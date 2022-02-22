Историк оценил позицию Запада после признания ЛНР и ДНР

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, и Запад представил действия России как беспрецедентные. Насколько такая позиция Запада соответствует поведению самого Запада, объяснил историк, член правления Российской ассоциации политической науки, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.

«В настоящее время в мире существует 193 суверенных страны-члена ООН, признанных подавляющим большинством стран мира. Еще ряд государств, в частности, Абхазия и Южная Осетия, являются частично признанными, то есть получили признание некоторого количества суверенных государств. При этом сто лет назад в мире было только 60 суверенных государств. А членов Лиги Наций – и того меньше – только 43. То есть за прошедшее столетие количество признанных мировым сообществом, в том числе странами Запада, государств увеличилось более чем в три раза», – приводятся его слова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Шаповалов отметил, что показательна история признания суверенитета за последние 30 лет. В 1991-1992 гг. был признан суверенитет отделившихся от СССР союзных республик. «При этом страны Запада были первыми среди стран, признавших новые государства. Так, независимость Украины была признана Польшей и Канадой 2 декабря 1991 г. И это притом, что Беловежские соглашения были подписаны только через шесть дней после этого, а прекратил свое существование Советский Союз 26 декабря 1991 г. За день до этого, 25 декабря, Украину признали Соединенные Штаты», – напомнил специалист.

«В 1991 г. в одностороннем порядке из состава Югославии вышли республики Словения и Хорватия. Это решение было прямым нарушением суверенитета Югославии. Тем не менее 23 декабря 1991 г. они были признаны Германией, а затем, в течение короткого времени, всеми другими странами Запада. Вслед за этим состоялось признание независимости Боснии и Герцеговины, Македонии, отделившихся от Югославии, и Словакии, после распада Чехословакии», – продолжил историк.

23-25 апреля 1993 г., после 30 лет вооруженной борьбы, Эритрея провела референдум и провозгласила независимость от Эфиопии. Через день после завершения референдума, 27 апреля США уже признали новое независимое государство. В 2006 г. состоялось признание независимости Черногории. 17 февраля 2008 г. Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Уже на следующий день суверенитет Косово были признан США и их наиболее близкими союзниками и сателлитами, Великобританией, Францией, Турцией, Албанией, Афганистаном и Сенегалом. Всего Косово признано 98 государствами, в том числе большинством стран Запада, указал Шаповалов.

Он напомнил, что 9 июля 2011 года провозгласил свою независимость от Судана Южный Судан. В тот же день независимость Южного Судана была признана Соединенными Штатами и их основными союзниками. При этом Германия и Польша признали независимость Южного Судана за день до официального провозглашения этой страной независимости (решение было принято 8 июня и вступило в силу 9 июня).

«Самым последним примером является открытие 18 ноября 2021 г. в Литве дипломатического представительства непризнанного мировым сообществом в качестве суверенного государства Тайваня. На языке дипломатии этот акт аналогичен признанию», – объяснил эксперт.

«Подводя итог необходимо отметить, что Устав ООН устанавливает в качестве фундаментальной цели своей деятельности следующее: «Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов», – указал Шаповалов.

Он разъяснил, что «наличие данной нормы создает правовые основания для признания суверенитета народов, стремящихся к самоопределению. То есть это право закреплено в международных документах, а сами подобные решения в мировой практике не единичны. Более того, количество суверенных государств постоянно растет. При этом страны Запада зачастую являются первыми в ряду государств, признающих суверенитет новых политических образований, причем в ряде случае, как, например, с Украиной, Словенией, Хорватией и Косово, грубо нарушая принцип невмешательства во внутренние дела других суверенных государств»

«На этом фоне враждебного флера и двойной морали Запада Россия входит в электоральный цикл, который включит в себя выборы Президента РФ в 2024 году и выборы в Госдуму 2026 года. Смею предположить, что события 21 февраля этого года наши «партнеры» непременно попытаются разыграть как карту в попытке вмешаться в выборы-2024», – заключил историк.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.