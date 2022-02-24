Кремлю задали вопрос о границах проведения военной операции

Политолог спрогнозировал дальнейшие действия России на Украине

«Скорее всего, конечная цель российских войск – продвинуться вглубь Украины и способствовать смене правящего там режима», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, политолог Василий Кашин, комментируя начало специальной военной операции России по демилитаризации Украины.

«На данный момент мы наблюдаем классическое начало высокотехнологичной локальной войны с ударами по системам управления, подавлением ПВО, уничтожением авиации и военно-морских сил Украины, лишением противника возможности маневрировать и наступлением на него с нескольких направлений», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Российские войска сковали ВСУ в Донбассе, а также, судя по некоторым данным, перешли границу в районе Крыма, Харьковской и Черниговской областей, что делает вероятным окружение боеспособной части украинской армии в довольно короткий срок и, следовательно, их ликвидацию независимо от всего того оружия, которое они получили в предыдущий период от американцев. С самого начала было ясно, что все это оружие для борьбы с Россией абсолютно бесполезно», – пояснил эксперт.

По мнению Кашина, «конечная цель России в спецоперации на Украине – это, скорее, вопрос политический, нежели военный». «Исходя из выступления президента, где он говорил о денацификации, наказании преступников и демилитаризации Украины, возникает впечатление, что цель российских войск – продвинуться на всю территорию Украины и, видимо, способствовать смене правящего там режима», – предположил он.

«В ближайшие дни будет завершен разгром украинских вооруженных сил. Дальше начнется продвижение вглубь страны. Технически наши войска способны продвинуться вплоть до Киева, потому что боеспособных войск у Украины немного – в основном они сконцентрированы в Донбассе и, видимо, скоро будут уничтожены», – полагает эксперт.

«А дальше там не будет каких-то больших препятствий для передвижения наших войск, однако возникнут уже политические вопросы. В частности, речь пойдет о том, как будет осуществляться управление этими территориями, какой там будет политический режим, какие политики могут туда вернуться и так далее. Решение всех этих проблем требует гораздо больших ресурсов, нежели ликвидация украинской армии. Но учитывая то, что операция хорошо спланирована, вероятно, в этом отношении уже что-то подготовлено», – заключил Кашин.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.

Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.

В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель операции России – предотвращение Третьей мировой войны.

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