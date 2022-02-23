На Украине создали санкционный список из поддержавших признание ЛНР и ДНР российских депутатов

Рада предложила украинскому Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против депутатов Госдумы и Совета Федерации России, инициативу поддержали 322 депутата.

Постановление Рады ставит собой целью обеспечение СНБО предпосылок для применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) за создание реальных и/или потенциальных угроз Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на пояснение к постановлению.

В санкционном списке 351 человек – депутаты госдумы, члены Совбеза России и Совета Федерации.

Украинские депутаты предложили заблокировать активы, ограничить торговые операции, транзит ресурсов, полетов и перевозок по Украине участникам списка. Также предлагается приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации, аренде госимущества и т.д.

Кроме того, предлагается лишить участников списка лицензий на ввоз на Украину из иностранного государства или вывоз с Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, прекращение действий торговых соглашений, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, спортивных контактов.

Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».

Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования».