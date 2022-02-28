Российское родительское сообщество поддержало эвакуацию детей из Донбасса

Родительское сообщество России написало открытое письмо, в котором заявило, что поддерживает курс, избранный президентом страны Владимиром Путиным в эвакуации детей из Донбасса.

«Мы – за будущее детей! Сколько еще можно было смотреть, как убивают детей на Донбассе? Ни материнские слезы, ни гибель их отцов не смогли остановить трагедию и беззаконие. Мы, родительские организации России, поддерживаем курс, выбранный сегодня президентом Владимиром Путиным, который защищает детей ДНР и ЛНР. На их страдания 8 лет не обращало внимания мировое сообщество. А мы своих не бросаем», – говорится в заявлении, опубликованном на форуме Yandex.

В обращении отмечается, что каждый эвакуированный в Россию ребенок находится в безопасности и окружен заботой взрослых, обеспечен всем необходимым.

«Школьники идут в школы, студенты – в колледжи и университеты. Мы должны принять каждого ребенка из ДНР и ЛНР как своего. Особое внимание – детям-сиротам», – подчеркнули авторы.

Они добавили, что Россия сейчас защищает свой суверенитет, а приближение НАТО вплотную к границам страны, размещение там оружия и военных баз сделало бы российское государство уязвимым и слабым

«Мы этого себе позволить не можем. Мы должны думать о завтрашнем дне для наших детей. Западные страны показали истинное лицо. Показали циничный расчет. С тем, чтобы вызвать в стране недовольство, раскол и, в конечном счете, сменить власть на угодную Западу. Но Россия на давление всегда отвечала только еще большим сплочением. Так будет и на этот раз. Мы за наших детей, наше будущее, нашего президента», – заключило сообщество.

Ранее Ассоциация вузов искусства и культуры заявила, что с пониманием восприняла решение о признании ДНР и ЛНР, указав, что нет сомнения в том, что трагедии и неопределенности в жизни людей этих республик надо было положить конец.