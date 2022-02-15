Названо время обращения Байдена к нации по поводу кризиса вокруг Украины

Немцы раскритиковали украинского посла за наглость

Читатели немецкой газеты Die Zeit возмутились требованием посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках 12 тыс. противотанковых ракет из-за угрозы российского «вторжения».

«12 тысяч противотанковых ракет? А у нас вообще есть столько такого оружия на складах? И если да, то кто за него будет платить? В принципе поведение украинского посла оставляет желать лучшего, в особенности на фоне успокаивающих слов Зеленского. Даже если это игра в хорошего и плохого полицейского», – подчеркнул Abatefetel, передает РИА «Новости».

«К чему такие сложности? Расширение НАТО на восток с 1990-х годов и отсутствие гарантий безопасности для России – совершенно понятные причины того, что Россия потеряла терпение. Поэтому: никаких ракет Украине, вместо них гарантии безопасности России! В чем тут проблема?» – задался вопросом mahna mahnam.

«Это требование можно и проигнорировать. Поздновато попросил: до среды доставить противотанковые ракеты на Украину так или иначе не успеют. А в среду все уже начнется. Все это ужасно гротескно!» – выразил мнение Gastauftritt.

«Что именно Украине непонятно в том, что Германия не хочет поставлять оружие? Нет значит нет. Это постоянное попрошайничество просто замучило. Сколько еще раз вы собираетесь попросить и получить отказ?» – возмутился Ciel colorе.

«А я требую себе «Порше». Вполне разумный вариант, учитывая, что ЕС Украине уже 17 млрд евро перечислил», – сыронизировал Levant.

«Украинский посол потребовал от Берлина поставок 12 тыс. противотанковых ракет». Потребовал? Этот человек становится все наглее. Совсем недавно Мельник издевательски заметил, что немецкая экономическая помощь Украине находится лишь на уровне Конго. А чем украинцы лучше бедных людей в Республике Конго, которых, кстати, вдвое больше, чем жителей Украины? Этого посла нужно поставить на место!» – подытожили читатели.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что лицемерие Германии заключается в том, что в 2020 году страна поставила в Россию товары двойного назначения на сумму 366 млн евро, а Украине отказывается поставлять оружие для самообороны.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.

До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.