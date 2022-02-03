Кремль опроверг ведение переговоров с Макроном и Шольцем о гарантиях безопасности

Переговоры по гарантиям безопасности непосредственно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем не ведутся, при этом эта тема поднимается в ходе контактов президента России Владимира Путина с лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как таковые переговоры по гарантиям безопасности с Макроном, Шольцем и так далее, они же не ведутся. Эти переговоры велись с американцами, с НАТО и в рамках ОБСЕ. Другое дело, что эта тема постоянно затрагивается в двусторонних контактах», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, визит Шольца в Россию для встречи с Путиным прорабатывается. «Как только появится ясность, мы вас проинформируем. Это есть на повестке дня», - сказал представитель Кремля.

Напомним, на днях Путин провел телефонный разговор с Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Кроме того, Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи.