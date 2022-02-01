США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине

Погребинский объяснил заявление СНБО Украины о замене Минских соглашений

«Данилов и Зеленский понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее. Отсюда – идея о новом соглашении», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил начать переговоры о замене Минских соглашений.

«Вместе с Юлией Тимошенко у Данилова, который выражает голос Зеленского, образовалось трогательное единство. То, что они сделали заявления против выполнения «Минска-2», фактически означает их готовность отказаться от Донбасса», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Они, конечно, не большого ума люди, но они не могут не понимать, что Донбасс и Россия не пойдут на новые соглашения. А значит, они могли бы честно и открыто сказать: в Донбассе живут «неправильные» люди, это «раковая опухоль» Украины, поэтому давайте закончим эту историю с войной, пусть Донбасс уходит, а русские вкладывают деньги в его восстановление, и никто нам не будет мешать становиться прозападными. Но они не могут так сказать, поэтому предлагают какое-то новое соглашение», – пояснил эксперт.

«При этом у Тимошенко и Данилова разная мотивация. Если Тимошенко работает на электорат Западной Украины, то Данилов и Зеленский работают на свое кресло, то есть на свою задницу, – уточнил политолог. – Оба понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее».

«А что касается 2-2,5 млн украинцев, которых Данилов готов поставить под ружье, то не знаю, откуда он берет эти цифры. В принципе людей на Украине много. Если ввести принудительную мобилизацию и предположить, что те, кто не хочет воевать со своими братьями, не успеют удрать, то набрать такое количество человек в принципе возможно. Но современные войны выигрываются не числом бойцов с ружьями. Вменяемые люди понимают, что война с Россией – это катастрофа для Украины», – заключил Погребинский.

В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с утверждением , что Минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.

«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны» – приводит РИА «Новости» мнение секретаря СНБО Украины, высказанное в интервью Associated Press. По утверждению Данилова, соглашения якобы «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».

Он заявил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».

Данилов также заявил, что в случае эскалации ситуации Киев готов поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», – сказал глава СНБО Украины.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а миссия ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

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