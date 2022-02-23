Созданный при участии Nord Stream 2 фонд отказался поддерживать «Северный поток – 2»

Созданный в 2021 году в германской земле Мекленбург – Передняя Померания при участии Nord Stream 2 AG фонд «Защита климата и окружающей среды MV» отказывается от поддержки проекта «Северный поток – 2», сообщил председатель правления организации Эрвин Зеллеринг.

«Правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий (приостановка сертификации) и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твердо прописал в уставе ландтаг (земельный парламент), а именно, что мы, несмотря на санкции США, хотим содействовать завершению реализации трубопровода», – цитирует его ТАСС со ссылкой на dpa.

Экологический фонд был учрежден 19 января 2021 года. Среди целей организации значится «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток – 2». Ряд немецких политиков, прежде всего из партии «зеленые», подвергли резкой критике создание фонда и утверждали, что региональные власти действуют в интересах Москвы и Газпрома.

Nord Stream 2 AG предоставила в распоряжение организации в общей сложности 20 млн евро, власти земли Мекленбурга – Передней Померании – лишь 200 тысяч.

Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.

Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.

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