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21 февраля, понедельник | Последнее обновление — 15:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР завили о проведении операции против боевых групп ВСУ
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СМИ назвали Макрона посредником возможной встречи Путина и Байдена
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Президент США Джо Байден обратился с просьбой к президенту Франции Эмманюэлю Макрону организовать встречу американского лидера и президента РФ Владимира Путина, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
«Мы медленно меняем положение вещей. Мы создаем дипломатические возможности, которые Кремль принимает. Он – посредник», – заявил источник, комментируя роль Макрона в организации саммита, передает ТАСС.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Путин и Байден приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если не начнется «вторжения» РФ на Украину.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров возможна, если Путин и Байден сочтут это целесообразным.
Путин: Необходимо, чтобы США серьезно отнеслись к требованиям России по безопасности
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Президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса. В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов.
«Вновь подчеркнуто, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате». С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц «нормандского формата». Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса», – сообщили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
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В США выразили обеспокоенность решением Москвы и Минска продолжить учения
Решение Белоруссии и России «продолжить военные учения» на фоне резкого обострения обстановки в Донбассе и на границах Союзного государства вызывает беспокойство, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Это так», – ответил Блинкен на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Он отметил, что ситуация в Донбассе развивается именно так, как предсказывали США: якобы происходит попытка создания «ложного предлога» для эскалации.
Блинкен добавил, что США сделают все, чтобы не допустить эскалации вокруг Украины, дипломатические усилия продолжатся, «пока танки и самолеты не начнут движение». «Мы верим, что президент Путин принял решение, но до тех пор пока танки не двинутся и самолеты не полетят, мы будем использовать каждую возможность, каждую минуту, которая у нас есть, чтобы увидеть, сможет ли дипломатия разубедить президента Путина не двигаться дальше», – уточнил он.
По его словам, Россия «на грани вторжения» в Украину.
Блинкен также подчеркнул, что президент США Джо Байден готов к контактам с российским коллегой Владимиром Путиным в любое время, в любом формате, если это поможет предотвратить эскалацию вокруг Украины.
Кроме того, Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым пока стоит на повестке, если Россия не вторгнется в это время.
Он отметил, что в ходе встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности. «Такую беседу я бы приветствовал, но все зависит полностью от того, вторгнется ли Россия», – резюмировал Блинкен.
Ранее президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение продолжить проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Елисейский дворец анонсировал саммит России и США по безопасности
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение лидера Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, сообщил Елисейский дворец.
Как сообщил Елисейский дворец, Макрон «предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе». Главы США и России «согласились с положениями такой встречи на высшем уровне». Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля. Как сообщается, встреча лидеров «может состояться только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину», передает ТАСС.
В Елисейском дворце сообщили, что в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон дважды созвонился с президентом России Владимиром Путиным, провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Накануне американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о «вторжении» России на Украину – это пропаганда, фейки и вымыслы. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД заявляли, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. На Смоленской площади подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. В МИДе назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
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17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
8 февраля президент Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Москва потребовала от посольства США объяснить сообщение о терактах в России
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить публикацию предупреждения для американцев о возможности терактов в России.
«Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России. Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, 14 декабря минувшего года в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершения терактов на территории России. За год в России были нейтрализованы 23 бандита, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
В начале декабря был задержан житель Киевской области – агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
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В Совфеде назвали цель заявления посольства США об угрозе терактов в России
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«США должны принести извинения России либо передать официальную информацию. В противном случае – пусть отзывают сотрудников, причастных к государственному информационному терроризму», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России.
«Если американская сторона в самое ближайшее время не предоставит нам официальных данных, ставших основанием для такого рода провокационных заявлений, то такие действия надлежит рассматривать как государственный информационный терроризм. А цель у них простая – вызвать панику, расшатать наше общество, и таким образом ослабить наше государство», – считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
В этой связи он напомнил, как в 90-х и начале 2000-х годов на территории России, в том числе в Москве, проходили многочисленные террористические акты с большим числом жертв. «Их организовывали нелюди, которых на Западе, в том числе в США, именовали не иначе, как борцами за свободу и независимость. Позже многие из этих бандитов получили политическое убежище в Штатах и странах ЕС», – пояснил сенатор.
Климов обратил внимание на то, что американские инструкторы в последние годы усиленно готовят на территории Украины лиц для ведения партизанской войны и проведения диверсионно-террористических операций. «При этом среди находящихся на Украине авантюристов всех мастей нередки разговоры о том, что необходимо устроить те или акции внутри самой России», – добавил собеседник.
«На этом фоне трудно оставить без ответа такого рода демарш со стороны посольства США в Москве, – уверен сенатор. – Единственно возможным дипломатическим выходом из этой ситуации являлось бы принесение России извинений либо передача нам официальных данных, которые так обеспокоили американских дипломатов».
«Если этих данных нет, то я бы предложил американской стороне незамедлительно отозвать лиц, причастных к актам государственного информационного терроризма на территории РФ. Это вещи, которые надо выжигать каленым железом», – заключил Климов.
В понедельник посольство США в Москве опубликовало на официальном сайте ведомства предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины, передает ТАСС.
Диппредставительство рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить эту публикацию. «Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, 14 декабря минувшего года в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершения терактов на территории России. За год в России были нейтрализованы 23 бандита, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
В начале декабря был задержан житель Киевской области – агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
-
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На Украине признали неудачной попытку Зеленского повторить речь Путина
Во время выступления на конференции по безопасности в Германии президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить Мюнхенскую речь Владимира Путина, однако она не возымела успеха, написали в статье для «Страны.ua» замглавреда издания Максим Минин и обозреватель Александра Харченко.
Авторы материала напомнили, что в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года Путин очертил системные противоречия России с НАТО и США. «Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную «любовь» к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких «реформ», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватели обратили внимание, что после своего выступления Путин вел последовательный курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности. В то же время Зеленский в своей речи признал, что Украина не в состоянии выполнить никаких своих задач без внешней подпитки.
«То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими «детскими обидами» на недостаточное внимание со стороны партнеров», – написали Минин и Харченко.
При этом публицисты похвалили Зеленского, который озвучил мнение, что «никакой войны с Россией не будет».
«Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и «вторжения». Судя по всему, он думает, что его «разводят», – заключили авторы.
Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада деньги без условий, и раскритиковал за постоянное информирование о возможном вторжении России.
Помпео назвал Путина «элегантно утонченным коллегой»
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Госсекретарь администрации бывшего президента США Дональда Трампа, экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что президент России Владимир Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.
Кадры со словами Помпео в своем Telegram-канале выложил журналист Владимир Соловьев.
«Я считаю его [Путина] элегантно утонченным коллегой. Он не безрассуден, он всегда все просчитывал», – сказал Помпео.
По его словам, Путин отстаивает интересы России. «Мы можем не соглашаться с его приоритетами, мы можем не соглашаться с его расчетами. Мы, конечно, не согласны с тем, что интересы, которые он преследует, разумны для его страны. Но мы никогда не должны недооценивать то, что он делает все таким образом, чтобы демонстрировать свою способность все контролировать и свое глубокое желание быть главным», – подчеркнул экс-глава ЦРУ.
Напомним, ЦРУ Помпео возглавил в 2017 году по предложению Трампа, а в марте 2018 года занял пост госсекретаря. На этой должности Помпео неоднократно негативно высказывался о России.
Ранее Помпео заявлял, что решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным после встречи в Женеве является демонстрацией слабости.
Посол США пожаловался на сложности работы дипмиссии в Москве
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу американского посольства в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
«Если высылки со стороны российского правительства продолжатся, будет очень трудно продолжать безопасно функционировать в качестве посольства», – приводит ТАСС слова Салливана, которого цитирует американское издание Politico.
Кроме того, посол выразил обеспокоеннсть уже существующими проблемами, например, что инфраструктура посольства устаревает, и исправить это не получается, так как соответствующие специалисты не могут получить визы в Россию.
Салливан озвучил имеющиеся «проблемы с лифтами, генераторами, электрическими трансформаторами, топливными баками и водяными насосами». Кроме того, посол отметил, что также существуют «реальные проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью, которые необходимо решать».
В минувший четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».
Напомним, 17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
В воскресенье президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения Соединенных Штатов и НАТО к требованиям России по безопасности. На Смоленской площади назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
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В Кремле назвали фейком заявления США о «репрессиях» украинцев
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Утверждения США о том, что Россия якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае «вторжения», являются абсолютным фейком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», – передает его слова «Интерфакс» .
Между тем письмо о якобы наличии такого списка направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер.
В письме говорится, что предполагаемое «вторжение» России приведет к «катастрофе в области прав человека» на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится, передает РИА «Новости».
«У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», – говорится в документе.
Вашингтон, как следует из письма, серьезно обеспокоен тем, что «вторжение» приведет к «широко распространенным человеческим страданиям». Крокер утверждает, что США якобы получили информацию, что со стороны России «планируются нарушения прав человека и злоупотребления ими после дальнейшего вторжения».
В документе говорится, что эти планы «скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России», в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также уязвимых групп населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и сообщество ЛГБТК+.
Ранее американский телеканал CBS без приведения каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
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Анонсирован разговор Эрдогана с Путиным по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по преодолению напряженности между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
«Предложение нашего президента по встрече лидеров России и Украины на самом деле является самым важным и самым конкретным предложением по преодолению этого кризиса. Попытки нашего президента сделать это продолжаются. Во время нашего недавнего визита в Украину вопрос обсуждался с господином Зеленским. Точно так же президент Эрдоган поднимал этот вопрос в телефонных разговорах с господином Путиным. В ближайшие дни будет еще один телефонный звонок. Стороны обсудят этот вопрос (напряженность между Россией и Украиной)», – приводит слова Калына телеканал A Haber, сообщает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Посольство США объяснило публикацию предупреждения о «терактах» в России
Американское посольство в Москве опубликовало предупреждение для американских граждан в России в целях безопасности, заявил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.
«В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне «минирований» общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом. Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США четкую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, посольство США в Москве опубликовало на официальном сайте ведомства предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.
Диппредставительство рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить эту публикацию.
Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что «США должны принести извинения России либо передать официальную информацию. В противном случае – пусть отзывают сотрудников, причастных к государственному информационному терроризму».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предупреждение посольства США в Москве о якобы угрозе терактов в России являются необычной практикой.
Антонов: Призывы сотрудничать по вооружению не должны звучать на фоне усиления НАТО
Нельзя приглашать Россию к сотрудничеству в сфере вооружений и одновременно наращивать потенциал НАТО, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Facebook.
«Невозможно приглашать Россию к сотрудничеству по контролю над вооружениями и одновременно неограниченно наращивать ударный потенциал НАТО на наших границах», – говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия.
Он подчеркнул, что Россия и США имеют равные права в сфере безопасности, а «военная машина» НАТО при этом подошла к границам России, сообщает РИА «Новости».
По словам Антонова, «началось военно-техническое освоение Украины. Нам отступать некуда. Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, а также странах Прибалтики. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. В такой ситуации нам как никогда нужны гарантии безопасности. Подчеркну: юридически обязывающие гарантии».
Также он добавил, что Россия не стремится дестабилизировать США или Украину.
«Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами», – приводит его слова дипмиссия.
Также он подчеркнул, что размещение российской армии внутри страны не касается США.
«Размещение Вооруженных сил Российской Федерации на национальной территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Напоминаю, что на территории Украины наших сил нет», – указал посол.
Он подчеркнул, что «российские войска находятся на нашей суверенной территории» и никому не угрожают. После завершения учений в Белоруссии, войска России вернутся в места дислокации, добавил посол.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
В четверг Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
В Кремле прокомментировали новый список санкций США
Новый список санкций США пока не принят, поэтому давать им оценку крайне сложно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России – это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
Госдеп также пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.
Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден.
Администрация США подтвердила готовность Байдена к встрече с Путиным
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Глава американской дминистрации Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если не начнется «вторжения» РФ на Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Как неоднократно ясно давал понять президент, мы привержены дипломатическому взаимодействию, пока не начнется вторжение. Госсекретарь [США Энтони] Блинкен и министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров, как планируется, встретятся позднее на этой неделе в Европе, если Россия не предпримет военных действий. Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не будет вторжения. Мы всегда готовы к дипломатии», – приводит текст заявления ТАСС.
«Мы также готовы сделать так, чтобы Россия незамедлительно понесла серьезные издержки, если она выберет войну. А в настоящее время Россия, как кажется, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в самое ближайшее время», – утверждала Псаки.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что президенты России и США приняли предложение лидера Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Накануне американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину. В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. В МИДе назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
8 февраля президент Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
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Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин проведет внеочередное заседание Совбеза
Заседание Совбеза России, которое проведет в понедельник президент Владимир Путин, внеочередное, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Не регулярное», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, является ли регулярным это совещание. Однако тему совещания Песков называть не стал.
«Это большой Совет Безопасности», – сказал он.
Будет выступление главы государства и другие выступления, добавил Песков.
«Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных», – добавил он.
Ранее в понедельник Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ночь на понедельник провели еще один телефонный разговор, посвященный ситуации на Украине.
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