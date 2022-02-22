МИД Франции: Больше нет правил по стабильности и безопасности в Европе

Эксперт рассказал о реакции Украины на речь Путина о признании ЛНР и ДНР

«Скорее всего, Запад надавил на Зеленского и его устами послал сигнал Путину о том, что готов к дальнейшим переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко, комментируя последствия признания Россией ДНР и ЛНР.

«Владимир Путин в своей речи фактически повторил то, что он сказал в статье о единстве русского и украинского народов. При этом он высказал претензии к Украине, накопившиеся за последние восемь лет. Соответственно, был послан сигнал Западу – все, что происходит, не блеф и не шутка. Именно к этому сводилась 40-минутная речь президента России», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

«Что касается реакции Украины, то там с нетерпением ждали, что же скажет российский президент. Соответственно, собралось заседание СНБО. Очевидно, что в ходе обсуждения было множество сложных вопросов, которые участники не могли разрешить. Поэтому секретарь СНБО Алексей Данилов выходил к прессе, фактически ничего не сказав, а Зеленский в это время звонил Байдену, Джонсону и другим западным политикам», – рассказал политолог.

«Многие ждали, что Зеленский объявит военное положение хотя бы на части территории Украины либо объявит о разрыве дипломатических отношений с Россией. Но он выступил с более чем примирительной риторикой и сказал, что Украина и дальше будет считать территории Донбасса своими. По сути, это было выступление ни о чем», – объяснил собеседник.

По его словам, многие в этом увидели положительный сигнал и поняли, что «Запад, скорее всего, надавил на Зеленского и его устами попросту послал сигнал Путину о том, что готов к дальнейшему развитию переговоров». «При этом позиция Зеленского колеблется в зависимости от того, с кем он пообщается – от Байдена вчера исходил примирительный сигнал, а Джонсон придерживается более радикальных позиций. Но в любом случае вопрос о дальнейших действиях Зеленского в отношении Москвы будет решаться в ходе консультаций с западными лидерами», – пояснил политолог.

«Сейчас Запад говорит о необходимости ввести точечные санкции против России. Скорее всего, они будут достаточно поверхностными. Не думаю, что они будут убийственными для российской экономики и энергетики. При этом пока никто не отменял встречу Лаврова с Блинкеном, назначенную на 24 февраля, и встречу Путина с Байденом при посредничестве Макрона, которая якобы готовится», – добавил Бондаренко.

«До сих пор до конца не понятно, в каких конкретно границах Россия признала ЛНР и ДНР – в границах административных единиц в составе Украины, которые зафиксированы в их конституциях от 2014 года, или же в их текущих границах. Если будет подтвержден второй вариант, тогда есть путь для компромисса и переговоров, а если первый – это путь к войне», – уверен эксперт.

«На сегодняшний момент, как мне кажется, Россия признала республики по факту, без уточнений. Они оставили это разночтение умышленно, чтобы использовать его в дипломатии в зависимости от развития ситуации. Так что этот момент потребует еще дополнительных уточнений», – заключил политолог.

Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.

Кроме того, Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

На следующий день Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали, передает РИА «Новости». Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что границы ДНР будут в пределах Донецкой области.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Киев никому ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал президент Украины в видеообращении к нации. Днем позже Зеленский сообщил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Кроме того, он потребовал от Запада «полной остановки» «Северного потока – 2».

В Кремле заявили, что считают крайне нежелательным сценарием разрыв Киевом дипотношений с Россией. По словам пресс-секретаря президента России, это сделает все еще сложнее для народов двух стран.

На этом фоне Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик. Стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях в связи с действиями России и расширении режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи конфликтом на Украине еще в 2014 году, передает РИА «Новости».

Байден расширил «действие режима чрезвычайной ситуации». Он «пришел к заключению», что признание Россией ДНР и ЛНР, которые Вашингтон считает «регионами Украины», «противоречит обязательствам России в рамках Минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, Блинкен в ходе разговора «подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору – это «необходимый шаг» для отмены сертификации оператора «Северного потока – 2».

Глава МИД Сергей Лавров в эфире канала «Россия 24» заявил, что реакция Запада на признание Россией ДНР и ЛНР стала ожидаемой, поскольку Запад привык обвинять во всем Москву. Газета ВЗГЛЯД ранее писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР. А киевский политолог Михаил Погребинский указал на угрозу нового «майдана» для Зеленского.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД