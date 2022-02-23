Премьер Украины счел невозможным выполнение озвученных Путиным условий

Путин: Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины

Россия выступает за демилитаризацию Украины, отказ от ее вступления в НАТО было бы лучшим решением, заявил президент России Владимир Путин.

«Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать», – ответил он на вопрос о том, что способствовало бы разрядке в отношениях с Западом и Украиной, сообщает ТАСС.

Также Путин отметил, что Россия против вступления Украины в НАТО, объявление Украины о нейтралитете было бы лучшим решением.

«Мы говорим об этом публично и уже много-много раз об этом говорили, это является предметом нашего острого спора с Вашингтоном и НАТО. Мы категорически против приема Украины в НАТО, потому что это представляет для нас угрозу и есть аргументация. Мы исходим из того, о чем многие говорят, в том числе в западных столицах, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги не теряли лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути реализовали бы идею нейтралитета», – сказала он.

Также он указал, что для нормализации отношений с Украиной необходимо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, а также решить проблемы Донбасса путем переговоров (что уже потеряло актуальность, отметил президент).

Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».