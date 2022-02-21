Из шахты в Донецке после остановки вентилятора из-за обстрела эвакуировали более 250 человек

Более 250 человек эвакуируют из шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике (ДНР) из-за остановки вентилятора главного проветривания после обстрела ВСУ подстанции, которая снабжает предприятие электричеством, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

«В 12.00 (совпадает с мск) произошла остановка вентилятора главного проветривания на шахте имени Скочинского, который как раз и дает проветривание всей шахты. Под землей было 266 человек, их оперативно выводят на поверхность, пострадавших нет. Работают горноспасатели», – передает ТАСС сообщение министерства Донецкое агентство новостей.

Сообщается, что к остановке оборудования привел обстрел электроподстанции, питающей угольное предприятие.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

Ранее в понедельник народная милиция ДНР сообщила, что один военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб, один тяжело ранен и двое контужены в результате действий ВС Украины. Первый замглавы администрации города Максим Жуковский сообщил, что две школы в прифронтовых Петровском и Киевском районах Донецка повреждены обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. 19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.