телефонный разговор с Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Кроме того, Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи.
Вице-спикер парламента Молдавии обвинил политиков Румынии в историческом реваншизме
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«То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела Молдавии», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис попросил своего украинского коллегу признать молдавский язык несуществующим.
«Выглядит нелепо, когда суверенные дела Молдавии обсуждают президенты соседних стран», – отметил вице-спикер парламента республики от Партии социалистов, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Влад Батрынча.
Он напомнил, что молдавский язык закреплен в высшем законе – Конституции страны, а 2 февраля исполняется 664 года с момента основания государства Молдавия. «На протяжении веков языком общения был молдавский», – добавил собеседник.
«Молдавия оказала серьезное влияние на историю: воевала с Османской империей, защищала православную церковь, создала самобытную культуру, – рассказал Батрынча. – А Румыния как государство образовалась во второй половине XIX века. Какой логический вывод напрашивается? То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела нашей страны».
В среду состоялся телефонный разговор президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского, в ходе которого румынский лидер попросил Зеленского признать молдавский язык несуществующим.
Администрация сообщила, что Йоханнис «уделил значительное время решению проблем, связанных с правами лиц, относящихся к румынскому меньшинству». В частности, речь идет о «защите языковой идентичности». Румыния рассчитывает на «признание идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком». Йоханнис ожидает, что «Украина официально признает, что молдавский язык не существует», передает ТАСС.
Также президенты обсудили вопросы безопасности. Йоханнис заявил о «недопустимости угрозы применения силы и попыток подорвать нынешние параметры европейской архитектуры безопасности». Он выступил против «попыток восстановления сфер влияния и подтвердил поддержку Румынией права Украины выбирать собственную внешнюю политику и политику безопасности».
Напомним, румынский и современный литературный молдавский – это фактически один и тот же язык, их справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов. Однако разговорный язык, который использует большинство населения Молдавии, все же далек от литературного румынского. До сих пор в разговорной речи молдаване используют что-то наподобие украинского суржика, разбавляя речь элементами русской лексики и грамматики. В 2013 году конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком румынский.
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Немцы ответили на призыв Кличко попрощаться с «Северным потоком – 2»
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Немецкая газета Die Welt обнародовала ответ на заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он потребовал от ФРГ «попрощаться» с проектом «Северный поток – 2», если Германия на самом деле намерена поддерживать Украину.
Читатели издания резко прокомментировали высказывания украинского политика, заявив, что Украина не вправе указывать Германии, какую политику проводить, передает РИА «Новости».
«Ему нечего требовать от Германии», – заявил Roland P.
«Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого», – подчеркнул Dombacher M.
«Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на «транзитные сборы», чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики», – посоветовал Eclipse.
«Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии», – указала Tessa T.
«То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?» – задался вопросом Sirko R.
«Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как «Северный поток – 2»? Господин Кличко, это не ваша лига», – написал Horst R.
«Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о «планах вторжения» России, а о «Северном потоке». Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания», – добавил Panoptes.
Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений
США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», передает РИА «Новости».
США также выразили надежду на новые дипломатические контакты с Россией после того, как она даст письменный ответ на американские инициативы в области безопасности. «Мы не знаем пока, на каком форуме, мы не знаем пока, в какое время», – сказал Прайс.
При этом Вашингтон не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности. Однако США продолжат принимать меры, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидят с ее стороны деэскалации ситуации вокруг Украины, сказал Прайс.
Напомним, США обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет. По его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
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Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине
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Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.
«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».
В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
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Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится на официальном портале правовой информации.
Согласно другому указу, заместителем главы Россотрудничества также назначен Илья Баланин.
Также сообщается, что Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.
Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.
Кличко предложил Германии попрощаться с «Северным потоком – 2»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Политик подчеркнул, что «зависимость от России опасна». «Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2». <...> Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток – 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
Он выразил мнение, что Москва «хотела бы вернуть в зону влияния не только Украину».
Мэр Киева также призвал Берлин «мыслить стратегически» в вопросах о поставках оружия Украине.
«Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться», – сказал Кличко.
Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что «Северный поток – 2» является взаимовыгодным международным проектом, который позволит поставлять газ в Германию по нормальным ценам.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
США прекратили называть «вторжение» России на Украину «неминуемым»
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Белый дом прекратил называть якобы подготовленное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки спросили, почему официальные лица правительства США больше не говорят о «неминуемой» или «надвигающейся» агрессии России. Она отметила, что «один раз» использовала это слово, как и другие представители исполнительной ветви власти США. От такого определения решено было отказаться, поскольку оно, как считает Псаки, «подавало сигнал», который США «не намеревались подавать». «Будто мы знали, что президент Путин принял решение», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Псаки, в основном она говорила, что Россия «может вторгнуться в любой момент», а не пыталась представить такой сценарий, как нечто неотвратимое. По ее словам, США «все еще не знают», принял ли глава российского государства Владимир Путин «решение». Псаки отметила, что уже «больше недели» не использует слова «неминуемая» и «надвигающаяся», рассуждая о якобы возможной агрессии России против Украины.
Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Путин обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, отмечается, что «президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Глава МВФ заявила о негативном влиянии ситуации вокруг Украины на мировую экономику
Обострении ситуации вокруг Украины может негативно сказаться на мировой экономике, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«В условиях возросшей неопределенности относительно роста мировой экономики геополитическая напряженность лишь затрудняет ситуацию. Мы уже наблюдаем это в том, что касается цен на энергию», – приводит ее слова ТАСС.
Она выразил надежду, что будет найдено дипломатическое решение как в интересах украинцев, так и в связи с необходимостью поддержать мировую экономику.
Георгиева отметила, что перебои «в поставках с Украины могут оказать дополнительное давление на цены на продукты». Снизить напряженность нужно в интересах Украины, европейской и мировой экономики.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Большинству украинцев пообещали лишение пенсионных выплат
Около 66% украинцев не смогут рассчитывать на пенсию в 60 лет в связи с постепенным усилением требований по наличию обязательного страхового стажа, заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко.
По ее словам, после 2027 года более половины украинцев пенсионного возраста останется без выплат, поэтому будет вынуждена работать до 63-65 лет, сообщает газета «На пенсии».
Сегодня для выхода на пенсию нужно иметь 29 лет страхового стажа, в следующем году эта цифра вырастет до 30, еще через год – до 31 года.
Отмечается, что около 66% граждан не смогут получать пенсию в 2027 году из-за нехватки стажа. На выплаты смогут рассчитывать лишь 34% лиц пенсионного возраста.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
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Путин заявил об общих с Си Цзиньпином взглядах на решение мировых проблем
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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что его взгляды на решение мировых проблем во многом совпадают со взглядами китайского лидера Си Цзиньпина.
Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства Синьхуа. Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.
Путин заявил, что они «давно знакомы» и, «как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаются». Он подчеркнул, что Россия и Китай определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве «основные принципы и ориентиры совместной работы». По его словам, прежде всего «это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого», передает РИА «Новости».
Президент отметил, что Россия и Китай – «близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия», их «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее». При этом «внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем».
Путин сообщил, что важной частью его визита в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем. Он указал, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций. Путин считает, что инициатива России о запуске «зеленых коридоров» в торговле, исключающих любые санкции – это хорошее подспорье для преодоления последствий пандемии.
Кроме того, обе страны «работают над укреплением центральной координирующей роли» ООН «в мировых делах, стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН». Москва и Пекин играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений. Так, благодаря их солидарной позиции на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов.
По словам Путина, Москва видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции. Товарооборот России и Китая по итогам 2021 года достиг исторического максимума – 140 млрд долларов, заявил Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 млрд долларов.
Президент сообщил, что на переговорах с Си Цзиньпином особое значение будет уделено развитию деловых связей, подчеркнув, что для этого есть все возможности. Также Путин намерен обсудить с лидером Китая вопросы сохранения природы. Он не сомневается, что страны наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество. «Россия и Китай – державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий», – сказал он. Россия и Китай, несмотря на трудности из-за коронавируса, стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, отметил Путин.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Болгар привела в ярость помощь Украине со стороны ЕС
Читателей болгарской газеты Dnes возмутили заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что газопровод «Северный поток – 2» не соответствует ориентирам энергетической политики Евросоюза, а также одобрение ЕС очередного пакета финансовой помощи Киеву.
«Трубопровод заполнен. Германия наверняка получает поставки – под видом «профилактики». Этим идиотам не приходило в голову, что русские вообще могут отрезать их от «Северного потока – 2»? И что ЕС попадет в собственную ловушку? Откуда Украина получает газ? С тех же маршрутов. Если у России нет столько, сколько нужно Украине, что она отправит? «Северный поток – 2» не оружие и его так не используют, но, если Запад так решит, он может лишиться части газа. Интересно, в таком случае Запад будет думать о себе или об украинцах?», – задался вопросом Schilo, передает РИА «Новости».
«А как иначе – это дядька из Прибалтики и у него имя заканчивается на «ис». Для них выступать против всего русского – национальный вид спорта. А зарабатывают они тем, что моют посуду в Англии», – сыронизировал пользователь Аха.
«Очередное харакири (...) Европа и нас тянет вниз. Замена дешевого российского газа сланцевым газом янки, который стоит намного дороже, приведет к подорожанию всех европейских товаров. В результате европейские товары не будут покупать, доходы Европы снизятся. Как эти дураки еще не поняли, что янки думают только о себе и ни о ком другом. И почему европейский союз выделяет миллиарды Окраине, а не Болгарии, например? Что за лицемерие и цинизм!», – пишет Капитана.
«С какого перепуга ЕК даст Украине 1,2 млрд? Это наши деньги. Украина даже не в ЕС, а болгарам нужна помощь. Этим союзом руководят фашисты!», – возмутился Бг.
Ранее Еврокомиссия утвердила выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
В октябре ЕК завершила выплату Украине предыдущего пакета финансовой помощи объемом 1,2 млрд евро. Первый транш ЕК от имени ЕС в размере 600 млн евро Киев получил в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.
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Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
«Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев. И также, конечно, будет обсуждение наших комплексных предложений по предоставлению долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России».
Ушаков уточнил, что эти две темы будут ключевыми. Кроме того, лидеры «затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень-очень низком уровне».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
На Украине призвали Киев покупать газ у России
Украине необходимо заключить прямой контракт с Газпромом на поставки газа, так как высокие цены сильно вредят экономике страны, заявил украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Марунич высказал такое мнение в эфире телеканала «Наш», что «это важно не для «Нафтогаза», не для (президента Украины Владимира) Зеленского и правительства», а для конечного потребителя, так как цена кубометра газа с НДС – это 60 гривен (около 160 рублей), из-за этого «у нас встанет скоро вся промышленность», передает РИА «Новости».
Он сослался на жалобы «Укртеплокоммунэнерго» на «Нафтогаз», который отказался увеличивать объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (около 20 рублей) за кубометр для нужд отопления населения, что поставило под угрозу стабильность поставок тепла и электричества в дома украинцев.
«И он (будет) по сорок (гривен), дорогие друзья. А что это все значит? (...) Это все удар по конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам (...) Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с Газпромом, как та же Венгрия», – подчеркнул Марунич.
Эксперт предупредил, что «слезание с российской газовой иглы», о чем неоднократно рапортовали киевские власти, может закончиться «очень печально» для промышленности и населения Украины.
Ранее сообщалось, что Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина покупает российский газ у других стран.