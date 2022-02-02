Юрист: Оппозиционные СМИ понимают законность требований РКН удалить экстремистские материалы

У получивших уведомления СМИ нет никаких шансов обойти требования Роскомнадзора. Они сами прекрасно понимают это, но попытаются попиариться и похайпиться на ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Серуканов. Так он оценил реакцию оппозиционных изданий на требование Роскомнадзора удалить признанные экстремистскими материалы ФБК*.

«То, что мы сейчас наблюдаем – это очередная уловка со стороны оппозиционных СМИ, которые пытаются таким образом оправдать себя. У них не остается других аргументов, кроме как попыток ставить под сомнение законность требований Роскомнадзора», – считает юрист Виталий Серуканов, бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*, был признан экстремистской организацией в России и ликвидирован по решению суда).

Во вторник ряд либеральных журналистов, в частности, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и главный редактор телеканала «Дождь» (телеканал признан в России иноагентом) Тихон Дзядко раскритиковали решение Роскомнадзора относительно публикации материалов ФБК. Как сообщает РИА Новости, в этот день ведомство направило в адрес ряда изданий требования удалить информацию, которая распространяется с нарушением законодательства. По информации издания «Коммерсант», речь идет о публикациях «расследований» ФБК. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале назвал требование ведомства «политической цензурой».

«Решение Роскомнадзора логично и основано на нормах права, но вызвало возмущение либералов. Почему в таком случае их не возмущает блокировка радикальных материалов религиозного или националистического толка? – задается вопросом Серуканов. – В этом случае они понимают, что это данность, обыденность, что так и должно происходить с точки зрения закона. А когда блокируют близкие им идеологически организации, они начинают возмущаться. Это дуализм, двойные стандарты, желание защищать своих, пусть они и признаны экстремистами. Это не может вызывать уважение ни в какой среде».

По мнению Серуканова, у получивших уведомления СМИ нет «никаких шансов обойти требования Роскомнадзора». «Они сами прекрасно понимают это. Но вопрос в том, что они пытаются «попиариться и похайпиться», потому что это важно для их иностранных и западных кураторов, которые, я уверен, требуют от них такой реакции», – добавил эксперт.

Серуканов не исключил провокаций со стороны либералов, «некоторые из которых специально пойдут на эскалацию этого конфликта, чтобы потом заявить о том, что «мы не просто иноагенты, но мы еще жертвы режима, который продолжает преследовать нас».

«А то, что они умышленно нарушают закон, на Западе в этом разбираться на будут, им нужны только заголовки. Но эти действия могут квалифицироваться как оправдание экстремистской деятельности. Я призываю соответствующие органы обратить более пристальное внимание на эту ситуацию. Вот попробовали бы эти либералы вести себя таким образом в Литве, Эстонии, где многие из них зарегистрированы, как «Медуза***» (издание признано иноагентом в России). Я уверен, что у них такой трюк не прошел бы с европейскими властями, но они почему-то считают, что в России можно вести себя подобным образом. Такое нужно рубить на корню», – убежден Серуканов.

«На мой взгляд, оппозиционные СМИ безусловно будут до последнего отстаивать свою позицию и сопротивляться законным требованиям Роскомнадзора», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

«Но в настоящее время – исходя из положений действующего законодательства, а также из наличия вступивших в силу решений российских судов – каких-либо законных оснований у данных СМИ на это нет. Таким образом, шансы обойти требования Роскомнадзора и вовсе сводятся к нулю», – подчеркнул собеседник. При этом, добавил он, нельзя исключить, что упомянутые издания обратятся с коллективными жалобами как в Роскомнадзор, так и в судебные инстанции.

Но, подчеркнул Гавришев, редакциям этих СМИ надо иметь в виду – если они под любыми предлогами не будут выполнять требования Роскомнадзора, то это будет квалифицировано как отказ удалять противозаконную информацию, в том числе ту, что содержит экстремистские призывы. «А это, в свою очередь повлечет привлечение к административной ответственности как юридических так и должностных лиц», – указал адвокат.

Добавим, что по информации «Коммерсанта», наибольшее количество уведомлений Роскомнадзора получило «Эхо Москвы» (34 обращения), далее следуют: признанное иноагентом издание «Медуза» с 17 уведомлениями, портал Znak.com (13 уведомлений), «Свободные новости» (9) и телеканал «Дождь» (6 уведомлений Роскомнадзора).

В ведомстве отметили, что Роскомнадзор получил требование Генпрокуратуры в отношении информационных материалов организации, деятельность которой запрещена в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности». Отмечается, что за неудаление противоправной информации российским законодательством предусмотрена в том числе административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц от 3 до 8 миллионов рублей.