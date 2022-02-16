Американцы раскритиковали Байдена после обращения к россиянам

Читатели сайта американского канала ABC News раскритиковали поведение президента США Джо Байдена после его очередного выступления по поводу «вторжения России на Украину».

Большинство пользователей сочли, что в Вашингтоне намеренно раздули ситуацию до такого масштаба, при этом Россия вышла из нее победителем, не приложив почти никаких усилий, передает РИА «Новости».

«Говорил это еще несколько дней назад. Вторжения не будет. Во вторник Россия заявила, что отводит часть своих войск от границ Украины, назвав сообщения Запада о вторжении «показной истерией». Байден совершил отвлекающий маневр в попытке укрепить позиции, поскольку рынок падает, инфляция стремительно растет, уровень преступности увеличивается, мы вот-вот достигнем миллиона смертей от коронавируса, а люди сыты по горло этой администрацией», – выразил мнение Hope21.

Пользователь Bailey Olive задалась вопросом, почему только США говорят о неизбежности российского вторжения в Украину».

«Путин просто играет с Западом – он не собирается вторгаться, но он не хочет, чтобы войска НАТО оказались на Украине (как мы не хотели, чтобы войска СССР были на Кубе). Все это лишь подняло цены на нефть и газ, так что это победа для России и огромные потери для потребителей во всем мире. Спасибо за раскручивание такой большой истории, хотя таковой она никогда и не была», – отметил Enough.

А hermit bruce написал, что «думал, что Байден положил конец эпохе вечных войн». «И снова Байден показал себя посмешищем на весь мир... черт возьми, над ним смеются и в Корее, и в Китае. Вторжения никогда и не должно было быть. Теперь Байден снова сел в лужу со своим плутовством», – согласился с ним Karl Summers.

По мнению пользователя Exposethemall, «чем больше Байден кричит «волки, волки», тем глупее он выглядит. «Просто возьми и признай, что совершил ошибку, так же, как и в Афганистане», – отметил он.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России, США не стремятся дестабилизировать Россию, «граждане России, вы нам не враги».

Сенат Конгресса США также предупредил, что готов полностью подержать немедленное введение санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Демократической и Республиканской партий в верхней палате американского законодательного органа. В документе подчеркивается, что в случае «нарушения суверенитета Украины Россия должна заплатить высокую цену», сообщает ТАСС.

В свою очередь, американские СМИ пишут, что администрации Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона некоторые вопросы, касающиеся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Как заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, слова Байдена о том, что США и НАТО не являются угрозой для России – лицемерие, потому что наша страна указана в их доктринальных документах как враг». При этом ранее президент США заявил, что не считает россиян врагами Америки.