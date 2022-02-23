В США назвали главную ошибку Запада в отношении Путина

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23 февраля, среда | Последнее обновление — 21:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Берлине заявили, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно
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Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР.
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Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев.
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Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США назвали главную ошибку Запада в отношении Путина
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Обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм рассказал об ошибке Запада в отношении президента России Владимира Путина.
По словам автора, ранее в США и Европе главу российского государства считали тактиком, а не стратегом, но «они ошибались», передает РИА «Новости».
Закхейм напомнил, что Путин беспрецедентно усилил позиции Москвы в Восточном Средиземноморье, получив военно-морскую базу в сирийском Тартусе и аэропорт в Хмеймиме. Россия поддерживает хорошие отношения как с Израилем, так и с Египтом, дружит с Грецией.
«А теперь он укрепил влияние в Европе: признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики. Белоруссия также вошла в сферу влияния Москвы. Несомненно, то же самое произойдет и с Украиной», – считает журналист.
Закхейм указал на то, что США не должны удивляться образованию новых государств за океаном: Вашингтон так же в 1837 году признал отколовшийся от Мексики Техас. Позднее эта территория стала 28-м штатом США.
По мнению обозревателя, Москва продолжит усиливать свои позиции в Европе.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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В Вашингтоне отказались считать ввод российских войск в Донбасс «новым шагом»
Представитель Белого дома заявил, что для Вашингтона «вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом», так как, по версии США, «у России есть силы в Донбассе последние восемь лет».
При этом в американской администрации пока не могут подтвердить сообщения СМИ о вводе российских войск в Донбасс, передает РИА «Новости».
В администрации США заявили, что не готовы обещать, что встреча президента страны Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. Белый дом также отказался сообщить, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на неделе встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, после решения России признать ДНР и ЛНР, появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс. Вооруженным силам России поручено обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.
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В Совфеде назвали цель заявления посольства США об угрозе терактов в России
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«США должны принести извинения России либо передать официальную информацию. В противном случае – пусть отзывают сотрудников, причастных к государственному информационному терроризму», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России.
«Если американская сторона в самое ближайшее время не предоставит нам официальных данных, ставших основанием для такого рода провокационных заявлений, то такие действия надлежит рассматривать как государственный информационный терроризм. А цель у них простая – вызвать панику, расшатать наше общество и таким образом ослабить наше государство», – считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
В этой связи он напомнил, как в 90-х и начале 2000-х годов на территории России, в том числе в Москве, проходили многочисленные террористические акты с большим числом жертв. «Их организовывали нелюди, которых на Западе, в том числе в США, именовали не иначе как борцами за свободу и независимость. Позже многие из этих бандитов получили политическое убежище в Штатах и странах ЕС», – пояснил сенатор.
Климов обратил внимание на то, что американские инструкторы в последние годы усиленно готовят на территории Украины лиц для ведения партизанской войны и проведения диверсионно-террористических операций. «При этом среди находящихся на Украине авантюристов всех мастей нередки разговоры о том, что необходимо устроить те или акции внутри самой России», – добавил собеседник.
«На этом фоне трудно оставить без ответа такого рода демарш со стороны посольства США в Москве, – уверен сенатор. – Единственно возможным дипломатическим выходом из этой ситуации являлось бы принесение России извинений либо передача нам официальных данных, которые так обеспокоили американских дипломатов».
«Если этих данных нет, то я бы предложил американской стороне незамедлительно отозвать лиц, причастных к актам государственного информационного терроризма на территории РФ. Это вещи, которые надо выжигать каленым железом», – заключил Климов.
В понедельник посольство США в Москве опубликовало на официальном сайте ведомства предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины, передает ТАСС.
Диппредставительство рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить эту публикацию. «Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Напомним, 14 декабря минувшего года в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершения терактов на территории России. За год в России были нейтрализованы 23 бандита, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
В начале декабря был задержан житель Киевской области – агент главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
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Байдену предложили разрешить украинский кризис в три шага
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Журналист американского издания The American Conservative, полковник в отставке, бывший советник минобороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор считает, что прекратить украинский кризис можно вызовом посла России в Белый дом и обозначением ему ряда пунктов.
В своей статье он указал, что длительность украинского кризиса зависит от готовности США учитывать мнение других государств. Макгрегор указывает, что команда Байдена может в три счета разрешить возникший конфликт, передает Life.ru.
По мнению журналиста, страны Европы, особенно Германия, были бы рады, если бы президент США проявил подобными действиями политическую гибкость, но пока этого не случилось и Запад остается в некомфортном положении.
«Продолжать диалог глухих, в котором американские представители игнорируют вопрос членства Украины в НАТО, бессмысленно. Вместо этого президент должен вызвать российского посла и предложить три пункта», – пишет журналист.
Первым шагом он назвал проведение «красной линии» по реке Днепр, за которую «не должны заступать российские войска».
Вторым шагом будет согласие США и их союзников на условия нейтралитета Украины в текущей конфигурации, а также признание Белым домом того факта, что конструкция украинского государства в ее нынешнем виде неисторична и проблематична.
Третий пункт – переговоры с Москвой и ограничение присутствия в Восточной Европе сил НАТО.
Макгрегор пишет, что США и их союзники также «должны работать с Москвой над заключением нового соглашения, ограничивающего численность Сухопутных войск, Военно-воздушных и Военно-морских сил США, которым разрешено действовать в Восточной Европе».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Помпео указал на вину Байдена в ситуации вокруг Украины
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В ситуации вокруг Украины виновата нынешняя американская администрация Джо Байдена, считает бывший госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео заявил в Twitter, что глава российского государства Владимир Путин – все «тот же человек, что и при администрации» Дональда Трампа. Как отметил экс-госсекретарь, «единственное, что изменилось» с тех пор – «американское руководство».
За несколько часов до этого Помпео заявил, что Россия «не осмелилась вторгнуться на Украину» при президентстве Трампа, хотя его администрацию и обвиняли в «слабости» по отношению к Москве. Теперь же, как заявил Помпео, Россия «осмелилась». «Как вы думаете, кого Путин боялся больше?» – заявил он.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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США ввели санкции против России
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В связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР Вашингтон вводит санкции против представителей «российских элит», российского долга, банков, а также против футбольного клуба ЦСКА, сообщил минфин США.
Санкции вводятся против директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко, а также их сыновей Дениса Бортникова и Владимира Кириенко. Александр Бортников и Сергей Кириенко попали под санкции повторно. Также в санкционный список как глава Промсвязьбанка внесен Петр Фрадков, передает РИА «Новости».
США «расширили ограничения на операции с российским суверенным долгом, еще больше отрезав Россию от источников финансирования приоритетных для правительства президента Путина задач», говорится в сообщении. Новые санкции затрагивают вторичный рынок облигаций и «распространяют существующие запретительные меры в отношении суверенного долга» на обращение на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ и Минфином России.
Минфин США подтвердил введение санкций против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур, так как они играют «ключевую роль в финансировании российского военно-промышленного комплекса». Американским компаниям и лицам предписано завершить операции с попавшим под новые санкции ВЭБ до 24 марта 2022 года. В числе 25 дочерних структур ВЭБ оказался и ПФК ЦСКА.
В рамках санкций американские власти также объявили собственностью, подлежащей блокированию, пять морских судов, которые принадлежат компании ООО «ПСБ Лизинг» – дочернего предприятия Промсвязьбанка.
В пресс-службе ВЭБ заверили, что санкции США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, госкорпорация продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.
Промсвязьбанк также сообщил, что санкции не окажут существенного влияния на его деятельность: «Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ. Банк работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям». В банке подчеркнули, что введение санкций накладывает ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, включая сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции. При этом «все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются», передает ТАСС.
Кроме того, Центробанк, Министерство финансов и Фонд национального благосостояния России во вторник были внесены в специальный список американского финансового ведомства NS-MBS, на фигурантов которого распространяются особые финансовые ограничения. Данный перечень отличается от обычных санкционных списков. В список NS-MBS попадают учреждения, против которых введены «не полностью блокирующие санкции», в отличие от обычных перечней. Финансовые ограничения для специального списка «могут включать, в том числе, неблокирующие запреты на предоставление определенных товаров или услуг». В данном случае, пояснили в американском ведомстве, имеются в виду санкции против суверенного долга России.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
В Белом доме заявили, что «любое учреждение в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации является мишенью для дальнейших санкций». Поскольку «более 80% ежедневных операций России с иностранной валютой в мире осуществляются в американских долларах, и примерно половина международной торговли России осуществляется в долларах», от санкций «не застрахован ни один российский финансовый институт, включая крупнейшие банки», говорится в сообщении. В частности, США готовы при необходимости ввести санкции в отношении Сбербанка и ВТБ.
Представитель американской администрации высокого ранга сказал, что отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT «не входит в первую часть пакета санкций», но «остается одной из опций». Отвечая на вопрос о возможности санкций против президента России Владимира Путина, чиновник сказал, что власти США продолжают рассматривать все варианты действий. США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и мер экспортного контроля против России в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявил представитель американской администрации.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что «в предстоящие дни» будут введены «санкции против российских элит и членов семей», которые «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль».
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Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР
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Американский президент Джо Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что признание Россией их независимости является «угрозой» для США.
Стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях в связи с действиями России и расширении режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи конфликтом на Украине еще в 2014 году, передает РИА «Новости».
Байден расширил «действие режима чрезвычайной ситуации». Он «пришел к заключению», что признание Россией ДНР и ЛНР, которые Вашингтон считает «регионами Украины», «противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».
По его мнению, данное решение Москвы «таким образом представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Байден указом запретил американцам инвестировать в ДНР и ЛНР, торговать с ними и финансировать их. Документ позволяет вводить санкции против любого лица, который действует в этом регионе. Во вторник администрация США обещает обнародовать новые меры в ответ на российское признание.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Путин обвинил США в отказе от любых договоренностей
США отказываются от любых договоренностей, от любых документов, которые подписывают, необходим международный акт, зафиксированный на бумаге, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза.
«Гарантий вообще нет, потому что США отказываются от любых договоренностей, от любых документов, которые подписывают. Но хотя бы что-то должно быть положено на бумагу и зафиксировано в качестве международного акта», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
После переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Елисейский дворец анонсировал саммит России и США по безопасности
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение лидера Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, сообщил Елисейский дворец.
Как сообщил Елисейский дворец, Макрон «предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе». Главы США и России «согласились с положениями такой встречи на высшем уровне». Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля. Как сообщается, встреча лидеров «может состояться только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину», передает ТАСС.
В Елисейском дворце сообщили, что в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон дважды созвонился с президентом России Владимиром Путиным, провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Накануне американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о «вторжении» России на Украину – это пропаганда, фейки и вымыслы. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД заявляли, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. На Смоленской площади подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. В МИДе назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
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17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
8 февраля президент Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США перечислили санкции против России
Президент США Джо Байден рассказал, какие санкции вводят США против России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР.
Байден сообщил, что «с завтрашнего дня» и «в предстоящие дни» будут введены «санкции против российских элит и членов семей», которые «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль», передает РИА «Новости».
Президент США сообщил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». Кроме того, США вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Президент США не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь, минюст США пока не опубликовал список новых санкций в отношении России. Администрация США работает с Германией над тем, чтобы российский газопровод «Северный поток – 2» не был запущен.
По словам Байдена, Запад «един в поддержке Украины», «в оппозиции российской агрессии» и «в решимости защищать альянс НАТО».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Британия объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
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Рубль укрепился на фоне объявления Байденом санкций против России
На фоне заявления президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины рубль резко вырос к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
До выступления американского лидера рубль колебался у уровней предыдущего закрытия. К 22.50 мск курс доллара расчетами «завтра» снижался до 78,83 рубля (на 95 копеек), евро – до 89,36 рубля (на 79 копеек), передает РИА «Новости».
Напомним, Байден рассказал, какие санкции вводят США против России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР. Он сообщил, что будут введены «санкции против российских элит и членов семей». Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга». Кроме того, США вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка».
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Москва потребовала от посольства США объяснить сообщение о терактах в России
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить публикацию предупреждения для американцев о возможности терактов в России.
«Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России. Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, 14 декабря минувшего года в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершения терактов на территории России. За год в России были нейтрализованы 23 бандита, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
В начале декабря был задержан житель Киевской области – агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
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Блинкен отказался встречаться с Лавровым
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.
На встрече с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой Блинкен сообщил, что «проконсультировался с союзниками и партнерами, все согласились» с таким решением. Блинкен направил Лаврову письмо с оповещением о принятом решении не проводить встречу, передает РИА «Новости».
Госсекретарь заявил, что США не позволят России притворяться участниками дипломатического процесса и двигаться по пути конфликта. При этом, по его словам, США открыты для дипломатии, но Россия должна продемонстрировать, «что она настроена серьезно». «В минувшие 24 часа она демонстрировала прямо противоположное», – заявил глава Госдепа.
Как заявил Блинкен, высказывания президента России Владимира Путина показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного России образования, а не суверенного государства. По мнению Блинкена, «это полностью ложное утверждение, которое игнорирует историю, международное право и десятки миллионов украинцев». Он заявил, что Путин якобы «всегда планировал вторгнуться на Украину» и «уничтожить украинскую демократию, которая представляет сильный контраст с его автократией», передает ТАСС.
Блинкен утверждает, что Россия пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
Напомним, встреча планировалась на 24 февраля. Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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Посольство США на Украине «показало» Москву во времена Киевской Руси
Американское посольство на Украине опубликовало в соцсети картинку, сравнив историю Киевской Руси с историей Москвы.
В аккаунте дипмиссии в Twitter появилась запись, демонстрирующая, что было в Киеве до создания Москвы. Согласно публикации, в Москве не было ничего, кроме лесов, тогда как в Киеве строились храмы и монастыри.
Так, на картинках изображены памятники архитектуры, возведенные в Киеве в X-XII веках: Десятинная церковь 996 года, Софийский собор 1011 года, Выдубицкий монастырь 1070 года и Михайловский Златоверхий монастырь 1108 года.
В комментариях многих рассмешил американский юмор, однако были и те, кто напомнил, что на месте Вашингтона «дикие леса» были до 1750 года.
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Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев был основан раньше Москвы. «Русь была Киевской, а Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», – написал он на своей странице в Facebook. Стоит отметить, что государства с названием «Киевская Русь» никогда не существовало – этот термин был придуман историками для определения периода времени, когда столица Руси находилась в Киеве.
Основание Москвы датируется 1147 годом и приписывается Великому князю Ростово-Суздальскому и Киевскому Юрию Долгорукому. Между тем возраст Москвы точно не известен, однако археологические раскопки говорят, что первые поселения возникли на территории Москвы в эпоху неолита, около 8 тысяч лет до н. э. Славяне проникли на территорию современного Московского региона не позднее IX века, а уже в XI веке на территории Кремля существовал защищенный город.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Также Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Байден увидел «начало вторжения России на Украину»
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Признание Россией ДНР и ЛНР стало «началом вторжения России на Украину», заявил глава американского государства Джо Байден.
Как отметил Байден, президент России Владимир Путин «дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты» в ДНР и ЛНР. «Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал», – приводит слова Байдена ТАСС.
Президент США считает, что Путин «создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой». По словам Байдена, «это начало вторжения России на Украину». Как заявил хозяин Белого дома, «если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок».
Он заявил, что предупреждал Путина о последствиях шагов «против Украины». В ответ на признание Россией ДНР и ЛНР Байден объявил о «первом транше санкций в отношении России в ответ на ее действия», который принимается «в координации с союзниками и партнерами». Санкции ужесточат, «если Россия пойдет на эскалацию», добавил он. Байден признал, что санкции против России ударят по США, но пообещал защищать американскую экономику.
В частности, США попытаются не допустить в стране роста цен на топливо из-за санкций. США намерены внимательно отслеживать ситуацию на рынках энергоносителей в связи с введением санкций против России и готовы принимать необходимые меры. Как заявил Байден, и для США тоже «защита свободы будет иметь цену», передает РИА «Новости».
США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны. Кроме того, США усилят свое военное присутствие в странах Балтии. «Выражусь ясно – это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией», – сказал Байден.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Президент Путин запросил у российского парламента санкцию на использование вооруженных сил за пределами России. Это готовит почву для дальнейших... провокаций, с помощью которых Россия попытается оправдать дальнейшие военные действия, – сказал Байден. – Никто из нас не будет одурачен. Оправданий нет. Дальнейшее российское вторжение на Украину остается острой угрозой в предстоящие дни».
Байден заявил, что не услышал во вчерашней речи своего российского коллеги ни намека на заинтересованность в реальном диалоге о европейской безопасности.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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Псаки увидела «зеленых человечков» по всей Восточной Украине
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Российские военнослужащие в Донбассе не могут считаться миротворцами, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
По мнению Псаки, «стоит прекратить называть их миротворцами, потому что это точно не то, кем они являются». Псаки считает, что «они помогают заложить условия для войны, и в этом заключается цель значительной их части». По ее словам, «российское военное присутствие на Украине имело место еще с 2014 года».
Как заявила Псаки, в США их называли «маленькими зелеными человечками», так как «они не были в российское военной форме». «Сейчас мы знаем, что они находятся по всей восточной Украине, и они хоть и не в военной форме, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные», – приводит ее слова ТАСС.
США не намерены вводить сразу все возможные санкции против России, поскольку надеются на эффект сдерживания, сказала она. США, по ее словам, «всегда намеревались делать так, чтобы был целый спектр санкционных шагов», которые можно было бы «добавлять друг к другу». «Если мы введем все санкции сейчас, то в чем тогда будет заключаться эффект сдерживания?» – заявила она.
Псаки, отвечая на вопрос о вероятности угрозы кибервойны с Россией, сообщила, что США на данный момент не видят угроз своей безопасности в киберпространстве.
Она отказалась уточнить, есть ли гарантии от Германии, что решения о приостановке или прекращении трубопровода «Северный поток – 2» не будут пересмотрены. Также Псаки сказала, что возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT рассматривается властями США, однако Вашингтон не может сказать будет ли подобная мера в следующем пакете санкций против России.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Контакты между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом остаются вариантом действий, но пока считаются несвоевременными, заявила Псаки. По ее словам, в ситуации вокруг России у США «дверь для дипломатии остается открытой», но от России ждут «деэскалации».
Ее попросили прокомментировать слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия поступила гениально, признав независимость ДНР и ЛНР. Трамп предположил, что США могли бы использовать свои войска для обеспечения мира и порядка на южной границе страны. Псаки сказала, что в администрации Байдена предпочитают не слушать советов от тех, кто высоко оценивает действия президента России. На дополнительный вопрос, могут ли подобные слова Трампа повлиять на республиканцев в Конгрессе относительно ситуации вокруг Украины, она сказала, что «решение об оценках оставила бы на усмотрение членам Республиканской партии».
Напомним, минфин США сообщил, что в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР Вашингтон вводит санкции против представителей «российских элит», российского долга, банков, а также против футбольного клуба ЦСКА.
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