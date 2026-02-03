Стало известно о тяжелом состоянии двоих детей после ДТП в Красноярском крае

Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
После ДТП в Красноярском крае двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии
После столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в Красноярском крае в больницах остаются семеро детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Троих пострадавших эвакуировали вертолетами из Бородинской городской больницы и Канской ЦРБ в медицинское учреждение Красноярска, передает РИА «Новости».
Специалисты РДКБ Минздрава России проводят телемедицинские консультации для помощи местным врачам. Все пострадавшие дети получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, координацию оказания помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В ДТП погибли пять человек,среди которых трое несовершеннолетних. Водитель грузового автомобиля, попавшего в аварию с микроавтобусом в Красноярском крае, ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.