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Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США
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Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.
«В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», – цитирует его ТАСС.
Посол отметил, что «содержание американских (и натовских) ответов» не вызывает «большого энтузиазма». По словам Антонова, «Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.
Посол Антонов посоветовал Псаки почаще смотреть в зеркало
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Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» Россией других государств.
Заявление Псаки он назвал «в корне лживым, направленным на демонизацию России». Он подчеркнул, что США «так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством» свои «построенные на откровенном вранье фантазии», сообщается в Facebook посольства.
Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».
При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».
«Кровавые» эксперименты Вашингтона по «демократизации» мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан – это лишь небольшая часть стран, испытавших на себе агрессивность внешней политики Соединенных Штатов», – сказал он, призвав «коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим».
Напомним, Псаки выступила против того, чтобы ставить на одну доску действия России и США. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, Псаки повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».
Сатановский: Странно, что Псаки не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
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«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Представьте, что сделали бы американцы, если бы Россия произвела государственный переворот в Канаде или Мексике и превратила их во враждебные США плацдармы?», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Джен Псаки призвала не сравнивать Россию и НАТО, приведя в пример аллегорию о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».
«Чтобы понять американские аллегории, надо отметить одну вещь – 30 лет назад мы были одной страной с Украиной. До сих пор у нас огромное количество разделенных семей, некоторые из которых с 2014 года стали пламенными патриотами Украины. Фактически все, что происходит в этой стране – это гражданская война, в которой Россия не участвует. Вместо того, чтобы выбить оттуда оккупантов, мы придерживаемся правил чужой игры», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Надо было любую попытку наших западных соседей закрепиться на постсоветском пространстве и в Восточной Европе пресекать силовыми методами. Мы начали это делать только сегодня. Но за 7-8 лет американцы, англичане и вся остальная сволочь почувствовали себя на Украине хозяевами. Поэтому мы и получаем от США такую аналогию», – полагает эксперт.
«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Люди пришли в чужой дом и разожгли барбекю не на заднем дворе, а прямо в спальне. Что это такое? – задается вопросом политолог. – Представьте себе, что Россия произвела бы государственный переворот в Канаде или Мексике и превращала бы их в плацдармы, враждебные США, как они это делали с Прибалтикой, Украиной, Молдавией и Грузией. Что в этой ситуации делали бы американцы?».
«А на тему использования химического оружия необходимо напомнить американцам Вьетнамскую войну, химикат «Agent Orange» и то, как они напалмом жгли живых людей. Псаки еще не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки? Странно. С другой стороны, чего мы хотим от примитивной, малограмотной, американской чиновницы?», – риторически заключил Сатановский.
В среду пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что нельзя ставить на одну доску действия России и стран НАТО в ситуации вокруг Украины. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, она повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном: «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта».
Комментируя необходимость «взаимной деэскалации», Псаки заявила, что «у России есть 100 тыс. военных на границе». «Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО – это оборонительный альянс. Это не то же самое», – сказала Псаки.
Позже российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» других государств.
Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».
При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».
Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
В среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.
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Эксперт напомнил причину срыва переговоров с США об инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
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«Диалог о российской инспекции объектов США в Европе надо вести в рамках обсуждения боевых возможностей пусковых установок в Польше и Румынии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее сообщалось, что США готовы обсудить с Москвой инспекции баз НАТО в Польше и Румынии.
«Предложение дельное, если США действительно намерены его сделать. Это шаг в правильном направлении для продолжения диалога Москвы и Вашингтона. Но, напомню, когда только возник вопрос размещения американских противоракет в Румынии и Польше, разговор уже шел о взаимных инспекциях, и как раз требования Варшавы завели диалог в тупик», – пояснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, тогда польская сторона тоже, как и США, захотела получить доступ на военные базы на территории России. «Вероятно, Польша рассчитывала инспектировать объекты, где находятся российские тактические ядерные системы. Москва эти условия не приняла, и дискурс был свернут», – добавил аналитик.
Впрочем, отметил эксперт, чтобы минимизировать вызовы для безопасности российской стороны, Москве необходимо обсуждать с США технологические решения, которые не позволяли бы использовать размещенные в Польше и Румынии носители для запуска ракет меньшей и средней дальности.
«Позиция США ранее заключалась в том, что с территории Польши и Румынии нельзя запускать ракеты меньшей и средней дальности, поскольку у этих установок другое программное обеспечение. Но все понимают, что алгоритм работы установки поменять нетрудно. Поэтому именно это и нужно обсуждать в первую очередь», – детализировал собеседник.
Аналитик также заметил: требования Москвы по безопасности не исчерпываются проверками военных объектов в Польше и Румынии. «Обсуждение инспекции этих баз должно стать еще одним шагом на пути к полноценному диалогу по требованиям России к Западу, а не его заменой», – подчеркнул глава РСМД.
Политолог также коснулся утечки ответов США и НАТО на предложения России по безопасности – их в среду опубликовала испанская газета El Pais. «Эти документы прошли столько уровней в стольких ведомствах, что я бы удивился, если бы утечки не было. США, вероятно, будут отрицать их достоверность, утверждая, что это всего лишь один из «черновых» вариантов, но фон диалога с Москвой эта утечка не ухудшит», – заключил Кортунов.
Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на свои источники: администрация Байдена сообщила Кремлю, что готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет «Томагавк» на базах ПРО НАТО в Румынии и Польше.
Однако любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками США, особенно с Варшавой и Бухарестом. Кроме того, Россия должна будет предоставить Западу ответную информацию о своих военных базах, где размещено оружие наземного базирования.
В Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.
Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
В прошлую среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.
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Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине
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Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.
«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».
В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Вашингтон объяснил разницу в отношении США и Украины к «российской угрозе»
У Вашингтона и Киева отличаются «риторика и посыл», но у стран «нет споров» о том, что они «видят на границе» России и Украины, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Когда Томас-Гринфилд спросили, подрывает ли нерешительность Украины, продемонстрированная на пресс-конференции президента Владимира Зеленского, политику союзников, она заявила: «Я не могу говорить за президента Украины».
Томас-Гринфилд сказала, что «были интенсивные дискуссии с украинским правительством, с президентом Зеленским, с министром иностранных дел», сама она встретилась в Нью-Йорке «с постпредом Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.
«Итак, я думаю, что мы согласны с точки зрения того, что мы видим. Наш посыл другой, наша риторика немного другая, но то, что мы видим на границе, – на этот счет споров нет», – сказала она.
Томас-Гринфилд также считает, что слова президента России Владимира Путина о том, что озабоченности Москвы в сфере безопасности были проигнорированы, стали знаком того, что дискуссии между Соединенными Штатами и Россией по этому вопросу продолжаются. Она не считает эти слова «тревожным знаком», передает ТАСС.
«Мы также ясно сказали России, что готовы выслушать их обеспокоенности в сфере безопасности, готовы выслушать обеспокоенности Украины в сфере безопасности – это у них на границе стоят 100 тыс. солдат», – сказала Гринфилд.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию, на которой опроверг заявления о неизбежности войны с Россией и посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов.
Белый дом озвучил отношение к идее «превентивных санкций» против России
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как администрация США относится к идее «превентивно» ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Украины.
Псаки сказала, что США «ввели некоторые санкции» против России. Однако Белый дом считает угрозу санкций «важным рычагом влияния» на Москву «в дискуссиях», передает ТАСС.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого «вторжения» на Украину.
Небензя подчеркнул отсутствие в Минских соглашениях обязательств России
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В Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил, что приходится обсуждать «не выполнение, а невыполнение Минских соглашений» Украиной. При этом «Россию пытаются выставить стороной Минских соглашений» и «требовать от нее выполнить» соглашения. «Сколько раз мы ни говорили и ни просили наших коллег прочитать сами Минские соглашения и пакет мер в приложении к ним, где нет ни одного слова о России», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что другого пути решения конфликта нет, «чем больше проходит времени, тем больше, к сожалению, Донбасс отдаляется от Киева». Постпред призвал США «повлиять на своих украинских подопечных». Однако, по его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Небензя подчеркнул, что нельзя связывать российские «предложения по гарантиям безопасности и архитектуре безопасности» с «ситуацией на Украине», поскольку «европейская безопасность не сводится к безопасности Украины», это «более широкий вопрос». Он заявил, что «это раздельные вопросы», хотя предпринимаются «попытки связать эти два момента и представить это в качестве цены» за «европейскую безопасность», передает РИА «Новости».
Постпред сообщил, что пригласил своего украинского коллегу Сергея Кислицу принять участие в организуемом Россией 17 февраля заседании СБ ООН по исполнению минских соглашений. Небензя назвал провокацией проведение в понедельник заседания СБ ООН по ситуации вокруг Украины, инициированного США: «Изложение этих вещей так, как они это сделали вчера – оно подобно призыву к войне».
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Небензя заявил, что «Украина стала геополитичекой картой в наших отношениях с США и некоторыми западными странами». У Москвы складывается впечатление, что «США не заинтересованы в разрешении этого кризиса». При этом Россия хотела бы сотрудничать с США по более широкому кругу вопросов, но Вашингтон сузил число тем для взаимодействия, «только до сфер, где у нас общие интересы, либо где у США только свои интересы».
Постпред сообщил, что ДНР и ЛНР «не исключают опасных провокаций, которые могут привести к боевым действиям». При этом он указал, что продолжающееся снабжение Украины оружием со стороны США является нарушением Минских соглашений. Он подчеркнул, что Минские соглашения должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются на Украине.
Как вы относитесь к идее поставок российских вооружений в ЛНР и ДНР для повышения их обороноспособности?
Комментируя заявления о якобы повышенном военном присутствии России на границе с Украиной, Небензя заявил: «Российские военные – там, где они обычно находятся, они не на украинской границе. Я не знаю, откуда взялась цифра 100 (тыс. человек)». Отвечая на вопрос, планирует ли он спрашивать Минобороны о том, «сколько там военных», Небензя сказал: «Я не планирую спрашивать наше Минобороны. Пусть наше Минобороны говорит само за себя. Обратитесь в наше Минобороны, если вы хотите, но я не знаю, почему я должен спрашивать у нашего Минобороны – у них есть пресс-секретари, и они могут ответить на вопросы, если их кто-то задаст».
Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что численность российской группировки у границы с Украиной якобы «превышает 100 тыс. человек».
В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину. Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной.
Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее».
США предложили России обсудить инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
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Вашингтон выразил готовность обсудить с Москвой возможность российских инспекций баз НАТО в Польше и Румынии на предмет наличия там крылатых ракет Tomahawk, сообщили источники.
Как пишет журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс, «США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО». При этом США хотят, чтобы Москва «предоставила аналогичную информацию об определенных базах» на территории России, передает ТАСС.
При этом возможное соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, в частности с Польшей и Румынией, заявил источник. Bloomberg пишет, что предложение США призвано развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут быть использованы против России.
Напомним, в Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.
Британцы поддержали Небензю в споре с постпредом США в ООН
Читатели британской газеты Times поддержали позицию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в споре с коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совбеза по украинскому кризису, посчитав его слова справедливыми.
Washington Post написала о словесной перепалке между российским и американским дипломатами. Постпред России Василий Небензя резко ответил на обвинения Томас-Гринфилд, которая заявила, что Россия якобы «пытается выставить Украину агрессором», чтобы устроить предлог для «вторжения». Представитель России указал, что США сами провоцируют эскалацию напряженности своими ложными обвинениями.
Читатели Times встали на сторону российского дипломата и поддержали его позицию, напомнив, что НАТО окружила Россию своими базами.
«Но при этом мы, Запад, почему-то рассчитываем, что русские никак не ответят. А как бы США отреагировали, если бы то же самое стряслось в Мексике?», – спросил один из пользователей, передает РИА «Новости».
Другой пользователь написал, что Байден напрашивается на войну, чтобы отвлечь публику от внутренних провалов.
Один из читателей был недоволен тем, что российские войска находятся на границе с Украиной. «А теперь прикинь, как ты запоешь, если Россия будет учить Британию, где ее армии можно проводить учения, а где нет», – ответили ему.
Также пользователи вспомнили об угрозах президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Крым силой и размещении значительной части вооруженных сил на границе с республиками Донбасса.
В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину. Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной.
Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее».
Накануне постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
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Трамп раскритиковал Байдена за покупку нефти у России
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Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за то, что Соединенные Штаты при его администрации якобы вынуждены покупать нефть у России.
Соответствующее заявление Трамп сделал, выступая во вторник в эфире телеканала Newsmax, передает ТАСС.
«Цены на энергию столь высоки! Нам приходится обращаться к ОПЕК. Мы вынуждены просить нефть у России, чтобы обеспечить Восточное побережье США, можете себе представить? Это они поставляют ее», – заявил он.
Республиканец также заявил, что рост цен на нефтепродукты в США якобы «спровоцирован Россией».
«При мне у нас не было нужды в чьей-либо энергии, мы были энергетически независимы. Мы сами производили ее, и она была недорогой», – заключил Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США приветствуют решение ОПЕК+ оставить неизменным рост добычи нефти участников соглашения на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. По ее словам, Байден готов принимать дальнейшие меры для снижения стоимости топлива.
Псаки также уточнила, что США не собираются пересматривать планы, касающиеся высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов.
Напомним, в 2021 году Байден решил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны для снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии.
В НАТО не стали комментировать публикации ответов США в El Pais
Представитель НАТО, говоря о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ, заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки.
«Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки», – цитирует РИА «Новости» должностное лицо.
В свою очередь пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что «не обсуждает документы, попавшие в прессу».
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.
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США оценили свой ответ на предложения России по гарантиям безопасности
Вашингтон направил России серьезные и субстантивные предложения по безопасности, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Прайс заявил, что ответ США «на так называемые проекты договоров, которые обнародовала Россия, содержит широкий круг серьезных, субстантивных предложений». Вашингтон полагает, что «есть пересечение, где можно заняться этими общими обеспокоенностями на основе взаимности», передает РИА «Новости».
По его словам, США видят с российской стороны заинтересованность в продолжении диалога, сроки которого предстоит определить после того, как Россия представит США формальный ответ на американские предложения. Как заявил Прайс, «когда это произойдет, русские будут тоже расположены к участию в дальнейшем диалоге».
Администрация США надеется на продолжение двусторонних контактов с Россией. Прайс сказал, что для США «важнее всего» дипломатия, «коллективное взаимодействие с Россией, которое проходит при консультациях с союзниками и партнерами». США готовы к проведению новых контактов на высшем уровне, если это будет способствовать сдвигу в двусторонних переговорах.
При этом США «не видят признаков деэскалации». США поддерживают контакты своих союзников с Россией по ситуации на Украине и считают, что они могут способствовать деэскалации кризиса, сказал Прайс.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».
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Пентагон заявил о переброске Россией дополнительных сил к границе с Украиной
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что численность российской группировки у границы с Украиной якобы «превышает 100 тыс. человек».
Кирби заявил, что США «продолжают наблюдать переброску дополнительных сил». Пентагон «придерживается оценки «свыше 100 тыс. человек», причем «это число выросло за последние несколько дней». На чем основаны такие оценки, он не уточнил.
Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон, который приехал с визитом в украинскую столицу, также заявил, что с российской стороны «вдоль границы Украины дислоцированы около 100 тыс. военных». В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по российской же территории нагнетается для демонизации России.
Пентагон не захотел «спекулировать» на тему места Украины при расширении НАТО
У России нет «права вето» в вопросе вступления стран в НАТО, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Кирби подчеркнул, что вопрос о членстве в альянсе «касается конкретного суверенного государства и НАТО». По его словам, «это не тот вопрос, в котором у господина Путина есть право вето». Кирби заявил: «Это так не работает». При этом он сказал, что «не будет спекулировать относительно будущего, расширения НАТО и места Украины в этом процессе». Кирби подчеркнул, что соответствующее решение «может быть принято только альянсом и Украиной».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «дверь для дипломатии» с Москвой должна «оставаться открытой», но США продолжат «отстаивать собственные ценности, включающие веру и веру стран НАТО в то, что решать, кто способен вступать в НАТО, должны члены НАТО и что дверь для этого следует держать открытой», передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как «напичканная оружием» страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
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Лавров обсудил с Блинкеном дальнейшую работу по гарантиям безопасности
По инициативе США 1 февраля состоялся разговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого они обсудили гарантии обеспечения безопасности, предложенные ранее Россией.
«Министр акцентировал императивный характер наших требований о добросовестном следовании обязательству всех стран ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, включая нерасширение НАТО и неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ. Обсуждены возможности дальнейшей работы по гарантиям безопасности с учетом имеющихся предложений, которые продолжают изучаться», – говорится в релизе российского МИД.
Во время обсуждения политиками украинского вопроса Лавров призвал американскую сторону вместо нагнетания ситуации использовать влияние США на украинские власти, чтобы заставить их выполнять Минские договоренности.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.