Лукашенко попросил Россию «зарезервировать» часть совместной группировки на западе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил Россию «зарезервировать» часть совместной группировки на западе России на случай нападения на Минск.

«Разговаривая с (президентом России Владимиром) Путиным утром, я обозначил это – мы видим это направление (подтягивание сил НАТО в Польше и Литве), мы хорошо понимаем, что там происходит. Поэтому нам надо закрыть его, чтобы действительно не получили нож в спину. Но при этом я говорю, что у нас есть совместная группировка, часть ее, понятно, основа белорусской армии, часть ее находится на западных рубежах Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встречи с белорусскими силовиками.

«Я попрошу, говорю ему (Путину), не использовать часть этой группировки, чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если вдруг что-то произойдет. Ответ: «Я тебе обещаю и клянусь, любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Беларуси - это будет означать, что они атакуют Россию», – сказал Лукашенко.

По его словам, военная группировка России, оставшаяся на юге Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, могла быть задействована в спецоперации на Украине.

«Та оставшаяся часть группировки Российской Федерации, которая была на южных границах нашей Беларуси, естественно, генеральным штабом России, скорее всего, – я еще только это из СМИ знаю – задействована в этой операции», – сказал Лукашенко на совещании с военными.

Он также подчеркнул, что белорусские войска не привлекаются к операции России на Украине. «Мы оправдываться не будем по поводу того, участвуем или не участвуем в этом конфликте. Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут», – заявил Лукашенко.

Он заявил также, что Запад разработал план, как из Польши и Литвы ударить в спину России после начала конфликта с Украиной.

По словам Лукашенко, он уже получал «первичную информацию о том, что в Польше и Литве создаются группировки, чтобы когда начнется конфликт с Украиной, ударить, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путем и ударить в спину российской группировки».

«Тогда я их предупредил – мы предателями не будем, и вам не позволим стрелять в спину русских людей», – сказал белорусский лидер.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен. Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. В Минобороны России предупредило о подготовке СБУ провокаций с имитацией массовых жертв.