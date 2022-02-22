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22 февраля, вторник | Последнее обновление — 10:56 | vz.ru
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В ОНФ заявили о планах открыть представительства в ДНР и ЛНР
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Общероссийский «Народный фронт» планирует открыть представительства в Луганской и Донецкой народных республиках, заявил руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов.
«Президентом принято историческое решение. Команда «Народного фронта» сейчас работает в Ростове-на-Дону – нужно обеспечить беженцев из ЛНР и ДНР всем необходимым. Теперь у них появится шанс вернуться в свои дома и чувствовать себя в безопасности», – приводятся слова Кузнецова на сайте ОНФ.
По его словам, «Народный фронт» в ближайшее время откроет в Донецкой и Луганской народных республиках свои представительства.
«Наша задача и дальше помогать людям – ведь мы один народ и своих не бросаем», – отметил он.
Напомним, в понедельник глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
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Появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс
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В Сети публикуют сообщения о том, что российские войска начали прибывать в Донбасс. Опубликованы видео, на которых, как заявляется, российские силы входят в Донецк.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, «две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики».
Украинское информационное агентство «ОстроВ» со ссылкой на соцсети пишет, что в Донбасс «входят первые подразделения российской армии».
Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков также заявил в Facebook, что «несколько минут назад регулярные части РФ открыто вторглись на территорию Украины».
В соцсетях публикуют видео «прибытия первых подразделений ВС России в Донецк».
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@A_Yuzhakov пишет, что «прислали еще видео из Ханженково, Макеевка», «на улицах слышна бронетехника» (газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за присутствия ненормативной лексики). Поступает информация, что «в республику, а именно в город Донецк, въезжает бронетранспортеры и автобусы с военными».
Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщает, что «первые подразделения российских военных уже сейчас заходят в ДНР и ЛНР».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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В Совфеде пояснили, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР
Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Как заявил Климов, «речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах». По его словам, «все остальное находится за рамками юридических действий», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Климов сообщил, что договоры с ЛНР и ДНР в Совфеде собираются ратифицировать во вторник: «Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал соответствующие документы. Госдума обещала максимально оперативно начать их ратификацию.
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Россия собралась договориться с ЛНР и ДНР о военных базах
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Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект направлен председателю Госдумы России Вячеславу Володину.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документы в профильные комитеты палаты, передает РИА «Новости».
Как следует из текста документа, договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет. При этом их «действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить» соглашение «не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода». Проекты договоров предусматривают признание документов, выданных государственными органами друг друга.
Согласно проектам договоров, каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории, передает ТАСС.
При этом охрана госграниц ДНР и ЛНР «будет осуществляться совместными усилиями» сторон, «исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности». Для этого заключат «отдельное соглашение». Проекты договоров с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы республик.
Договоры предусматривают, что Россия и республики Донбасса будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга, «безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной» из сторон «возникнет угроза нападения на нее». Стороны будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. «А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – предупредил президент России.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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ФСБ заявила о пленении пытавшегося проникнуть в Россию украинского диверсанта
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В Россию со стороны Луганской народной республики и Мариуполя шли две диверсионные группы, они уничтожены, один украинский солдат из числа пытавшихся пересечь границу взят в плен, сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
«Сегодня в ночь две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен», – передает его слова ТАСС.
При этом он заверил, что в целом обстановка на российской границе с Украиной стабильная, она отслеживается.
Президент России Владимир Путин в понедельник проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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В Вашингтоне отказались считать ввод российских войск в Донбасс «новым шагом»
Представитель Белого дома заявил, что для Вашингтона «вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом», так как, по версии США, «у России есть силы в Донбассе последние восемь лет».
При этом в американской администрации пока не могут подтвердить сообщения СМИ о вводе российских войск в Донбасс, передает РИА «Новости».
В администрации США заявили, что не готовы обещать, что встреча президента страны Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. Белый дом также отказался сообщить, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на неделе встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, после решения России признать ДНР и ЛНР, появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс. Вооруженным силам России поручено обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.
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Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не должна»
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Украина никому и ничего не должна, никому и ничего не отдаст, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации, комментируя признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
«Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Киев «однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности» Украины. Он сказал, что «вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России». «За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский считает, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР «может означать односторонний выход России из минских соглашений и игнорирование решений в рамках «Нормандии». По его словам, «это подрывает мирные усилия и рушит существующие переговорные форматы». «Сегодняшним и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года», – сказал он.
«Я инициировал проведение Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Рада».
Он сообщил, что Киев также инициировал экстренное заседание саммита «нормандской четверки». Киев ждет от партнеров «четких и действенных шагов поддержки». «Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать Россию словами», – заявил президент Украины.
Президент Украины также заявил, что «в соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
«А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – предупредил президент России.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Путин поручил войскам России обеспечить мир в ДНР и ЛНР
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Вооруженным силам России поручено обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР, говорится в указах главы российского государства Владимира Путина.
В тексте указов говорится, что в связи с обращением глав ДНР и ЛНР российскому Минобороны поручено до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» на территории республик Донбасса, передает ТАСС.
Кроме того, президент поручил российскому МИДу провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
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Украинский снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области
Запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено, сообщили в ФСБ.
«21 февраля в 9.50 мск выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают саперы.
Также ФСБ опубликовало видео с последствиями происшествия. На нем запечатлены остатки пункта пограничной службы в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
Путин: Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня
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Президент России Владимир Путин выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», – сказал Путин, поблагодарив членов Совбеза, принявших участие в совещании, сообщает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит иного пути, кроме как признать ЛНР и ДНР, а то, что Запад не изменит свою позицию, понятно.
«Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, поэтому я не вижу другого пути. Что касается того, чтобы дать Западу два–три дня, чтобы он одумался, это дело вкуса. Но то, что он не изменит свою позицию, это всем понятно», – сказал он.
Глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал признание независимости ДНР и ЛНР, но в границах «до оккупации».
«Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами», – выступил он во время Совбеза.
За признание ДНР и ЛНР во время Совбеза выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, признание республик останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения.
«На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация, по всей вероятности, улучшаться не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Также рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР президента попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», – сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совбеза.
О том, что Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему – а это очевидно – значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза санкций – это, конечно, больно, конечно, это неприятно... Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение», – сказала она.
Также в ходе заседания Совбеза министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что однозначно необходимо признать Донецкую и Луганскую народные республики.
«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», – заявил он.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Глава ДНР объявил о критической фронтовой обстановке
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Обстановка на Мариупольском направлении резко обострилась, бои идут у границы с Россией, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», – цитирует «Донецкое агентство новостей» Пушилина.
По словам главы республики, за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Шойгу назвал численность украинских войск у границ Луганской и Донецкой областей
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности, который проводит президент России Владимир Путин, сообщил, что 59,3 тыс. военнослужащих сосредоточены Украиной у границ Луганской и Донецкой областей.
По его словам, Украина концентрирует тяжелую технику, включая танки, на границе с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, сообщает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. По его словам, «цель совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Небензя подчеркнул обязанность Киева выполнить Минские соглашения
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Украинская сторона по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, осудив Запад за то, что тот накачивает Украину вооружениями.
На заседании СБ ООН Небензя заявил, что «Минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировались Украиной при покровительстве наших западных коллег». «И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так», – приводит его слова ТАСС.
Небензя подчеркнул, что «раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями». На Украину «направляли инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса». В результате «надувшийся общими стараниями Запада и Украины пузырь не мог не лопнуть» – «резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР», передает РИА «Новости».
Западу необходимо сдержать милитаристские планы Киева, обстрелы территории ДНР и ЛНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия, заявил Небензя.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Путин заявил Шольцу и Макрону о планах признать независимость ДНР и ЛНР
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Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что в ближайшее время подпишет указ о признании независимости ДНР и ЛНР, европейские лидеры выразили разочарование, сообщает пресс-служба Кремля.
«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
Разъяснены юридические тонкости использования российских военных в Донбассе
Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту России согласия Совфеда на использование российской армии за рубежом, сообщил источник в парламенте.
«Сам договор является базой. Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления (президенту России) согласия Совфеда на использование ВС России за рубежом», – сообщил источник РИА «Новости».
Он отметил, что «если бы это была территория Украины, нужно было бы разрешение». «Но сегодня это территории ДНР и ЛНР», – подчеркнул собеседник агентства.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Шойгу призвал признать ДНР и ЛНР
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что однозначно необходимо признать Донецкую и Луганскую народные республики.
«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», – передает его слова ТАСС.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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