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1 февраля, вторник | Последнее обновление — 18:01 | vz.ru
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США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине
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Заседание Совбеза ООН по Украине оценивается Вашингтоном как «абсолютный успех», заявла постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
«Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», – заявила постпред в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.
Вашингтон не считает «вторжение России на Украину» неизбежным, ведется поиск дипломатического решения, чтобы «предоставить России выход из ситуации».
«Мы надеемся, что это сработает и что [президент России Владимир] Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации. Мы даем им возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере», – заявила Томас-Гринфилд.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
СБ ООН проголосовал за заседание по Украине
Совет безопасности Организации Объединенных Наций в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.
При этом постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против такого заседания ООН.
«Мы против проведения открытого заседания. Сейчас настал момент для «тихой» дипломатии, а не «микрофонной» дипломатии и открытой конфронтации», – сказал представитель КНР.
«Необходимо предпринять больше дипломатических усилий. В этом заключается наша позиция», – подчеркнул он.
Между тем заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло заявила, что ситуация может быть разрешена лишь дипломатическими средствами.
«Не может быть альтернативы дипломатии и диалогу для того, чтобы справляться со сложными, давними опасениями по безопасности и ощущением угрозы», – сказала она.
Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины. Постпред США Линда Томас-Гринфилд сказала, что Вашингтон намерен обсудить «угрожающее поведение» России по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал созыв заседания СБ ООН намерением Вашингтона обсудить «собственные беспочвенные обвинения и предположения», передает РИА «Новости».
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
Посольство России ответило США на угрозу введения американских санкций
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Россия не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов, именно Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях, заявило посольство РФ в США.
«<…> Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», – подчеркнули дипломаты на странице посольства России в соцсети Facebook.
Сообщение российского посольства стало ответом на сообщение Госдепартамента США в Twitter, который перечислил с пометкой «факт» утверждения о том, что «Россия вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым», а в настоящий момент «сосредоточила более 100 тыс. военных на границе с Украиной».
В ответ российские дипломаты напомнили, что именно США поощрили госпереворот в Киеве, «в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией». «Именно США снабжают современными наступательными вооружениями украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства [президента Украины Владимира] Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем», – отметили они. «Именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам. Перемещения Вооруженных сил Российской Федерации на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают», – подчеркнули в посольстве.
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Накануне британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину». При этом Госдепартамент США отказался раскрывать все возможные санкции против России.
В свою очередь замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Днем ранее глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Газпром увеличил заявки на прокачку газа через Украину почти в два раза
Заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров), свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».
При этом подобная номинация почти в два раза больше средней прокачки за январь. В частности, транзит газа через Украину в январе составил в среднем 54 млн кубометров в сутки (минимум 43 млн кубометров и максимум 74 млн кубометров), передает агентство «Прайм».
Ранее оператор сообщил о реверсе газа по газопроводу «Ямал – Европа» в течение месяца.
Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря минувшего года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
Погребинский объяснил заявление СНБО Украины о замене Минских соглашений
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«Данилов и Зеленский понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее. Отсюда – идея о новом соглашении», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил начать переговоры о замене Минских соглашений.
«Вместе с Юлией Тимошенко у Данилова, который выражает голос Зеленского, образовалось трогательное единство. То, что они сделали заявления против выполнения «Минска-2», фактически означает их готовность отказаться от Донбасса», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Они, конечно, не большого ума люди, но они не могут не понимать, что Донбасс и Россия не пойдут на новые соглашения. А значит, они могли бы честно и открыто сказать: в Донбассе живут «неправильные» люди, это «раковая опухоль» Украины, поэтому давайте закончим эту историю с войной, пусть Донбасс уходит, а русские вкладывают деньги в его восстановление, и никто нам не будет мешать становиться прозападными. Но они не могут так сказать, поэтому предлагают какое-то новое соглашение», – пояснил эксперт.
«При этом у Тимошенко и Данилова разная мотивация. Если Тимошенко работает на электорат Западной Украины, то Данилов и Зеленский работают на свое кресло, то есть на свою задницу, – уточнил политолог. – Оба понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее».
«А что касается 2-2,5 млн украинцев, которых Данилов готов поставить под ружье, то не знаю, откуда он берет эти цифры. В принципе людей на Украине много. Если ввести принудительную мобилизацию и предположить, что те, кто не хочет воевать со своими братьями, не успеют удрать, то набрать такое количество человек в принципе возможно. Но современные войны выигрываются не числом бойцов с ружьями. Вменяемые люди понимают, что война с Россией – это катастрофа для Украины», – заключил Погребинский.
В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с утверждением
, что Минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны» – приводит РИА «Новости» мнение секретаря СНБО Украины, высказанное в интервью Associated Press. По утверждению Данилова, соглашения якобы «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».
Он заявил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».
Данилов также заявил, что в случае эскалации ситуации Киев готов поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», – сказал глава СНБО Украины.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а миссия ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Небензя назвал причину разногласий между Россией и Украиной
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Россия и Украина могли бы до сих пор жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад не спровоцировал государственный переворот в Киеве в 2014 году, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», – пояснил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
По его словам, «происходящее сегодня – еще одна попытка вбить клин между Россией и Украиной». Он добавил, что из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже семь лет. Украинцам активно «промывают мозги», приводит слова постпреда РИА «Новости».
«Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача – не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России», – заключил Небензя.
При этом он указал, что страны Запада говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность, риторику и провоцируют эскалацию.
«Разговоры о грядущей войне – сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения», – отметил постпред, подчеркнув, что «ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало».
Ранее Небензя заявил, что высказывания США о перемещении российских войск по территории собственной страны – вмешательство во внутренние дела России.
Напомним, Совет Безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
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Стало известно о перепалке представителей России и США на заседании ООН
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В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка, пишут западные СМИ. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Томаса-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной, передает The Washington Post.
«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», – ответил ей Небензя.
Издание называет словесную перепалку представителей двух стран «одной из самых острых за последние годы». При этом обе стороны признали, что выход лежит через дипломатию, однако ни одна из сторон не уступила, пишет The Washington Post.
Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее».
«Если Россия и дальше вторгнется в Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не предвидели. И последствия будут ужасающими», – заявила в ответ постпред США.
Между тем Небензя в очередной раз опроверг какое-либо запланированное вторжение на Украину и подчеркнул, что Россия имеет право размещать войска в любом месте на своей территории. «Ни один российский политик, ни один общественный деятель, ни один человек не сказал, что мы планируем напасть на Украину», – указал он.
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Накануне постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В Киеве испугались вторжения России в Чернобыль
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Россия в случае вторжения на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения, сообщает Sky News.
Издание пишет, что Чернобыль находится вблизи границы с Белоруссией. Также указывается, что от Чернобыля до Киева «всего несколько часов езды на танке», передает «Рамблер».
«Приказ опустошить обширную Чернобыльскую зону отчуждения пришел из Москвы. Теперь есть опасения новых приказов, которые отправят российские войска, чтобы снова забрать Чернобыль по пути в Киев», – говорится в статье.
Отмечается, что Украина уже усилила охрану Чернобыльской зоны отчуждения. За последние два месяца туда было направлено 7,5 тыс. пограничников.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
В Британии высмеяли визит Джонсона на Украину
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Издание Daily Mail опубликовало материал о запланированной рабочей поездке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину «в целях поддержки». Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Вместе с ним в Киев должна была отправиться британский министр иностранных дел Лиз Трасс, однако заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Джонсон несмотря на это поедет на Украину. Условием станет отрицательный результат теста на коронавирус, передает РИА «Новости».
«Как только Украина подумала, что хуже не будет, тут появляется БоДжо», – прокомментировал читатель британского таблоида под ником Tony.
«Хуже дурака только дурак с инициативой», – подхватил Segunda.
«Может, его там поместят в четвертый реактор в Чернобыле, и он вернется с новой прической», – отметил Furlow-o-Netflicks с иронией.
Пользователь Ecolston предостерег Британию от отношений с Украиной. По его словам, это будет второй Афганистан.
Комментатор NP1982 призвал Джонсона заняться своей страной, «которой должен руководить как следует».
«Я сомневаюсь, что многие люди будут одурачены этой внезапной уловкой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от хаоса у Бориса в стране», – Lesley.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность переброски войск и техники в страны Европы.
США получили от России ответ на предложения Вашингтона по безопасности
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Соединенные Штаты получили от России ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Госдепартамента США.
«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», – приводит слова официального представителя Госдепартамента США ТАСС.
При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отказался приводить какие-либо подробности и раскрывать содержание документа. «Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого. Мы остаемся полностью привержены диалогу, чтобы решать эти вопросы, и мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной», – заявил американский чиновник.
Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты якобы не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины. Ранее она не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил Соединенные Штаты в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Заявления США о перемещении ВС России Небензя назвал вмешательством во внутренние дела РФ.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Россия опровергла передачу США ответа на предложения по гарантиям безопасности
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Данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Это сообщение не соответствует действительности», – сказал он РИА «Новости».
По его словам, Россия еще готовит «сводный» ответ США и НАТО.
Тем временем высокопоставленный диписточник заявил, что послание главы МИД России Сергея Лаврова касалось понимания западными коллегами принципа неделимости безопасности.
«И вот на это послание ответа с Запада нет, ни от кого. Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно», – сказал он.
Ранее Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.
Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты якобы не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины. Ранее она не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.
Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил Соединенные Штаты в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Заявления США о перемещении ВС России Небензя назвал вмешательством во внутренние дела РФ.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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На Украине предложили начать переговоры о замене минских соглашений
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил утверждением, что минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны» – приводит РИА «Новости» мнение секретаря СНБО Украины, высказанное в интервью Associated Press.
По утверждению главы СНБО, соглашения якобы «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».
Он заявил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины также заявил, что в случае эскалации ситуации Киев готов поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», – сказал Данилов.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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США обеспокоились «принятием» Бразилией стороны Москвы
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США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины и считая, что таким образом республика «принимает сторону Москвы», пишут СМИ.
Издание Folha de Sao Paulo пишет, что «госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел (Бразилии) Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте», передает РИА «Новости».
По данным издания, аналогичные переговоры администрация президента США Джо Байдена провела с Аргентиной, президент которой Альберто Фернандес приедет в Россию в ближайшие дни.
«В разговорах нет явного запроса изменить повестку (президента), однако аргументы США дают понять, что Вашингтон работает над тем, чтобы поездка не состоялась и была как минимум отложена», – говорится в статье.
При этом источники отмечают, что желания отменить поездку в Москву в бразильском правительстве нет – «на встречах президента будет обсуждаться обширная повестка двусторонних отношений Бразилии с Россией, партнеров по БРИКС, которая не имеет никакого отношения к геополитической ситуации на востоке Европы».
Напомним, Болсонару прилетит в Москву по личному приглашению президента России Владимира Путина. В МИД республики заявляли на фоне этого визита, что Бразилии не нужно разрешение других государств, чтобы проводить собственную внешнюю политику.
В Киеве спрогнозировали судьбу ГТС Украины после 2024 года
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Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз дал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По словам эксперта, дальнейшие перспективы ГТС полностью отсутствуют.
«Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается консервация неиспользуемой части ГТС Украины. Что это значит? Это означает, что США, ЕС и Россия уже окончательно дали понять властям в виде [президента Украины Владимира] Зеленского, что после 2024 транзитного договора как такового может и не быть», – передает РИА «Новости» текст поста Корольчука, опубликованного в блоге на сайте «Корреспондент.нет».
Специалист предположил, что возможным сценарием существования ГТС будет «что-то по типу актов о выполнении работ: прокачайте 3 млрд кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте 3 млрд кубов – и снова получите деньги».
В период между этими тремя месяцами эксплуатации и финансирования не будет, выразил уверенность эксперт.
Напомним, в начале 2022 года Газпром снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн. В начале января глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон заявлял, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%.
США подготовили санкции против российских элит
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Правительство Соединенных Штатов подготовило санкции против представителей российских элит и членов их семей на случай «вторжения на Украину», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», – приводит слова официального представителя президента США ТАСС.
«Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством [России] решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом», – утверждала Псаки. Имен лиц, включенных в эти списки, она не назвала.
«Я бы также отметила, что речь идет лишь об одной части наших усилий, направленных на то, чтобы нанести удар по России со всех направлений», – уточнила Псаки. Как она напомнила, ранее представители американской администрации, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, уже предупреждали о готовности в случае агрессии России против Украины ввести в отношении Москвы санкции, значительно выходящие за рамки рестрикций, которые были применены Вашингтоном в 2014 году. «Мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как [представителей] российских элит, так и членов их семей», – повторила Псаки.
В понедельник британские СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии
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Украина со вторника впервые начала физический импорт газа из Венгрии, сообщил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», – написал Макогон в Facebook.
Он заметил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в частности и в случае отсутствия транзита.
По словам Макогона, открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.
Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов.
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