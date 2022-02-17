Нефть подешевела на перспективах увеличения предложения

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,94% – до 93,92 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,97%, до 92,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефтяные инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке «черного золота» на фоне успешного продвижения переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.

По словам аналитиков Rystad Energy, которые приводит Wall Street Journal, позитивные сдвиги в этих переговорах обеспечивают столь необходимое облегчение мировых цен на нефть, поскольку возможность ее новых поставок сокращает дисбаланс спроса и предложения.

«Хотя сделка еще не заключена, цены снижались на новостях о прогрессе и широком консенсусе в переговорах, поскольку это в конечном итоге может привести к добавлению на рынок 900 тыс. баррелей нефти в день к декабрю», – добавили эксперты.

Кроме того, трейдеры оценивают данные о росте запасов нефти в США за неделю на 1,1 млн баррелей, до 411,5 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 1,6 млн баррелей.

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