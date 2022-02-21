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21 февраля, понедельник | Последнее обновление — 01:32 | vz.ru
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Милицию в Белоруссии перевели на усиленный вариант несения службы
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Сотрудники органов внутренних дел Белоруссии с понедельника усиливают меры по охране общественного порядка в связи с проведением 27 февраля референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию страны, сообщили в МВД республики.
«Сотрудниками милиции с 21 февраля будут взяты под круглосуточную охрану помещения для голосования», – приводит сообщения источника в ведомстве ТАСС.
Досрочное голосование на конституционном референдуме пройдет с 22 по 26 февраля. В связи с этим с 21 по 28 февраля организуется круглосуточная работа оперативно-ситуационных штабов, личный состав органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы, сообщил ранее начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Белоруссии Александр Купченя.
По его словам, для охраны общественного порядка сформированы резервы личного состава. В МВД также обратили внимание на то, что для обеспечения реагирования в круглосуточном режиме предусмотрены «дополнительные мобильные группы в полной экипировке, которые будут готовы к действиям по пресечению правонарушений и задержанию правонарушителей». Кроме того, отметил начальник главного управления, средствами тревожной сигнализации оснащены все объекты, на которых расположены участки для голосования.
В МВД уверяют, что сотрудники милиции готовы обеспечить правопорядок, включая личную безопасность членов участковых комиссий. «Сил и средств для этого достаточно», – заявил Купченя. В ведомстве проинформировали, что милиция фиксирует каждое обращение членов комиссий, которые получают угрозы и оскорбления в свой адрес в связи с деятельностью по подготовке голосования. По данным на 18 февраля, белорусскими следователями уже возбуждено девять уголовных дел, в том числе по фактам воспрепятствования права на участие в референдуме, незаконных действий в отношении информации о персональных данных, клеветы и порчи имущества.
В воскресенье сотрудники КГБ Белоруссии задержали группу людей, планировавшую срыв референдума в республике; злоумышленники получали «указания из-за рубежа», выступали с призывами к порче бюллетеней и запугиванию членов избирательных комиссий.
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Россия на учениях провела пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон»
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Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что «под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет».
Президент наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
«ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», – говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».
Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».
Указывается, что задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.
Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Путин распорядился о строительстве порта для перевалки белорусских грузов
Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений, сообщил Лукашенко.
«Я попросил, чтобы помогли нам россияне – не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родину под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты. При этом отмечалось, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет.
Лукашенко также заявлял, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
Путин: Санкции против России введут в любом случае
Западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом, цель – затормозить развитие, в данном случае – России и Белоруссии», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом (о возможных новых санкциях – прим. ВЗГЛЯД), заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», – уточнил Путин.
Он пояснил, что политика санкций не нравится многим странам, «даже союзникам Соединенных Штатов», но они это терпят. «Просто рот закрывают, молчат, терпят. Но <…> никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится», – отметил Путин.
«Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики», – резюмировал российский лидер.
Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов. Путин во время переговоров также добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.
Ранее сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
В среду в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
Вместе с тем в Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»: Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
Путин призвал Киев как можно скорее сесть за стол переговоров с Донбассом
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Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Затронули с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогают, несмотря на все наши усилия, и контакты на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», наши консультации по этому вопросу с партнерами», – передает слова Путина официальный сайт главы государства..
По словам президента, Киев не исполняет Минские соглашения: «Категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии – по всем ключевым вопросам Минских соглашений. Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения».
Залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, по словам главы государства, является выполнение Минских договоренностей. «Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, и чем раньше это произойдет – тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», – подчеркнул Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Путин дал старт учениям с пусками баллистических ракет
Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра, передает РИА «Новости».
По данным Минобороны, учения носят плановый характер. К маневрам привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Подчеркивается, что учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным «нападение» на Украину
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Глава республики заметил, что Запад уже выходит на второй раунд своей информационной кампании о скором «вторжении» в эту страну. «[Пугают] весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя [таких] планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было», – передает слова Лукашенко ТАСС.
Он добавил, что Россия и Белоруссия вынуждены реагировать на действия Запада с помощью дипломатии и проведения учений.
Между тем Путин сообщил, что в субботу вместе с белорусским коллегой примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Россия и Белоруссия решили продолжить совместную проверку сил реагирования
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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение продолжить проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», – заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, подводя предварительные итоги завершившегося совместного оперативного учения «Союзная решимость – 2022», передает ТАСС.
По его словам, в целом направленность такой проверки останется неизменной: «она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей» вблизи общих границ Союзного государства на фоне того, что соседние страны «в экстренном внеплановом порядке накачиваются самым современным оружием».
Напомним, что военные России и Белоруссии на учениях «Союзная решимость – 2022» отрабатывают блокирование и уничтожение диверсионного-разведывательных групп.
Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022» проходят с 10 по 20 февраля на территории республики в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства.
В пятницу состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве.
В Белоруссии задержали планировавшую срыв референдума группу людей
Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии раскрыли группу людей, которые планировали срыв референдума, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.
«Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума», – приводит слова Бычека белорусский государственный телеканал ОНТ.
Отмечается, что преступники, получая «указания из-за рубежа», выступали с призывами к порче бюллетеней и запугиванию членов избирательных комиссий.
На Общественном телевидении добавили, что в распространяемых письмах «от имени милиционеров и судей – прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса». Сообщается, что зарубежных кураторов установили, а исполнителей задержали на территории Белоруссии.
Напомним, конституционный референдум в Белоруссии официально назначен на 27 февраля, указ подписан главой государства Александром Лукашенко.
Путин на встрече с Лукашенко заявил о необходимости сверить часы по ряду позиций
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что им есть о чем поговорить и сверить часы по ряду позиций.
«Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций. Но поскольку это первая встреча в этом году, конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным», – передает его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что страны серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства.
«Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет собственно давно развитие по очень многим из этих направлений», – сказал российский лидер.
«Опэцэрились?» – спросил Путин перед началом встречи у Лукашенко, а после обнял его.
«Давно уже сюда приехали», – сказал белорусский президент, пояснив, что ждал результатов теста на коронавирус.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Лукашенко вылетел в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным», – говорится в сообщении приближенного к пресс-службе главы государства Telegram-канала «Пул первого».
Ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщали, что в пятницу главы государств проведут встречу в Москве.
На ней планируется обсудить ряд вопросов, в том числе развития торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международную проблематику.
До этого Путин и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на предложения России по гарантиям.
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В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов.
Путин отметил, что ведомства двух стран наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции двух стран, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что совместные учения России и Белоруссии никому не угрожают. «Совместно дали высокую оценку учениям «Союзная решимость – 2022», активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают», – сказал российский лидер.
«В ходе сегодняшних переговоров подробно обсуждалась тема укрепления единого оборонного пространства России и Белоруссии. Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах Союзного государства», – отметил Путин.
Он отметил, что торговля между двумя государствами растет, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.
«Естественно, особое внимание мы всегда уделяли и будем уделять расширению торгово-экономических связей. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, торговля растет. По итогам 2021 года товарооборот увеличился более чем на треть – 34,4% и составил значительную сумму – 38,5 млрд долларов», – передает его слова РИА «Новости».
Глава государства добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.
Путин также пожелал Минску успешного проведения референдума по изменению конституции 27 февраля.
Затронул Путин также тему гарантий безопасности. Он отметил, что США и другие страны НАТО пока не настроены адекватно воспринимать стержневые требования Москвы
При этом Россия готова идти на переговоры с США и НАТО, но только в комплексе с рассмотрением приоритетных для Москвы требований безопасности.
Лукашенко в свою очередь после переговоров заявил, что у него сложилось впечатление, что отдельные политики Запада просто патологически опасны для окружающих, а также сегодня видно их скудоумие. Он уточнил, что обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению, благодарен ему за указания на этот счет правительству.
Президент республики уверен, что Россия и Белоруссия выстоят и выйдет из гибридной войны.
В пятницу Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Военные России и Белоруссии начали отработку уничтожения диверсионных групп на учениях
Военные России и Белоруссии на учениях «Союзная решимость – 2022» отрабатывают блокирование и уничтожение диверсионного-разведывательных групп, сообщили в белорусском минобороны.
В ведомстве сообщили, что «на участке местности «Гомель» подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России отрабатывают вопросы блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований», передает РИА «Новости».
На полигоне «Брестский» отрабатываются выход в район восстановления боеспособности, а также уничтожения незаконных вооруженных формирований с боевой стрельбой.
На участке местности «Осиповичи» «несут боевое дежурство ракетные подразделения Вооруженных Сил России».
«На участке местности «Барановичи» подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии и морской пехоты Вооруженных сил России преследуют условного противника и восстанавливают положение по линии госграницы. На участке местности «Пинск» подразделениями сил специального назначения Вооруженных сил Беларуси отрабатывают вопросы подготовки и ведения разведывательно-боевых действий на временно захваченной условным противником территории», – отметили в белорусском минобороны.
Вместе с тем сообщается, что представители вооруженных сил Латвии и Литвы прибыли в Белоруссию для наблюдения за учениями. В субботу они посетят полигон Обуз-Лесновский, где смогут наблюдать за розыгрышем боевых действий в рамках учения, передает ТАСС.
Отмечается, что Белоруссия пригласила военных наблюдателей из этих стран «на добровольной основе, исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также на основе принципов открытости».
Напомним, совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022» проходят с 10 по 20 февраля на территории республики в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства.
Ранее, 18 февраля, состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве.
Лукашенко решил посоветоваться с Путиным о сроках своего президентства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутливой форме заявил, что посоветуется с российским лидером Владимиром Путиным, сколько ему еще оставаться на посту главы республики.
«Что касается моего президентства, то вот мы сейчас со старшим братом [Путиным] посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», – передает его слова ТАСС.
В августе прошлого года Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко. Он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него.
Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в военных учениях 19 февраля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что доволен совместными военными учениями и завтра также намерен принять в них участие.
«Я уже был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российское подразделение, и белорусское... Очень впечатляюще. Ну и как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.
При этом российский лидер поправил его, добавив «не побудем, а поучаствуем». «Поучаствуем, да», – согласился Лукашенко.
Путин также сообщил, что в субботу намерен вместе с белорусским коллегой принять участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. «Конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество», – отметил он.
По словам российского лидера, сейчас активная фаза учений. «Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества», – подытожил Путин.
Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.
Путин и Лукашенко начали переговоры без антиковидных ограничений
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре. Встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений, между президентами нет социальной дистанции, которую Путин соблюдал на переговорах с некоторыми другими главами государств, в том числе канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.
Это было связано, в частности, с отказом лидеров воспользоваться услугами российских медиков при прохождении ПЦР-тестирования перед встречей.
Отмечается, что для беседы Путина и Лукашенко шестиметровый овальный стол не понадобился. Перед началом переговоров президенты обменялись рукопожатиями, после чего разместились в креслах у камина на небольшом расстоянии друг от друга.
На повестке у лидеров дальнейшее развитие российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, актуальные проблемы европейской безопасности и обеспечение национальных интересов двух стран, противостояние западным санкциям, проведение совместных военных учений.
За прошедшие полтора месяца Путин и Лукашенко неоднократно контактировали телефону, обсуждая как двусторонние, так и глобальные вопросы.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
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