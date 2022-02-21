Российские олимпийцы вернулись в Москву

В российской столице совершил посадку самолет с российскими атлетами, которые участвовали в Олимпийских играх в китайском Пекине.

Атлеты прибыли в Шереметьево прямым рейсом из Пекина, самолет вылетел в направлении России с задержкой в четыре часа, передает ТАСС.

В частности, в Россию вернулись члены мужской хоккейной сборной, фигуристы и трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине в лыжных гонках, знаменосец сборной России на церемонии закрытия Александр Большунов.

Напомним, Россия по числу медалей на зимней Олимпиаде превзошла рекорд СССР.

В Кремле отметили, что спортсмены выложились по полной.