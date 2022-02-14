На экс-главу ГИБДД Приморья завели уголовное дело

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14 февраля, понедельник | Последнее обновление — 09:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Валиеву допустили к одиночным соревнованиям на Олимпиаде
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Теперь иностранные компании могут беспрепятственно сотрудничать с Ираном на гражданских ядерных объектах. В Вашингтоне больше не считают развитие мирного иранского атома угрозой.
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Если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом.
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В классические времена конфликты, подобные нынешнему вокруг безопасности в Европе, решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков.
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На экс-главу ГИБДД Приморья завели уголовное дело
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На бывшего начальника ГИБДД по Приморскому краю Олега Зубакина завели уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В отношении него возбудили дело», – сообщил источник РИА «Новости».
В суде уточнили, что с подозреваемого взяли обязательство о явке.
Ранее местные СМИ писали об обысках у Зубакина.
По информации источника, расследование идет в рамках ранее возбужденного дела о взятках в межрайонном экзаменационном отделе (МЭО) ГИБДД УМВД по Приморскому краю.
«По Зубакину мера процессуального принуждения – обязательство о явке», – сообщил представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.
Он не уточнил, в рамках какого дела проходит Зубакин.
В сентябре 2021 года Следственный комитет по Приморскому краю сообщал, что руководителя межрегионального экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД Приморья Александра Белова заподозрили в получении взяток за сдачу экзаменов на права.
Стали известны подробности обнаружения американской подлодки у Курил
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Субмарина военно-морских сил (ВМС) США типа «Вирджиния» была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38 и подводной лодкой Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил осведомленный источник.
По его словам, лодку ВМС США обнаружили в ходе плановых учений по поиску и уничтожению субмарины условного противника, передает ТАСС.
Координаты подводного судна отправили отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». После чего российский многоцелевой корабль выполнил необходимые действия для защиты государственной границы России.
Как добавил источник, американская подлодка имела объективные преимущества в обнаружении, но оперативные действия ТОФ, скорее всего застали ее врасплох. В итоге лодка не успела покинуть район учений незамеченной.
Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла. Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
Словаки подарили цветы и аплодировали сотрудникам посольства России
Гражданские активисты в Словакии, протестовавшие против оборонного соглашения с США, подарили цветы сотрудникам посольства России.
По данным издания Magazin 1, один из сотрудников российского посольства в Братиславе вышел и забрал у горожан букет цветов. На протяжении всей церемонии словаки аплодировали.
В четверг в Вашингтоне США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит Штатам расширить военное присутствие в республике, в частности, путем модернизации двух военных аэродромов.
Ранее депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Словакия выходит на антироссийскую «передовую».
Киев запросил встречу с Россией в течение 48 часов
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с Россией и всеми государствами-членами Венского документа в связи с тем, чтобы Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.
«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников», – написал Кулеба в своем Twitter.
Ранее Кулеба заявил, что в Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
МОК выступил с заявлением по ситуации с Валиевой
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Международный олимпийский комитет ведет консультации с заинтересованными национальными олимпийскими комитетами о том, как быть с церемонией награждения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
«Мы бы хотели, чтобы полное решение (по делу Валиевой) было принято в ближайшее время, но это крайне маловероятно. Процедура на данный момент идет, мы не знаем результата и не знаем, когда он будет. Должен предупредить, что, скорее всего, решение не будет принято в ближайшие часы или дни. Мы находимся в консультациях с национальными олимпийскими комитетами, как быть с церемонией награждения», – передает РИА «Новости» слова Адамса.
По его словам, МОК примет любое решение CAS по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой до личных соревнований Олимпиады в Пекине. «Напомню всем, что это решение только об отстранении Валиевой от старта и только об этом. МОК в любом случае примет это решение CAS, каким бы оно ни было», – сказал Адамс.
«На ОКР никто не указывал, как на виновника ситуации (с Валиевой). Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю», – добавил он.
Адамс заявил также, что в ситуации с рассмотрением дела Валиевой важно не допускать каких-либо домыслов. «И еще раз позвольте напомнить, что Камиле Валиевой 15 лет, – сказал Адамс. – Мы уважаем закон, но еще важнее не допускать домыслов в этой сложной ситуации».
Адамс также выразил надежду, что Олимпийские игры в Пекине запомнятся не по делу Валиевой. «Надеюсь, эти Олимпийские игры запомнят не по делу Валиевой, – сказал Адамс. – Важно, чтобы все было честно, чтобы СМИ могли все это освещать. Тем не менее, больше освещают соревнования, а не дело Валиевой. На Олимпиадах бывают такие случаи, но тест был сдан не здесь – его брали еще до Нового года. К сожалению, такое случилось, но надо сконцентрироваться на спорте».
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Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
В «Слуге народа» назвали ситуацию с «вторжением» России спецоперацией США
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и постоянный представитель Украины в НАТО Егор Чернев убежден, что США ведут одну из самых масштабных в истории информационных спецопераций против России.
По его словам, это четко должны осознавать украинцы, когда слышат о «неизбежном вторжении» вооруженных сил России на Украину. Он отметил, что цель спецоперации – сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и проекта «Один пояс – один путь», где Россия сыграла бы ключевую роль.
«По этой причине США хотят заставить Путина прекратить играть в гибридные войны и сделать окончательный выбор: либо осмелиться на широкомасштабное вторжение, либо в конце концов отойти и запереться внутри собственной страны», – написал Чернев в Facebook.
Еще одна задача, по словам депутата, нанести как можно более ощутимый урон экономике России без войны, чтобы «возможное вторжение стало экономической и военной катастрофой для России.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что Россия якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
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Эксперт объяснил механизм «воздушной блокады» Украины
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«То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства. Решить проблему страховки можно. Но страхование станет чрезвычайно дорогим. Коммерческие полеты оказываются нецелесообразными», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее стало известно, что британские страховщики предупредили об отмене страхового покрытия для любого самолета в воздушном пространстве Украины.
«Как известно, не так давно европейские политики де-факто ограничили полеты своих перевозчиков в Белоруссию и через ее воздушное пространство. Теперь облетать нужно будет две страны – и Белоруссию, и Украину. Соответственно, нужно будет идти либо над Черным морем, либо ближе к Балтике. Для польских и других европейских авиаперевозчиков это неприятная ситуация – придется тратить больше времени на полет и больше авиационного керосина», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Но хотя официально воздушное пространство Украины не закрыто (и более того, Киев выступает против такого закрытия), перевозчикам с большой вероятностью придется отказаться от рейсов на Украину, с Украины и через украинское воздушное пространство. Причина – в страховке, поясняет эксперт.
«У страхования авиаперевозчиков есть специфика, – отметил Пантелеев. – Как правило, ни одна страховая фирма полностью не принимает на себя риски по таким крупным клиентам, как авиакомпании. Поэтому существует международный рынок перестрахования. Речь идет о следующем – страховая компания выдает полис, и при этом договаривается с другими страховщиками о том, что они консолидированно несут ответственность», – пояснил исполнительный директор агентства
Сейчас британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов по всему миру письмо с предупреждением – через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Это значит, что британские фирмы, которые работают на рынке перестрахования, предупредили: в случае с Украиной они выходят из «перестраховочных» соглашений, пояснил Пантелеев.
«Продукты, которые предлагают некоторые страховые компании, покрывают лишь отдельные риски. Они детально перечислены в страховых полисах. В подавляющем большинстве случаев речь идет о том, что так называемые военные риски – то есть события, возникающие в связи с военными действиями, в том числе необъявленными – не покрываются страховкой, – отметил Пантелеев. – Учитывая сложную ситуацию вокруг Украины, страховые компании могут сделать соответствующую оговорку: в связи с высокими рисками они перестают покрывать страховкой полеты на Украину, с Украины и в украинском воздушном пространстве».
Это предупреждение касается не только и не столько британских перевозчиков. В первую очередь его учтут компании-лессоры – то есть фирмы, которые сдают воздушные суда в лизинг перевозчикам. «Лизинговые компании – понимая, что теперь полеты на Украину, с Украины и через воздушное пространство этой страны не покрыты страховкой – сообщают фирмам-эксплуатантам: полеты на принадлежащих этим лизинговым компаниям воздушных судах в обозначенный регион невозможны», – отметил Пантелеев.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства, еще раз отметил эксперт. «Теоретически если какая-нибудь компания владеет воздушным судном (оно у компании не в лизинге, а в собственности), и если у компании есть страховка, покрывающая военные риски, она может продолжать перевозки. Решить проблему страховки можно, но, как правило, это будет означать, что страховка станет чрезвычайно дорогой, потребуется время для того, чтобы ее оформить», – отметил Пантелеев. Эксперт полагает, что большинство компаний – эксплуатантов самолетов не пойдет на такие расходы.
Напомним, что в воскресенье стало известно: нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения». Чуть позже поступили сообщения об упомянутом выше письме британских страховщиков. «Эти уроды вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит с Украины и не влетит на Украину примерно с середины дня понедельника», – прокомментировал действия британцев источник киевского портала «Страна.ua» на украинском страховом рынке.
С ограничениями на полеты уже столкнулись и собственно украинские перевозчики. Самолет компании SkyUp, выполнявший рейс с португальской Мадейры в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины. Представитель ирландской лизинговой фирмы, передавшей самолет в распоряжение SkyUp, категорически запретил полет своего воздушного судна в Киев.
Сворачивание авиасообщения с Украиной проходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. В то же время в воскресенье советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что Киев «не видит смысла» закрывать воздушное пространство страны, поскольку это напомнило бы «частичную блокаду». Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, заверила пресс-служба министерства инфраструктуры страны.
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Орбан намекнул на возможность выхода Венгрии из ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул на возможность выхода Будапешта из Евросоюза.
По его словам, ЕС ведет «священную войну, джихад» под лозунгом верховенства права. В то же время, он требовал от ЕС «толерантности» в отношении Венгрии. Иначе, по его словам, нельзя идти общим путем, передает Deutsche Welle.
В прошлом году Польша подала в суд ЕС в Люксембурге жалобу на механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета Евросоюза. В Варшаве заявили, что такие решения являются вмешательством в полномочия государств ЕС, а договоры на уровне ЕС не содержат правовых оснований для подобного механизма. Аналогичную жалобу в суд направила и Венгрия.
Завершилось заседание Спортивного арбитража по делу Валиевой
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Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрения апелляций на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщил генсек суда Матье Риб.
Выездная панель CAS начала заседание в 20.30 по местному времени (в 15.30 мск) и продолжалась почти семь часов. Генсек заявил, что заседание «было долгим». Риб отказался «комментировать его итоги», передает РИА «Новости».
«Теперь панель удаляется до утра. Решение будет озвучено завтра – после часа дня по местному времени», – приводит его слова ТАСС.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью на Первом канале прокомментировала задержку с обнародованием положительной допинг-пробы Валиевой: «Как-то обидно, что вся эта ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю для того, чтобы это громче прозвучало и получило больший резонанс. Но мы справимся».
«Надеюсь, что так же грамотно, как это было всё спланировано, мы так же грамотно сумеем это всё расследовать и вынести справедливый вердикт», – заявила она.
Напомним, допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине возник после того, как в командных соревнованиях российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
Российский лыжник Устюгов решил не бежать марафон на Олимпиаде в Пекине
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не побежит марафон.
Вяльбе пояснила, что 13 февраля 29-летний спортсмен бежал последний этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине, передает RT.
По ее словам, Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не выступит 19 февраля в лыжном марафоне на 50 км. Такая договоренность со спортсменом была достигнута еще до эстафеты.
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Напомним, что российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета России (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.
Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета России по лыжным гонкам с победой на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Штайнмайер призвал Путина «ослабить петлю на шее Украины»
Главе российского государства Владимиру Путину необходимо в срочном порядке приступить к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
«Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе», – подчеркнул Штайнмайер, передает DW.
Президент Германии предупредил о серьезности угрозы: «Мы находимся в опасности (связанной с возможностью – прим. ВЗГЛЯД) военного конфликта, войны в Восточной Европе». «Ответственность за это несет Россия», – добавил он.
«Я могу только предупредить президента Путина: не стоит недооценивать силу демократии», – подчеркнул Штайнмайер.
Ранее Федеральное собрание Германии переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй пятилетний срок.
Пассажирскому самолету украинской авиакомпании запретили лететь на Украину
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Пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба перевозчика.
«12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины», – сообщается на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что несмотря на усилия авиакомпании и готовность госструктур Украины обратиться к представителю лизинга, владелец самолета категорически запретил полет самолета в Киев несмотря на то, что он уже летел в украинскую столицу, отмечается в сообщении.
По данным авиаперевозчика, SkyUp договорился о посадке в ближайшем к Украине аэропорту. Для 175 пассажиров организовали трансфер в Киев, всех их обеспечили питанием.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
Российские лыжники завоевали олимпийское золото в эстафете
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Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета России (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.
Устюгов выступал на последнем этапе гонки и финишировал с флагом Олимпийского комитета России, передает РИА «Новости».
Второе место заняла сборная Норвегии, уступившая России 1 минуту и 7,2 секунды. Третье место заняла Франция, проигравшая победителям 1 минуту и 16,4 секунды.
Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз отечественные спортсмены выигрывали эстафетную гонку на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Тогда в составе сборной СССР чемпионами Олимпийских игр стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.
Это четвертая золотая медаль пекинской Олимпиады в активе сборной России. Ранее женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, на счету национальной команды четыре серебряных и шесть бронзовых наград (всего 13).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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Захарова: США врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения
Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру, история с экс-госсекретарем Колином Пауэлла тому пример, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, заявившего в воскресенье о том, что надо быть готовыми к тому, что Россия создаст предлог для нападения на Украину.
«Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – написала она.
Также Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, где он заявляет о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения.
«Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе Президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Уже год спустя, в 2004 году, выступая в Конгрессе, он говорил, что «вряд ли мы найдем в Ираке оружие массового поражения», которым пугал Совет Безопасности, размахивая пресловутой пробиркой», – напомнила представитель МИД.
Позже был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД.
«Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть», – заключила Захарова.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
В ЛДПР отреагировали на слухи о смерти Жириновского
Сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского являются лишь слухами и дезинформацией, сообщил центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии.
«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем: это – ложь!» – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.
По словам представителей ЛДПР, наблюдается рост числа мошенников, желающих дискредитировать партию перед общественностью. Всех, кому позвонят и скажут о смерти Жириновского, попросили фиксировать звонки для последующего расследования.
В свою очередь юристы партии уже обратились в правоохранительные органы из-за распространения недостоверной информации о смерти Жириновского.
Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Президент Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В самой партии сообщения об ухудшении состояния своего лидера назвали преувеличенными.
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Власти Украины заявили об открытом небе над страной
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Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры страны по итогам совещания с участием руководства офиса президента.
«Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось», – приводит его слова РИА «Новости».
Отмечается, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.
«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства», – добавили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что на данный момент 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты на Украину из 34 стран мира.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
Чуть позже пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины.
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