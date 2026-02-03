Стало известно о тяжелом состоянии двоих детей после ДТП в Красноярском крае

При пожаре в сауне Прокопьевска погибли пятеро подростков

Tекст: Вера Басилая

Пять подростков погибли при пожаре в частной сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области, передает ТАСС. В МЧС России подтвердили гибель пяти человек, уточнив, что, по предварительным данным, все жертвы – подростки.

Пожар произошел в ночь на 31 января, огонь вспыхнул в отдельно стоящем здании сауны. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства трагедии уточняются.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В ведомстве отметили, что расследование ведется по факту нарушения безопасности, приведшего к гибели людей.

Прокуратура Кузбасса начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности. Ведомство обещает дать правовую оценку действиям владельцев сауны и контролировать ход расследования.

Ранее спасатели обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти при тушении пожара в одной из квартир города Нелидово Тверской области.

Тела двух 17-летних подростков были обнаружены в частном доме в Твери.

В прошлом году в доме под Тверью нашли тела четверых несовершеннолетних.